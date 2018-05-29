«Химки» достойны снова попасть в Евролигу»

Подмосковные «Химки» на своем паркете обыграли краснодарский «Локомотив-Кубань» в третьем матче четвертьфинала Единой лиги и всухую взяли серию, став первым участником «Финала четырех». Встреча, проходившая в «Баскетбольном центре Московской области», завершилась со счетом 86:73 в пользу желто-синих.

Реклама

Как и во втором поединке противостояния, состоявшемся двумя днями ранее, начали подопечные Георгиоса Барцокаса крайне неважно — уже к концу второй минуты на табло горели неутешительные 0:10, причем стремительному рывку гостей поначалу не помешал даже взятый тренерским штабом вице-чемпионов России тайм-аут.

Впрочем, химчанам каким-то образом удалось достаточно оперативно нивелировать этот дефицит: сумев заморозить агрессивное нападение «железнодорожников» на отметке в 14 набранных баллов, четвертьфиналисты минувшей Евролиги выдали собственный суперспурт, по итогам которого сумели выбраться вперед на четыре пункта.

В итоге именно хозяева завершили первую четверть с преимуществом в активе, пусть и чисто символическим — 25:23.

Во второй десятиминутке, что примечательно, сценарий субботней игры повторился вновь: на первый взгляд, достаточно просто уничтожив крупное отставание в счете, «Химки» позволили себе короткий промежуток расслабленности, вкупе с активизацией визави, опять отбросивших их на приличную дистанцию. Тут, правда, проблемы возникли уже не столько в защите (страдала и она, однако уже в качестве следствия), сколько в созидании: шутка ли, но за шесть с половиной минут желто-синие сподобились на скромные три пункта, тогда как соперники за этот временной отрезок сумели пополнить собственную копилку 17 очками, умчавшись на приятные +11.

На большой перерыв команды, однако, уходили при более «тесной» разнице в пять пунктов (конечно, за авторством гостей) после заключительного попадания Вячеслава Зайцева, что еще более усиливало ощущение дежавю, — во втором матче на 15-минутную паузу команды отправлялись при все тех же +5 у краснодарцев, а последний бросок тогда реализовал все тот же разыгрывающий химчан.

Ключевой в решающей встрече серии стала третья четверть, которую хозяевам удалось выиграть со счетом 24:14 — отставание красно-зеленых перед заключительным отрезком поединка было ни разу не смертельным, однако с тем куражом, что поймали подмосковные баскетболисты, спасти серию было почти нереально.

В результате уже за семь минут до финальной сирены желто-синие отдалились на расстояние в 14 баллов, фактически обеспечив себе путевку в «Финал четырех» — несмотря на множественные старания, команда Саши Обрадовича так и не сумела затянуть визави в нервную концовку, завершив серию на выезде.

Лучшим игроком матча стал лидер химчан Алексей Швед, оформивший яркий дабл-дабл из 33 очков и десяти результативных передач. У «Локомотива» самым результативным стал Брайан Квале — 13 баллов и четыре подбора.

По окончании поединка наставник гостей выразил мнение, что «Химки» достойны вновь оказаться в Евролиге, а также отметил, что большую часть сезона его команда провела хорошо.

«Во-первых, поздравляю «Химки». Я желаю им удачи в «Финале четырех». Я считаю, что эта команда с их игроками достойна снова попасть в Евролигу,

— сказал Обрадович. — Что касается нас, во второй половине мы потеряли свою игру. Но мне не на что жаловаться, мне не в чем упрекнуть моих игроков. Они выдали максимум, на который способны на сегодняшний момент. Если оглядываться назад и оценивать весь сезон, на протяжении большей части сезона у нас было много отличных моментов. Я могу сказать, что большую часть сезона мы провели хорошо».

Он также предположил, какие моменты стали ключевыми для преждевременного окончания сезона «Локомотивом».

«Может быть, одним из переломных моментов стала потеря одного из наших лучших игроков Райана Брокхоффа, после чего события начали развиваться в другом направлении. Кроме того, за последние две недели на нас сильно сказались многочисленные проблемы, из-за чего, возможно, мы не могли сыграть лучше, чем у нас получилось.

