Трансфер из «Реала» в тюрьму: Роналду грозит срок

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вновь оказался в центре скандала, связанного с его отношениями с налоговыми службами Испании. Португальцу грозит тюремное заключение сроком до восьми лет.

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Столь серьезное наказание Роналду может получить за неуплату налогов в казну испанского государства. В частности, от игрока требуют выплатить €28 млн до 15 июня.

При этом сам нападающий, по данным налоговой службы, не доплатил €14,7 млн, которые накопились в период с 2011 по 2014 год.

По информации испанской газеты AS, представители Роналду уже связались с налоговыми органами и предложили им сократить размер налога до €18 млн. Кроме того, стороны португальца готова согласиться на то, чтобы 33-летний форвард «Реала» был признан виновным, а срок его заключения при этом был сокращен до двух лет. В связи с тем, что ранее Роналду не был судим в Испании, данный срок автоматически станет условным.

Однако налоговые службы ответили отказом на данное предложение и потребовали от португальца выплатить €28 млн в срок. Прокуратура страны убеждена, что для попытки скрыть свои доходы футболист использовал созданную бизнес-структуру.

В случае, если Роналду не заплатит необходимую сумму до 15 июня, то он будет обязан предстать перед судом по окончании чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в России.

Сам же португалец, по данным СМИ, намерен в ближайшее время покинуть «Реал».

После победы в финале Лиги чемпионов над английским «Ливерпулем» (3:1) намекнул болельщикам «королевского клуба» на то, что прошедший сезон стал для него последним в составе мадридской команды.

«О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за «Реал», а ответ я дам в ближайшие дни», — сказал Роналду после матча, попрощавшись с фанатами до следующего года.

Позже лидеру клуба пришлось объяснить свои слова. В частности он отметил, что «не знает, что может дать «Реалу».

«Деньги не проблема. Я выиграл Лигу чемпионов пять раз, получил пять «Золотых мячей». Я и так уже был вписан в историю, но теперь даже в большей степени. Проведу ли еще один сезон в «Реале»? Не могу ничего гарантировать. Не стану скрывать, в ближайшие дни я выскажусь»

, — добавил Роналду.

Возможный уход португальца из мадридского клуба связывают прежде всего со взаимоотношениями футболиста с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.

По информации источника, Перес обещал Роналду новый контракт на улучшенных условиях после победы «Реала» в финале Лиги чемпионов сезона-2016/17, в котором испанская команда обыграла туринский «Ювентус». В той встрече португальский форвард отметился дублем.

В декабре 2017 года руководство клуба вступило с представителями игрока в переговоры, предложив увеличить сумму выплат по контракту на €9 млн, но при нескольких условиях.

Этими условиями стали победы «Реала» в нескольких турнирах, а также завоевание трофея лучшему игроку года «Золотой мяч». Роналду данное предложение отклонил, заявив, что руководство не уважает его заслуги перед клубом.

Ранее «Реал» уже покинул главный тренер команды Зинедин Зидан. Свое решение французский специалист объяснил тем, что клубу нужен прогресс.

«Это подходящий момент для всех нас, это может выглядеть странным, но мое решение покинуть «Реал» пойдет всем нам на благо — игрокам, клубу и мне. Эта команда должна продолжать побеждать, и ей нужно для этого измениться. Ей нужен другой голос, новый способ работы. Конечно, я мог бы вернуться, я всегда буду рядом с этим клубом, поскольку он близок моему сердцу. Я думаю, что многие не поймут, но я знаю, что это подходящее время», — заявил Зидан на пресс-конференции, которая состоялась 31 мая в Мадриде.

Вероятно, уход Зизу с поста главного тренера «Реала» также может повлиять на окончательное решение Роналду относительно своего будущего.

33-летний португальский форвард перешел в мадридский клуб летом 2009 года из английского «Манчестер Юнайтед» за рекордную на тот момент сумму €93,4 млн. Примечательно, что данный переход побил трансферный рекорд установленный в 2001 году... Зиданом, когда «Реал» приобрел француза у туринского «Ювентуса» за €76 млн.

Всего в составе «сливочных» Роналду дважды становился чемпионом Испании, выиграл два национальных Кубка и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Кроме того, в активе португальца по два трофея Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА, а также три золотые медали клубного чемпионата мира.

Помимо командных достижений Роналду преуспел и в завоевании индивидуальных наград, среди которых четыре приза «Золотой мяч».

Главными претендентами на именитого футболиста называются «Манчестер Юнайтед» и французский «ПСЖ». Станет ли какой-нибудь из этих клубов новым домом Роналду? Станет известно после заседания суда.

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