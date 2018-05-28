Швед включил режим Леброна: «Химки» в «Финале четырех»

Ожидания от третьего поединка серии «Локомотив-Кубань» — «Химки», в которой «железнодорожники» давным-давно упустили преимущество домашней площадки, были необычайно велики. Коллектив из Краснодара в буквальном смысле сражался за свой сезон: уступая в противостоянии до трех побед одной из команд со счетом 0-2, подопечные Саши Обрадовича не имели ни малейшего права на ошибку.

Реклама

Желто-синие, напротив, горели желанием довести сражение до победного конца на паркете Баскетбольного центра Московской области — и не испытывать судьбу возвращением в «Баскет-Холл», в стенах которого фактор семи тысяч болельщиков мог сыграть ничуть не меньшую роль, нежели трехочковые броски Павла Антипова.

Отчаянное стремление южан не то, чтобы переломить — для начала хотя бы продлить серию до четвертой встречи, — давало результат по ходу первой половины.

«Локо» открыл выездной поединок рывком 10:0, провел еще один двузначный спурт по ходу второй четверти, и до большого перерыва удерживал инициативу в своих руках.

Южанам, как и в двух предыдущих поединках, удалось добиться ощутимого преимущества в борьбе за подбор. За 40 минут дружина Обрадовича провела 17 атак вторым темпом против десяти у соперника, а литовский ветеран Йонас Мачюлис, номинальный легкий форвард, великолепно дополнял Брайана Квале с Фрэнком Элегаром, сражаясь за подборы на чужом щите как заправский центровой.

Впрочем, в полной мере воспользоваться перевесом в «краске» баскетболисты «Локомотива» не смогли. Да, возможностей набрать очки второго шанса передняя линия предоставляла исключительно много, но эффективность атак гостей после подборов в нападении не просто оставляла желать лучшего, а стремилась к нулевой отметке. Подмосковные статисты насчитали дружине Обрадовича всего семь баллов, набранных в подобных игровых ситуациях. Ничтожно мало, учитывая, что иных козырей в колоде сербского специалиста так и не нашлось.

Его визави Георгиос Барцокас не изобретал велосипед, всецело и полностью доверившись лидеру команды Алексею Шведу. Именно ведущий бомбардир «Химок» стал тем человеком, который остановил стартовый рывок «железнодорожников», реализовав не самый простой бросок с дальней дистанции.

А затем защитник просто-напросто включил режим Леброна Джеймса и принялся, что называется, «решать» — независимо от того, что предпринимали оппоненты первого номера «Химок», победителем из любой игровой ситуации выходил именно он.

Обрадович бросил все имевшиеся в его распоряжении ресурсы на нейтрализацию Алексея. Во-первых, место в стартовой пятерке «Локомотива» получил Евгений Бабурин — один из лучших отечественных «персональщиков» своего поколения регулярно оставался против звездного защитника в завершающей фазе владений «желто-синих». Во-вторых, наставник коллектива из Краснодара не отказался от сдваиваний на лидере химчан, заставляя Шведа расставаться с мячом чаще, чем ему хотелось бы. И возлагать дополнительную ответственность на партнеров.

К сожалению, для поклонников «Локо» и нейтральных зрителей, рассчитывавших на пятиматчевое побоище с совершенно непредсказуемым исходом, Швед преуспел абсолютно во всем. Во втором поединке кряду защитник разменял «тридцатку» в графе результативности (причем все свои очки он набрал либо бросками с периметра, либо с линии штрафных), а товарищи Алексея по команде превратили сразу десять его передач в результативные.

В этом компоненте преуспел, в первую очередь, Егор Вяльцев. С 14 баллами в активе ключевой резервист «Химок» стал лучшим бомбардиром поединка среди тех, кому не светит контракт в НБА в обозримом будущем, и наработал насумасшедший показатель полезности «+18», подтвердив свою исключительную значимость для желто-синих в их нынешнем виде, с акцентом на жесткую оборону на грани фола и умение отыскать пространство для точного броска после скидки Шведа.

В составе «Локомотива» таких баскетболистов, к сожалению, не нашлось. Несмотря на все старания Марди Коллинза с Дмитрием Кулагиным и высокую продуктивность Фрэнка Элегара в трехсекундной зоне, интрига умерла еще в дебюте четвертой четверти.

Четыре последовательные «бомбы» в исполнении хозяев увеличили их гандикап со смешных «+2» до невероятно комфортных по меркам серии «+14», и загнали гостей в тупик.

«Химкам» оставалось лишь не упустить нажитое в мгновение ока преимущество. И они в этом преуспели. «Железнодорожникам», завершившим матч с посредственным показателем в 23% атак с дальней дистанции (в цель пришлись лишь пять дальних бросков гостей из 21, причем только два из них реализовали легионеры), оставалось лишь смириться с поражением. И жалеть, что наблюдавший за ходом встречи со скамейки запасных Райан Брокхофф, чьи «трехи» могли бы внести существенные коррективы в ход серии, так и не успел восстановиться после травмы.

Доведя поединок до уверенной победы с двузначной разницей в счете, «Химки» первыми среди всех команд Единой лиги квалифицировались в дебютный «Финал четырех» в истории турнира — и дожидаются своего соперника по полуфиналу, коим станет либо казанский УНИКС, либо «Нижний Новгород».

Для «Локомотива-Кубань», в свою очередь, сезон завершен: подопечные Обрадовича второй год подряд выглядели достойно на всех фронтах, но не сумели ни завоевать Еврокубок, ни пробиться в медальные матчи внутреннего чемпионата.

Кадровые проблемы (помимо Брокхоффа, решающие поединки серии с «Химками» пропускал еще и Тревор Лэйси, а ведущий исполнитель российской части ростера Кулагин вернулся в строй в аккурат перед плей-офф) существенно снизили потолок «железнодорожников», и высокого уровня организации игры в обороне оказалось недостаточно, чтобы их преодолеть.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице Единой лиги ВТБ, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».