В третьей игре снова у нас были проблемы в атаке, мы не попадали открытые броски. А при таком проценте реализации очень сложно выиграть у такой сильной команды, таких сильных игроков, невероятного Шведа», — приводит слова специалиста официальный сайт «железнодорожников».

Визави Обрадовича Барцокас в свою очередь подчеркнул, что его коллективу удалось выйти в «Финал четырех», несмотря на ощутимые кадровые трудности.

«Матч получился напряженным и очень нервным, что нормально, особенно для нашей команды. Хочу отдать должное и поблагодарить игроков, болельщиков и весь клубный офис с тем, что нам удалось выиграть эту серию у очень сильной команды, «Локомотива», причем в трех матчах в течение одной недели.

Это непросто, потому что «Локо» был непобедимым в Кубке Европы, поэтому победа со счетом 3-0 — большое достижение, особенно учитывая наши проблемы, — посетовал греческий специалист. — Все знают, что у нас много травмированных игроков, вся наша передняя линия травмирована:

и Дмитрий Соколов, и Руслан Патеев, и Томас Робинсон, и Марко Тодорович, и Энтони Гилл, также не может играть Стефан Маркович. Мы даже не можем нормально тренироваться, поэтому приходится подключать игроков из второй команды, которые нам очень помогают».

Защитник химчан Джеймс Андерсон после финальной сирены заявил, что ключевым фактором победы хозяев в третьем матче стала оборона. Также он отдал должное «железнодорожникам».

«Мы сделали акцент на защите, так как поняли, что нужно лучше играть в обороне. Плюс важно было сократить количество потерь. Думаю, нам это удалось, и игра изменилась. Нам удалось поймать момент и повернуть игру в свою пользу. После большого перерыва мы успокоились, дорожили мячом, и это была уже совершенно другая игра.

Мы знали, что соперники будут биться в каждом матче, в каждом эпизоде. Это сильная и талантливая команда, которая потерпела всего пару поражений в Кубке Европы. Нам удалось остановить их быструю игру, реализовать свои броски, мы просто бились»,

— цитирует Андерсона пресс-служба «Химок».

Пообщался с журналистами по окончании игры и форвард «Локомотива» Станислав Ильницкий. По его словам, в каждой из встреч противостояния краснодарцы чуть уступали во всех элементах, а, кроме того, на исходе серии сказался талант Шведа.

«В каждой игре мы понемногу уступали во всех элементах. Вроде бы мы контролировали ситуацию во втором и третьем матче серии, но «Химкам» удавалось вернуть игру за счет индивидуальных действий своих лидеров, которые забрасывали очень тяжелые мячи. А в заключительных четвертях наши соперники действовали очень сконцентрированно в защите, а мы не смогли реализовать много «своих» бросков. Это очень обидный результат, но стоит признать, что соперник был сильнее, — передают его слова «Известия». —

Вклад Шведа? Он был очень весомый. Он провел две феноменальные игры. Это самый результативный игрок Евролиги, на мой взгляд, самый талантливый баскетболист Старого Света. Играть против него очень тяжело».

Сам Швед при этом выразил мнение, что до сих пор не вышел на пик своей формы.

«Хорошо, что я приношу пользу команде, но не считаю, что вышел на пик своей формы, — заявил защитник, за три матча против красно-зеленых набравший 87 очков. — Конечно, перерыв, который был у нас после выступления в Евролиге, пошел нам на пользу. Мы передохнули, многие игроки залечили травмы. Правда, не все. В «Финале четырех» ждем Марковича и Робинсона на площадке».

«Финал четырех» Евролиги состоится 8-10 мая в Москве. Две лучшие команды турнира в следующем сезоне сыграют в Евролиге. «Химки» в полуфинале встретятся с победителем противостояния УНИКС — «Нижний Новгород», где на данный момент со счетом 2-1 ведут казанцы.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице Единой лиги ВТБ, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».