Анархист, вандал и грэпплер: кого приняли в россияне

Победитель Харитонова

За свою жизнь 47-летний Монсон провел столько поединков, что хватило бы на две, а то и на три карьеры. Дебютировал он довольно поздно – 21 год назад, когда юношей Джеффа уже было не назвать. С тех пор только официально зарегистрированных схваток у Снеговика – аж 87!

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60 из них ознаменовались победой Монсона, 26 поражением, а еще одна завершилась вничью. Он никогда не считался бойцом высшего уровня, однако крепким середняком на подходе к лидерам дивизиона, — пожалуй. Монсона заслуженно боялись и уважали. Это в последние годы он, мучаясь больной спиной и другими недугами, дарит радость соперникам, проигрывая ноунеймам.

Когда-то Монсон перебил почти все лучшие силы России и Украины: жертвами его борцовских приемов в разные годы пали Сергей Харитонов, Александр Емельяненко и Алексей Олейник (тот время спустя реваншировался).

Лишь Федору Емельяненко удалось одолеть Снеговика, хотя и он был предельно осторожен, не рискуя идти в партер.

Олдскульный борец

В современных ММА считается правильным тоном иметь хорошую ударную подготовку. Без уверенной работы в стойке успеха здесь нынче не добиться, а борцовские навыки как-то незаметно отошли на второй план. Ветеран Монсон – выходец еще из старого микстфайта, когда практически каждый боец умел по-настоящему круто делать только одно, бороться или драться. Он заслуженный грэпплер, а кроме того имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

В 1990-х мало кто на планете проводил такой захват, как Монсон. Его объятия казались смертельными, из них невозможно было освободиться. К концу той лихой десятилетки относится прозвище Джеффа – Снеговик.

Никому еще неизвестный, он победил четырех бразильцев на бойцовском чемпионате мира. Все случилось в духе снежного кома: белый, компактный и сметающий на своем пути всех подряд.

Анархист и коммунист

Монсон – редкий боец ММА, всецело поглощенный политикой. В разные годы он называл себя и анархистом («хочу покончить с классовой иерархией»), и коммунистом («социализм – это единственный путь к мирному существованию человечества»). Набил тату в виде серпа и молота, а еще красно-черную звезду на груди. Участвовал в памятных мероприятиях у Кремлевской стены 7 ноября.

Джефф даже пострадал за свои убеждения. Отсидел 90 дней в тюрьме за то, что разрисовал анархистскими символами колонны Капитолия.

Гражданин ЛНР

Вопреки первоначальным заявлениям, сага с вхождением в российское гражданство заняла у Монсона 2,5 года. Впервые о грядущем вручении американцу нашего паспорта объявили еще 20 ноября 2015-го. В тот день он победил малоизвестного бойца Константина Скрелю, но уже через месяц сенсационно уступил в Химках за 50 секунд камерунцу Дональду Нжатаху – и тема несколько утратила свою актуальность.

Объясняя теперь задержку процесса, Джефф признался: мог воспользоваться знаменитым именем, как Рой Джонс и Жерар Депардье, и обратиться напрямую к Владимиру Путину, но предпочел натурализоваться «как все».

В итоге в конце декабря 2015-го президент лишь одобрил гражданство для Монсона. А 28 мая 2018-го оно было подтверждено специальным указом.

К слову, новенький паспорт «русскому в душе» лишь только предстоит получить. В Россию он намерен вернуться 4 июня.

Зато паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики был торжественно вручен ему еще 10 сентября 2016 года. Обладает Джефф и званием почетного гражданина Абхазии.

Несостоявшийся фермер

В нашей стране Монсон имеет тихую завадь в Химках и собирается обзавестись индивидуальным жильем в соседнем Красногорске. «Действительно, я бы хотел жить ближе к Москве, потому что у меня здесь будет семья, мой ребенок пойдет здесь в школу», — признавал он.

Но вот уже почти два года Монсон рассказывает и о намерении освоить так называемый дальневосточный гектар – надел земли, выделяемый российским правительством для фермерской деятельности.

Монсон клятвенно обещал построить на Дальнем Востоке спортивный поселок для молодежи. Впрочем, после означенной даты дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Пока?..

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