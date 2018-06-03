Окончательный список: кто попал в сборную России на ЧМ-2018

3 июня стал известен окончательный состав сборной России по футболу на чемпионат мира. Тренерский штаб национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым выбрал 23-х игроков, которые примут участие в мундиале. Опубликованная на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС) итоговая заявка включает в себя трех голкиперов, семь защитников, десять полузащитников и трех нападающих. Состав выглядит следующим образом:

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Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов (бельгийский «Брюгге»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба — «Рубин), Сергей Игнашевич, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Илья Кутепов («Спартак»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»).

Полузащитники: Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все — «Зенит»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба — «Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев (испанский «Вильярреал»).

Нападающие: Артем Дзюба (тульский «Арсенал»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»).

Среди тех, кто попал в расширенную заявку, но в итоге был отцеплен от главной команды страны, оказались голкипер «Рубина» Сослан Джанаев, защитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер, защитник и полузащитник «Динамо» — Константин Рауш и Александр Ташаев, а также нападающий ЦСКА Федор Чалов.

Вице-премьер России Виталий Мутко, который в декабре 2017 года приостановил деятельность на посту президента РФС, с мнением тренерского штаба согласился.

«Состав определен, это наши лучшие игроки на данный момент. Эти ребята понимают, что им предстоит важнейший турнир в их жизни, в жизни российского футбола, вопросов по самоотдаче не будет.

Они ответственно готовятся. Хочется пожелать им удачи, спокойствия, и чтобы они помнили, что за ними стоит огромная армия болельщиков, которая переживает за них, поддерживает их», — приводит слова Мутко ТАСС.

Кроме того, чиновник заявил, что футболисты доверяют Черчесову.

«Очень важно доверие к игрокам главного тренера — если он кому-то доверяет, если с игроком есть контакт, он понимает, что делает, у него есть видение игры.

Так давайте дадим ему право попробовать с этой командой порадовать болельщиков, пожелаем им удачи. Тренерский штаб очень серьезно работал — за игроками в клубах наблюдали, их не просто на сборы вызвали, а сейчас сборной нужно отдать себя полностью на предстоящем чемпионате.

Наша сборная ответственно отнесется к играм, а уровень футбола, его качество — второй вопрос»,

— продолжил российский вице-премьер.

Кроме того, Мутко считает, что нынешнее молодое поколение сборной России составит костяк команды на ближайшие годы. Чиновник пожелал спортсменам реализовать свой потенциал.

«У нас много молодежи, рассчитываю, что основной костяк этой команды пришел надолго — как минимум, на ближайшие 5-8 лет. Эти парни будут определять будущее нашего футбола, как внутри России, так и в сборной. Желаю им реализовать свой потенциал», — заключил Мутко.

Самыми представительными клубами национальной команды оказались «Зенит» и ЦСКА, делегировавшие в коллектив сразу по пять футболистов. «Спартак» представят три игрока, а действующего чемпиона России «Локомотив», равно как и «Краснодар» с «Рубином» — всего два. От «железнодорожников» на мундиаль поедут только братья Миранчуки.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил о том, что его подопечные оказались в сборной справедливо.

«Все справедливо, правильно, люди из команды-чемпиона должны быть в сборной. Миранчуки провели очень хороший сезон, поэтому заслуженно попали в окончательную заявку», — отметил Семин.

Для некоторых неожиданностью стало попадание в окончательный список игроков Артем Дзюбы, который последние полгода провел в аренде в тульском «Арсенале». Права на футболиста принадлежат «Зениту».

В составе команды с берегов Невы при итальянского тренере Роберто Манчини игрок не смог проявить себя, проводя большинство матчей на скамейке запасных. Однако после перехода в «Арсенал», он сумел отметиться шестью голами в девяти проведенных играх.

«Арсенал» внес большой вклад в попадание Дзюбы в состав сборной. Он знал, что получит игровую практику»,

— заявил президент тульского клуба Гурам Аджоев, назвав нападающего «большим футболистом».

«В итоге он практику получил, доказал все своей игрой, и тренеры сборной его вызвали на чемпионат мира. Для меня было абсолютно ожидаемо его попадание в окончательный состав. Дзюба это заслужил», — заключил президент «Арсенала», выразив уверенность в том, что Артем принесет пользу сборной России.

Сборная России на чемпионате мира попала в одну группу к Саудовской Аравии, Египту и Уругваю. Последний контрольный матч перед стартом мундиля подопечные Черчесова проведут в Москве. 5 июня на стадионе ЦСКА хозяева чемпионата мира примут национальную команду Турции. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Первым соперником на мундиале для сборной России станет Саудовская Аравия. Встреча, которая будет матчем открытия чемпионата мира, пройдет на стадионе «Лужники» 14 июня в 18.00 мск.

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