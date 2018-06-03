Европа на гарантии: россиянки стали чемпионками досрочно

В Испании близится к завершению чемпионат Европы по художественной гимнастике, но интриги по поводу победителя уже нет: сборная России завоевала шесть золотых наград и гарантировала себе первое место в медальном зачете еще до конца соревнований.

Огромный вклад в успехи команды внесли юниорки Полина Шматко, Дарья Трубникова, Лала Крамаренко и Анастасия Смирнова — трое из них стали лучшими в отдельных видах многоборья.

Шматко завоевала золото в упражнениях с обручем, Трубникова — с булавами, а Крамаренко взяла сразу две награды высшей пробы — в соревнованиях с мячом и с лентой.

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Юные спортсменки также не подвели в командном турнире, где они принимали участие вместе со своими более опытными напарницами по сборной — олимпийскими чемпионками Анастасией Татаревой, Марией Толкачевой и Анастасией Близнюк, а также с Марией Кравцовой, Ксенией Поляковой и Анастасией Шишмаковой.

Коллектив юниорок и взрослый состав выполняли групповые упражнения отдельно, а затем их результаты складывались в единое число.

В итоге общая сумма составила 151,425 очка, что на десять баллов превысило результат сборной Украины (141,000), которая стала второй,

и команды Болгарии (141,000), завоевавшей бронзу.

Основная сборная России также приняла участие в многоборье в групповых упражнениях. Там подопечные Ирины Винер-Усмановой стали лучшими уже без помощи юниорок.

Общая сумма баллов составила 43,625 балла и позволила сборной России обойти итальянок (42,900) и болгарок (41,750).

Таким образом, в копилке отечественной команды оказались шесть золотых медалей из возможных девяти, и россиянки стали недосягаемы для конкуренток в общем зачете.

Кроме того, вскоре отечественные спортсменки добавили в свой актив еще одну награду — правда, на этот раз бронзовую: основная сборная заняла третье место в групповых упражнениях с пятью обручами, из-за небольшой помарки получив 21,600 балла. Первыми в этом виде программы стали спортсменки из Италии (22,350), а вторыми — из Украины (22,100).

Впереди еще соревнования женщин в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками, а также самое интригующее событие дня — индивидуальное многоборье, в котором Россию представят Арина и Дина Аверины, превращающие каждое соревнование в свою личную битву за золото.

Однако не все на этом чемпионате Европы проходит так гладко, как хотелось бы.

Так, во время выступления юниорки Смирновой на тренера команды Винер-Усманову обрушилась часть заградительных декораций балкона,

а именно пластиковый щит довольно внушительных размеров — несколько метров в длину и ширину. К счастью, один из стоявших рядом людей предупредил наставницу россиянок и помог ей вовремя уйти из опасной зоны.

Королевская федерация гимнастики Испании уже объявила, что проведет тщательное расследование произошедшего.

«Мы искренне извиняемся перед всей делегацией России и Всероссийской федерацией художественной гимнастики, — заявила представитель оргкомитета и федерации Исабель Саган. — Мы безумно огорчены этим инцидентом. В данный момент мы не можем объяснить, что именно произошло.

Мы обязательно организуем расследование этого инцидента. Оформлением зала занималась фирма очень высокого уровня, но пока она не может дать объяснений.

Нам остается только мы попросить прощения у российской делегации и лично у Ирины Винер-Усмановой, присутствие которой здесь является огромной честью для нас».

Свои извинения принес россиянке и Европейский гимнастический союз (UEG).

«От лица Европейского гимнастического союза я хочу принести глубочайшие извинения российской делегации и самой Ирине Александровне за тот инцидент, который случился вчера вечером.

Мне очень жаль, что так произошло. Сегодня с утра к нам приехали представители компании, занимавшейся оформлением зала. Они работают на рынке 12 лет, и никогда ранее ничего подобного у них не случалось. Знаю, что испанская федерация гимнастики уже также принесла свои извинения», — заверил глава UEG Фарид Гаибов.

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