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Аргентинцев доверили россиянину: Семак возглавил «Зенит»

Семак ожидает трудностей на должности главного тренера «Зенита»

Сергей Семак новый главный тренер «Зенита» официальный сайт «Зенита»
Сергей Семак новый главный тренер «Зенита»
Сергей Семак стал главным тренером петербургского «Зенита». Один из самых уважаемых российских футболистов успешно дебютировал на новом поприще в роли наставника «Уфы», которую вывел в Лигу Европы. Сине-бело-голубые пригласили тренера из России на постоянную работу впервые с 2002 года.

«Зенит» провел один из самых провальных сезонов в новейшей истории. Команда впервые за десять лет осталась без медалей чемпионата России по футболу, где финишировала только на пятом месте. Хуже было только в 2005 году, когда сине-бело-голубые остались шестыми.

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Год назад руководство клуба с берегов Невы потратило миллионы на трансферы и приглашение на пост главного тренера именитого итальянца Роберто Манчини. Ставка не сработала. Мистер не смог проявить себя в российском клубе и отправился вытаскивать из болота национальную сборную своей страны.

Устав от трат, которые не оправдывают ожидание, в «Зените» решили пригласить на пост наставника команды российского специалиста. Клуб возглавил Сергей Семак. Если не считать экстренных мер в виде трехмесячного прихода на пост в 2009 году работавшего тогда с дублем Анатолия Давыдова, то

у «Зенита» в роли полноценного наставника российский тренер будет впервые с 2002 года.

Соглашение с 42-летним Семаком рассчитано на два года с возможностью продления еще на один. Молодой специалист отметил, что работать с именитым клубом для него почетно и приятно.

«Конечно, для меня было большой честью быть даже в числе кандидатов на эту должность, а получить приглашение — это очень почетно и приятно.

В то же время я понимаю, насколько непросто и сложно будет, впереди много работы, сразу же нужно приступать к своим обязанностям и потихоньку приводить в порядок те вопросы, которые есть сейчас», — сказал Семак.

Предыдущие полтора года специалист провел в «Уфе», которая стала первым клубом, где он работал в роли главного тренера. Под его руководством команда из столицы Башкирии впервые в своей истории вышла в Лигу Европы, заняв в завершившемся сезоне РФПЛ шестое место. Путевка в евротурнир досталась команде после того, как обладатель Кубка России «Тосно» не смог пройти лицензирование в УЕФА.

«Сегодня я очень рад. Хочется поблагодарить «Уфу», которая предоставила мне шанс получить конкретный опыт.

Ну, а я и моя семья рады вернуться в город, который успел стать для нас родным», — отметил Семак.

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил о том, что клуб выбрал самого достойного кандидата.

«Мы очень рады тому, что Семак вернулся в родной дом. Он провел здесь достаточно времени как игрок и как тренер — здесь он начинал свою тренерскую карьеру.

Очень успешно отработав в Уфе, Сергей Богданович теперь возглавит нашу команду.

В прошлом году мы начали строительство совершенно новой команды, играющей в атакующий и зрелищный футбол. Сегодня к нам пришел тренер, который абсолютно поддерживает нашу философию развития «Зенита». Вдвойне приятно, что наши болельщики поддерживают наш выбор — мы выбрали самого достойного», — приводит слова президента «Зенита» ТАСС.

Карьера Семака складывается практически идеально.

В роли игрока он дебютировал очень рано и стал одним из немногих спортсменов, которым удалось забить гол в элитном дивизионе российского футбола до 18 лет.

После сезона в «Асмарале», Семак провел 11 лет в ЦСКА, став настоящей красно-синего легендой клуба. Оформив знаменитый хет-трика в ворота «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов, футболист получил приглашение в парижскую команду, где не смог проявить себя в полной мере, как правило, оставаясь в запасе. Дальше были два сезона в ФК «Москва», и по три в «Рубине» и «Зените».

С командами из Санкт-Петербурга и Казани, а также с московскими армейцами Семак становился чемпионом России.

В настоящее время, он — единственный, кому удавалось выиграть РФПЛ с тремя разными клубами.

Отдельного внимания заслуживают выступления Семака за сборной России.

Именно Сергей был капитаном той команды, которая выиграла бронзовые медали чемпионата Европы — 2008.

На том турнире Семак исполнил сложнейший голевой пас через себя, после которого Константин Зырянов забил единственный мяч в ворота сборной Греции, а встреча завершилась победой команды Гуса Хиддинка со счетом 1:0.

На счету спортсмена и один из важнейший голов в истории «Зенита». В 2012 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против португальской «Бефники» он вывел свою команду вперед после удара пяткой. Правда, по сумме двух встреч сине-бело-голубые все же уступили (3:2, 0:2).

После завершения карьеры игрока Семак работал в тренерском штабе «Зенита» в 2013-2016 годах. Однажды он был даже исполняющим обязанности главного тренера петербургской команды, под его руководством «Зенит» провел два матча — в национальном чемпионате проиграл ЦСКА (0:1), а затем в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в гостях победил немецкую «Боруссию» из Дортмунда (2:1), чего оказалось недостаточным для выхода в четвертьфинал (первый матч петербуржцы проиграли со счетом 2:4).

Также Семак имеет опыт работы со сборной России, в штаб которой он входил в 2014-2016 годах. Сначала специалист был помощником Фабио Капелло, а затем — Леонида Слуцкого.

«Зенит» станет первым серьезный вызовом специалиста. Два последних тренера сине-бело-голубых — Манчини и румын Мирча Луческу не задержались на посту дольше года. Остается только ждать и следить, как на «расстрельной» должности пойдут дела у первого за много лет российского специалиста.

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