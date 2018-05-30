Кто поедет на ЧМ-2018: все решит матч России с Австрией

Первая часть учебно-тренировочных сборов национальной команды России подходит к концу. 30 мая в 21:45 по московскому времени подопечные Станислава Черчесова встретятся в товарищеском матче со сборной Австрии, которая занимает 26-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) — выше таких команд, как, например, Иран Сердара Азмуна (36) и Египет Мохамеда Салаха (46).

К сожалению, Россия по этому показателю тоже уступает своему будущему сопернику — мы занимаем лишь 66-ю строчку в табели о рангах.

Во многом это объясняется тем, что отечественная дружина не участвовала в матчах отбора на чемпионат мира — 2018, поскольку и так попадает в финальную часть на правах хозяйки турнира.

Реклама

Из-за вынужденного простоя команда потеряла немало очков в рейтинге. Тем не менее 66-е место — это все равно довольно низко для подопечных Черчесова, и в матче с Австрией нужно доказать, что реальный уровень команды гораздо выше ее формального расположения в таблице ФИФА.

Впрочем, сделать это будет явно непросто. Австрия — крепкий середняк европейского футбола с несколькими очень опасными и техничными футболистами.

Главной звездой Das Team является крайний защитник «Баварии» Давид Алаба, которого в последние два года то и дело сватают в мадридский «Реал».

25-летний латераль известен не только надежной игрой в обороне, взрывной скоростью и хладнокровием, но и мощными дальними ударами. Периодически Алабе доверяют исполнять штрафные, и он не подводит.

Так что сборная России сможет с лихвой отработать свои действия в обороне при «стандартах» в пользу соперника.

Еще одним игроком австрийцев, заслуживающим отдельного внимания, является нападающий Марко Арнаутович из английского «Вест Хэма».

За 31 матч в этом сезоне игрок отличился 11 голами и семью результативными передачами.

По информации СМИ, опытный австриец даже попал на карандаш к «Манчестер Юнайтед», который планирует этим летом укрепить линию атаки работоспособным, но не космически дорогим форвардом. После кандидатуры Марио Манджукича второй в списке именно Арнаутович.

Этой весной в составе сборной Австрии нападающий уже забил три мяча в товарищеских матчах со Словенией (3:0) и Люксембургом (4:0). Остается надеяться, что на контрольную встречу с Россией это не распространится.

Наконец, в составе Das Team стоит выделить крайнего защитника Морица Бауэра, хорошо знакомого российским болельщикам по выступлениям за казанский «Рубин».

Латераль выжигал всю свою бровку, мог на дриблинге ворваться в чужую штрафную, либо выполнить туда качественный навес.

Теперь австриец защищает цвета английского «Сток Сити», куда он перебрался зимой 2018 года. Вместе с этой командой он вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип, заняв 19-е место в турнирной таблице, однако это не помешало вызову игрока в сборную: скоростные качества Бауэра и его техника точно пригодятся Австрии.

Что касается сборной России, то в ее составе, наконец, сошлись все звезды, — никто не травмирован:

Александр Ерохин восстановился от ушиба стопы, Федор Смолов вернулся в общую группу после повреждения ноги, Алан Дзагоев и Артем Дзюба тоже давно в порядке.

Однако в заявку на товарищеский матч все равно попадут не все 28 футболистов, вызванных на сборы.

«Мне сказали, что в заявку можно внести только 23 человека. Такую информацию мне сообщил наш менеджер команды, — приводит слова главного тренера Черчесова официальный сайт Российского футбольного союза (РФС). — То же самое говорилось и год назад».

В 2017-м, перед Кубком конфедераций, наставник в итоге отцепил от финальной заявки на турнир именно тех игроков, которые не попали в заветный перечень на последний товарищеский матч. С огромной долей вероятности так произойдет и на этот раз,

так что заявка на встречу с Австрией скажет нам о многом.

Итоговый список счастливчиков, которые поедут на чемпионат мира, будет опубликован 4 июня — за день до финального товарищеского матча с Турцией. Это значит, что доказывать все нужно сразу в первой игре — больше шансов не будет.

Матч с Австрией также покажет, насколько успешно команде удалось поработать над своей физической формой после напряженного сезона в чемпионате России.

«Этот сбор на пару дней дольше, чем был перед Кубком конфедераций, так что мы делаем для себя изменения и, анализируя свою работу, подмечаем вещи, которые должны нас улучшить, — рассказывал Черчесов.

— Несколько игроков в том же состоянии, несколько — получше, есть пара, кто чуть похуже. Тем более у нас нет девяти футболистов по сравнению с составом на Кубок конфедераций, это почти полкоманды, есть новые игроки, которых мы до конца не знаем».

Матч с Австрией расставит точки над i и покажет, с кем тренерскому штабу стоит познакомиться поближе, а с кем расстаться до следующего сезона.

Встреча состоится в 21:45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу — 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».