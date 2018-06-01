Контракт по дружбе: Кононов попробует стать Венгером

Два примечательных тренерских назначения состоялись в пятницу, 1 июня, в российском футболе. Тульский «Арсенал» объявил о заключении контракта с 52-летним Олегом Кононовым. В сезоне-2017/18 «оружейники» заняли шестое место в таблице Премьер-лиги – высшее в своей истории. Они до последнего тура претендовали на пятую строчку, пропускающую в зону Лиги Европы, но все же уступили одно очко «Уфе» — хотя и обыграли ставшего чемпионом московский «Локомотив» в заключительный день турнира.

Тем не менее, трудовой договор с черногорским наставником Миодрагом Божовичем решено было не продлевать.

Вместе с ним клуб покинули четверо игроков, у которых истекли контракты. Это румын Александру Боурчану, аргентинец Федерико Расич, Илья Максимов и Игорь Шевченко.

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Перед новым главным тренером будет поставлена задача развить успех. Как рассказал сам специалист, немаловажным фактором прихода в желто-красную команду послужило его давнее знакомство с президентом «Арсенала» Гурамом Аджоевым. Презентация Кононова, кстати, почему-то прошла не в Туле, а в центре Москвы.

«Я наблюдал, как «Арсенал» развивается. При этом приглашение стало неожиданным. Президент вел со мной работу и объяснил, зачем я нужен команде, — приводит слова Кононова «СЭ». — Я не знал нюансов ухода Божовича. Сам не был готов, и у меня были другие планы, но Аджоев меня убедил.

Нынешнее положение – результат системной работы руководства и главного тренера. Для меня честь работать в «Арсенале» и достигать с ним прогресса».

Наставник добавил, что будет рад поработать с Артемом Дзюбой, если тот не закрепится в петербургском «Зените» и решит продолжить карьеру в «Арсенале». Соглашение с Кононовым заключено на один год, но он не имеет ничего против и более долгосрочной перспективы.

«Как тренер, всегда ставлю для себя самую высокую планку, — констатировал он. — Нужно узнать детально, кто у нас будет играть, потому что много футболистов основного состава покинули клуб, их нужно заменить равноценными – чтобы игра команды оставалась на высоком уровне.

Футболистам необходимо понять мои требования. Хочу, чтобы команда играла в атаку, в открытый футбол. Постараюсь быть полезным команде и клубу, чтобы болельщики приходили на стадион и получали удовольствие от игры».

В свою очередь, Аджоев назвал Кононова, «тренером-максималистом, который работал с хорошими командами».

«Он мог оказаться в другой команде, но у нас очень дружеские отношения, — объяснил функционер. — В «Арсенале» начнется новая страница. Тем более люди теперь по-другому о нас думают – у нас дома непросто забрать очки. Все благодаря работе предыдущих главных тренеров, поддержке губернатора, который одобряет наш выбор. Остальное жизнь покажет».

В начале прошедшего чемпионата Кононов не слишком удачно поработал с грозненским «Ахматом», из которого вынужденно ушел на фоне плохих результатов. А в 2013-2016 годах возглавлял «Краснодар», прорывался вместе с ним в Лигу Европы и неплохо там выступал. Именно при Кононове «быки» завоевали высшую пока награду в Премьер-лиге – бронзу-2014/15. До этого специалист трудился с клубами Белоруссии, Украины и тираспольским «Шерифом».

Представитель Футбольной национальной лиги (ФНЛ) калининградская «Балтика» поразила всех приглашением Валерия Непомнящего.

Нет, тренер-то он по-настоящему классный. Однако некоторое смущение вызывает возраст. В начале августа Непомнящий справит 75-летний юбилей. Он будет самым возрастным тренером в ведущих лигах страны, затмив 71-летнего Юрия Семина из чемпионского «Локомотива».

В минувшем сезоне «Балтику» возглавлял Игорь Черевченко. С ним расстались после того, как команда финишировала на пятом месте и не прошла в зону стыковых матчей за право сыграть в РФПЛ.

По словам Непомнящего, переговоры с руководством калининградцев продолжались не более полутора часов.

«Никаких сомнений насчет итогового решения у меня не было, — цитирует специалиста официальный сайт клуба. — В первую очередь, обсуждали комплектование команды и задачи, которые перед ней будут стоять. Я хорошо знаю специфику ФНЛ, трудности, которые существуют в лиге. Они меня не смущали.

Был хорошо знаком с командой прежде и сейчас регулярно интересовался новостями из ее стана. В тренерском штабе клуба последние полтора года находился Валера Климов – мой коллега и соратник, я с ним постоянно был на связи.

Консультировал по некоторым вопросам, переживал за него».

Непомнящий не практиковал с 2016 года, когда покинул испытывавшую финансовые проблемы томскую «Томь». По его мнению, Калининград «заслуживает команду в высшем дивизионе».

«Валерий Кузьмич — авторитетный тренер, который хорошо известен за пределами нашей страны. Его методика работы не только приносит спортивный результат, но и позволяет прогрессировать молодым футболистам, что для нас немаловажно», - отметил генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая.

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