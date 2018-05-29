Аргентинцев доверили россиянину: Семак возглавил «Зенит»

«Зенит» провел один из самых провальных сезонов в новейшей истории. Команда впервые за десять лет осталась без медалей чемпионата России по футболу, где финишировала только на пятом месте. Хуже было только в 2005 году, когда сине-бело-голубые остались шестыми.

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Год назад руководство клуба с берегов Невы потратило миллионы на трансферы и приглашение на пост главного тренера именитого итальянца Роберто Манчини. Ставка не сработала. Мистер не смог проявить себя в российском клубе и отправился вытаскивать из болота национальную сборную своей страны.

Устав от трат, которые не оправдывают ожидание, в «Зените» решили пригласить на пост наставника команды российского специалиста. Клуб возглавил Сергей Семак. Если не считать экстренных мер в виде трехмесячного прихода на пост в 2009 году работавшего тогда с дублем Анатолия Давыдова, то

у «Зенита» в роли полноценного наставника российский тренер будет впервые с 2002 года.

Соглашение с 42-летним Семаком рассчитано на два года с возможностью продления еще на один. Молодой специалист отметил, что работать с именитым клубом для него почетно и приятно.

«Конечно, для меня было большой честью быть даже в числе кандидатов на эту должность, а получить приглашение — это очень почетно и приятно.

В то же время я понимаю, насколько непросто и сложно будет, впереди много работы, сразу же нужно приступать к своим обязанностям и потихоньку приводить в порядок те вопросы, которые есть сейчас», — сказал Семак.

Предыдущие полтора года специалист провел в «Уфе», которая стала первым клубом, где он работал в роли главного тренера. Под его руководством команда из столицы Башкирии впервые в своей истории вышла в Лигу Европы, заняв в завершившемся сезоне РФПЛ шестое место. Путевка в евротурнир досталась команде после того, как обладатель Кубка России «Тосно» не смог пройти лицензирование в УЕФА.

«Сегодня я очень рад. Хочется поблагодарить «Уфу», которая предоставила мне шанс получить конкретный опыт.

Ну, а я и моя семья рады вернуться в город, который успел стать для нас родным», — отметил Семак.

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил о том, что клуб выбрал самого достойного кандидата.

«Мы очень рады тому, что Семак вернулся в родной дом. Он провел здесь достаточно времени как игрок и как тренер — здесь он начинал свою тренерскую карьеру.

Очень успешно отработав в Уфе, Сергей Богданович теперь возглавит нашу команду.

В прошлом году мы начали строительство совершенно новой команды, играющей в атакующий и зрелищный футбол. Сегодня к нам пришел тренер, который абсолютно поддерживает нашу философию развития «Зенита». Вдвойне приятно, что наши болельщики поддерживают наш выбор — мы выбрали самого достойного», — приводит слова президента «Зенита» ТАСС.

Карьера Семака складывается практически идеально.

В роли игрока он дебютировал очень рано и стал одним из немногих спортсменов, которым удалось забить гол в элитном дивизионе российского футбола до 18 лет.

После сезона в «Асмарале», Семак провел 11 лет в ЦСКА, став настоящей красно-синего легендой клуба. Оформив знаменитый хет-трика в ворота «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов, футболист получил приглашение в парижскую команду, где не смог проявить себя в полной мере, как правило, оставаясь в запасе. Дальше были два сезона в ФК «Москва», и по три в «Рубине» и «Зените».

С командами из Санкт-Петербурга и Казани, а также с московскими армейцами Семак становился чемпионом России.

В настоящее время, он — единственный, кому удавалось выиграть РФПЛ с тремя разными клубами.

Отдельного внимания заслуживают выступления Семака за сборной России.

Именно Сергей был капитаном той команды, которая выиграла бронзовые медали чемпионата Европы — 2008.

На том турнире Семак исполнил сложнейший голевой пас через себя, после которого Константин Зырянов забил единственный мяч в ворота сборной Греции, а встреча завершилась победой команды Гуса Хиддинка со счетом 1:0.

На счету спортсмена и один из важнейший голов в истории «Зенита». В 2012 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против португальской «Бефники» он вывел свою команду вперед после удара пяткой. Правда, по сумме двух встреч сине-бело-голубые все же уступили (3:2, 0:2).

После завершения карьеры игрока Семак работал в тренерском штабе «Зенита» в 2013-2016 годах. Однажды он был даже исполняющим обязанности главного тренера петербургской команды, под его руководством «Зенит» провел два матча — в национальном чемпионате проиграл ЦСКА (0:1), а затем в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в гостях победил немецкую «Боруссию» из Дортмунда (2:1), чего оказалось недостаточным для выхода в четвертьфинал (первый матч петербуржцы проиграли со счетом 2:4).

Также Семак имеет опыт работы со сборной России, в штаб которой он входил в 2014-2016 годах. Сначала специалист был помощником Фабио Капелло, а затем — Леонида Слуцкого.

«Зенит» станет первым серьезный вызовом специалиста. Два последних тренера сине-бело-голубых — Манчини и румын Мирча Луческу не задержались на посту дольше года. Остается только ждать и следить, как на «расстрельной» должности пойдут дела у первого за много лет российского специалиста.

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