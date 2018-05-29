Разгромная победа: Поздняков возглавил ОКР

Знаменитый в прошлом спортсмен-фехтовальщик, экс-главный тренер сборной страны по всем видам оружия и глава Европейской конфедерации фехтования, а с 2016 года – первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков избран во вторник, 29 мая, президентом этой организации. 44-летнему четырехкратному олимпийскому чемпиону в сабле отдали свои голоса 78,7% делегатов Олимпийского собрания (214 человек), заседавших в здании ОКР на Лужнецкой набережной.

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Единственного конкурента Позднякова и тоже четырежды победителя ОИ (но в плавании) Александра Попова поддержали лишь 56 участников процедуры (20,6%). Поздняков являлся руководителем делегации Олимпийских атлетов из России на зимних Играх-2018 в Пхенчхане и считался явным фаворитом нынешнего голосования.

Есть мнение, что к талантливому функционеру хорошо относятся в Международном олимпийском комитете (МОК), чей руководитель Томас Бах также выигрывал Олимпиаду по фехтованию (на рапирах).

Известно, что кандидатуру Позднякова выдвинули на выборы 35 организаций – членов ОКР. Среди них – 17 спортивных федераций, в том числе такие крупные и влиятельные, как Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). В свою очередь, Попова изначально поддержал лишь Стрелковый союз России (ССР) во главе с миллиардером Владимиром Лисиным.

Отметим, что в конце весны одна за другой проходят отчетно-выборные конференции в федерациях по зимним видам спорта. Не определились с руководством пока только бобслеисты и керлингисты. В остальных структурах произошла лишь одна перестановка – в Союзе биатлонистов России (СБР) отработавшего олимпийский цикл Александра Кравцова сменил Владимир Драчев.

Поздняков тоже входил в руководство маститой федерации – по фехтованию, где в 2009-2016 годах занимал пост первого вице-президента. Уже известна новая команда управленцев ОКР. Вернее, новая она лишь отчасти.

Ключевые должности – генерального директора и генерального секретаря – сохранили за собой Владимир Сенглеев и четырехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова.

Освобожденный Поздняковым пост первого президента ОКР достался экс-министру транспорта России (в 2004-2012 годах), а теперь помощнику главы государства Игорю Левитину (был вице-президентом). Вице-президентами избраны глава Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов, первый вице-президент Международной федерации спортивной гимнастики (FIG) Василий Титов, а также Геннадий Тимченко и Владимир Кожин, сохранившие свои позиции.

Жуков, не имевший возможности выполнять свои функции в Пхенчхане-2018 из-за санкций, наложенных МОК на ОКР, остался почетным президентом. В обращении Путина, которое перед голосованием на Олимпийском собрании зачитал Левитин, отдельно отмечена деятельность ушедшего главы ОКР «по защите интересов российского спорта в международных спортивных организациях».

Одним из первых нового президента ОКР поздравил с избранием его бывший партнер по сборной России, победитель Игр в Сиднее-2000 в шпаге, а ныне министр спорта Павла Колобков.

«За те два года, которые Поздняков находился в должности первого вице-президента ОКР, он прошел серьезную управленческую школу, — заявил функционер. — Уверен, он оправдает доверие тех, кто за него сегодня отдал свои голоса. Желаю новому президенту ОКР плодотворной работы. Убежден, что при четком взаимодействии наших структур – Минспорта России и ОКР – мы достигнем желаемого успеха».

Попов, занимавший в предыдущем созыве вице-президентский пост, не подтвердил свою позицию. Однако, как заявил Поздняков, его поверженному оппоненту найдется место и в новой вертикали власти.

В ближайшее время рабочая группа предложит изменения в устав ОКР, и мы внимательно к этому подойдем. Все те, кто соответствуют критериям, — в нашей команде. Безусловно, Попов входит в нее, — сказал новый глава ОКР, слова которого приводит «Р-Спорт». –

Выступление национальной команды в полном составе стоит в числе наших приоритетных задач».

Поздняков – пятый президент ОКР в новейший период истории нашей страны после Жукова, Леонида Тягачева и Виталия Смирнова.

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