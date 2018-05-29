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Разгромная победа: Поздняков возглавил ОКР

Александр Жуков избран почетным президентом ОКР

Новый президент ОКР Станислав Поздняков РИА Новости
Новый президент ОКР Станислав Поздняков
Прославленный отечественный спортсмен Станислав Поздняков избран новым президентом Олимпийского комитета России. Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях уверенно обошел единственного соперника Александра Попова, обладающего аналогичными регалиями в плавании.

Знаменитый в прошлом спортсмен-фехтовальщик, экс-главный тренер сборной страны по всем видам оружия и глава Европейской конфедерации фехтования, а с 2016 года – первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков избран во вторник, 29 мая, президентом этой организации. 44-летнему четырехкратному олимпийскому чемпиону в сабле отдали свои голоса 78,7% делегатов Олимпийского собрания (214 человек), заседавших в здании ОКР на Лужнецкой набережной.

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Единственного конкурента Позднякова и тоже четырежды победителя ОИ (но в плавании) Александра Попова поддержали лишь 56 участников процедуры (20,6%). Поздняков являлся руководителем делегации Олимпийских атлетов из России на зимних Играх-2018 в Пхенчхане и считался явным фаворитом нынешнего голосования.

Есть мнение, что к талантливому функционеру хорошо относятся в Международном олимпийском комитете (МОК), чей руководитель Томас Бах также выигрывал Олимпиаду по фехтованию (на рапирах).

Известно, что кандидатуру Позднякова выдвинули на выборы 35 организаций – членов ОКР. Среди них – 17 спортивных федераций, в том числе такие крупные и влиятельные, как Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). В свою очередь, Попова изначально поддержал лишь Стрелковый союз России (ССР) во главе с миллиардером Владимиром Лисиным.

Отметим, что в конце весны одна за другой проходят отчетно-выборные конференции в федерациях по зимним видам спорта. Не определились с руководством пока только бобслеисты и керлингисты. В остальных структурах произошла лишь одна перестановка – в Союзе биатлонистов России (СБР) отработавшего олимпийский цикл Александра Кравцова сменил Владимир Драчев.

Поздняков тоже входил в руководство маститой федерации – по фехтованию, где в 2009-2016 годах занимал пост первого вице-президента. Уже известна новая команда управленцев ОКР. Вернее, новая она лишь отчасти.

Ключевые должности – генерального директора и генерального секретаря – сохранили за собой Владимир Сенглеев и четырехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова.

Освобожденный Поздняковым пост первого президента ОКР достался экс-министру транспорта России (в 2004-2012 годах), а теперь помощнику главы государства Игорю Левитину (был вице-президентом). Вице-президентами избраны глава Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов, первый вице-президент Международной федерации спортивной гимнастики (FIG) Василий Титов, а также Геннадий Тимченко и Владимир Кожин, сохранившие свои позиции.

Жуков, не имевший возможности выполнять свои функции в Пхенчхане-2018 из-за санкций, наложенных МОК на ОКР, остался почетным президентом. В обращении Путина, которое перед голосованием на Олимпийском собрании зачитал Левитин, отдельно отмечена деятельность ушедшего главы ОКР «по защите интересов российского спорта в международных спортивных организациях».

Одним из первых нового президента ОКР поздравил с избранием его бывший партнер по сборной России, победитель Игр в Сиднее-2000 в шпаге, а ныне министр спорта Павла Колобков.

«За те два года, которые Поздняков находился в должности первого вице-президента ОКР, он прошел серьезную управленческую школу, — заявил функционер. — Уверен, он оправдает доверие тех, кто за него сегодня отдал свои голоса. Желаю новому президенту ОКР плодотворной работы. Убежден, что при четком взаимодействии наших структур – Минспорта России и ОКР – мы достигнем желаемого успеха».

Попов, занимавший в предыдущем созыве вице-президентский пост, не подтвердил свою позицию. Однако, как заявил Поздняков, его поверженному оппоненту найдется место и в новой вертикали власти.

В ближайшее время рабочая группа предложит изменения в устав ОКР, и мы внимательно к этому подойдем. Все те, кто соответствуют критериям, — в нашей команде. Безусловно, Попов входит в нее, — сказал новый глава ОКР, слова которого приводит «Р-Спорт». –

Выступление национальной команды в полном составе стоит в числе наших приоритетных задач».

Поздняков – пятый президент ОКР в новейший период истории нашей страны после Жукова, Леонида Тягачева и Виталия Смирнова.

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