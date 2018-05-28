Лондон, гудбай: Абрамович получает гражданство Израиля

Известный миллиардер Роман Абрамович завершает все связанные со своей репатриацией в Израиль формальности, сообщают СМИ ближневосточного государства.

Реклама

Как отмечает местная газета «Едиот ахронот», владелец лондонского футбольного клуба «Челси» на частном самолете прибыл в международный аэропорт имени Бен-Гуриона, расположенный недалеко от Тель-Авива.

Издание отмечает, что Абрамович получил израильское удостоверение личности.

Специальный документ миллиардеру вручили прямо в аэропорту. Так называемый «теудат-зеут», выдается Министерством алии и абсорбции Израиля и используется в роли удостоверения личности человека до момента получения им полноценного гражданства.

Кроме того, портал NEWSru.co.il отметил, что владелец «Челси» и вовсе получил израильский паспорт. Однако МВД страны ситуацию никак не комментирует.

Также местные СМИ пишут, что теперь Абрамович будет самым богатым человеком в стране.

Как предполагают журналисты, миллиардер будет жить в особняке в Неве-Цедек (один из районов Тель-Авива), купленном за 100 млн шекелей ($28 млн) у знаменитой актрисы Галь Гадот.

Местная газета Globes в 2015 году писала о том, что Абрамович приобрел за $25 млн гостиницу «Версано» в Неве-Цедеке, которая стала первым объектом недвижимости, приобретенным им на территории еврейского государства. По данным СМИ, миллиардер выкупил и прилегающую к отелю территорию общей площадью 1,5 тыс. кв. метров.

Информация о переезде Абрамовича в Израиль появилась после того, как бизнесмен остался без британской визы инвестора. В последний раз он находился в Лондоне 1 апреля, куда он прибыл на своем личном самолете Boeing 767.

За две недели до этого глава МИД Великобритании Борис Джонсон пригрозил арестовать активы российских олигархов, в число которых входил и Абрамович.

«Люди хотели бы видеть, чтобы по отношению к некоторым очень богатым лицам, непосредственно связанным с Владимиром Путиным, со стороны правоохранительных органов, полиции были применены запросы о состоянии имущества, чтобы они были привлечены к ответственности за их очевидную коррупционную деятельность»,

— сказал Джонсон 15 марта, комментируя ситуацию вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.

Однако 22 мая британское издание The Guardian писало, заявка Абрамовича на продление визы находится на рассмотрении.

«В настоящее время мы изучаем, как работает система, и проводим дальнейшие проверки инвесторов, которые прибыли в королевство на этих условиях до введения реформ», — сказал представитель канцелярии премьер-министра Великобритании.

Но последние новости позволяют сделать вывод, что результаты британских проверок оказались для миллиардера неутешительными.

В Кремле заявили, что визовые проблемы Абрамовича не являются вопросом России. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, выводы о том, насколько требования британских властей к миллиардеру законны, надо делать аппликанту.

«Это тоже не наш вопрос. Выдвигаются определенные требования. Наверное, здесь в данном случае, аппликанту необходимо делать выводы, насколько они законны, не нам», — сказал он, отвечая на вопрос, считает ли он справедливыми требования британских властей к бизнесмену, и надо ли России в данном случае защищать права ее предпринимателей.

Сложной ситуацией с пребыванием Абрамовича в Великобритании попытался воспользоваться российский футбольный клуб «Енисей». Красноярская команда обыграла в стыковых матча маханчкалинский «Анжи» и впервые в своей истории стала участником Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Роману Абрамовичу не продлили визу в Великобританию.

Роман Аркадьевич, только что один перспективный сибирский клуб вышел в РФПЛ! Ни на что не намекаем!»

— говорится в сообщении пресс-службы «Енисея» в твиттере.

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. Под его руководством лондонский клуб превратился из простого середняка в гранда мирового футбола, по пять раз став чемпионом Англии и обладателем Кубка страны. В 2008 году «Челси» добрался до финала Лиги чемпионов, а в 2012-м впервые в своей истории стал обладателем престижного трофея.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».