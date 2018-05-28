«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина

В разные годы чемпионами НХЛ становились 23 команды. В 2018 году мир узнает название 24-й. Претендентов на титул двое — «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс».

В решающей серии впервые с 2007 года встретятся команды, которые ранее никогда не выигрывали Кубок Стэнли. 11 лет назад «Анахайм Дакс» одолел «Оттаву Сенаторз» со счетом 4-1.

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«Вашингтон» идет к заветному кубку уже 43 года. У клуба менялись тренеры, руководство, игроки, но каждый раз команда не дотягивалась до мечты. Даже в финале столичный коллектив до этого сезона играл всего однажды. Впервые он добрался до решающей серии в 1998 году, где уступил «Детройту» со счетом 4-0.

Главные надежды болельщики сегодняшнего «Вашингтона» связывают с Александром Овечкиным. В 2004 году выступавший за московское «Динамо» 19-летний российский форвард был выбран на драфте НХЛ под первым номером. Спустя год он дебютировал в лиге, а в 2010-м получил капитанскую повязку.

С тех пор дела «Вашингтона» пошли в гору. За 13 лет в клубе Овечкин выиграл невероятное количество индивидуальных наград, дослужился до списка ста величайших игроков в истории НХЛ, но дальше второго раунда Кубка Стэнли пройти никак не мог. В этом сезоне прорвало.

В регулярном чемпионате «Кэпиталз» набрали 105 очков и заняли первое место в Столичном дивизионе. Овечкин стал лучшим хоккеистом лиги по числу заброшенных шайб. Их у россиянина накопилось 49.

В первом раунде столичный клуб разобрался с «Коламбус Блю Джекетс» — 4-2, следом выбил из розыгрыша действующих чемпионов – «Питтсбург Пингвинз» (4-2), а полуфинале обыграл «Тампу Бэй Лайтнинг» — 4:3.

В финале «Вашингтону» будет противостоять самый неожиданный финалист Кубка Стэнли последних лет. «Вегас» был собран на пустом месте летом 2017 года. Команда-новичок сенсационно поразила всех соперников по Западной конференции.

В регулярном чемпионате дебютанты стали победителями Тихоокенского дивизиона, набрав 109 очков. В плей-офф «Вегас» стал играть еще мощнее, проиграв только в трех матчах из 15-ти.

В 1/8 финала команда обыграла «Лос-Анджелес Кингз» (4-0), в четвертьфинале — Сан-Хосе Шаркс (4-1), в полуфинале — Виннипег Джетс (4-1). В решающем матче «золотые» могут стать авторами уникального достижения.

До этого лишь одна команда НХЛ смогла выиграть кубок в свой первый сезон — в 1918 году это удалось сделать «Торонто». Повторить успех канадского клуба спустя ровно сто лет было бы очень символично.

Однако большинство российских болельщиков, безусловно, будут желать «Вегасу» исключительно поражения. Ведь помимо Овечкина в стане соперника выступают еще двое россиян — Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.

Незадолго до финала лига выпустила очень эмоциональный трейлер к финалу. Его героями стали российский капитан «Кэпиталз» и канадский вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери.

В одном из своих недавних интервью 32-летний Овечкин признался, что получает удовольствие от каждого момента на льду.

«Я наслаждался этим опытом с того дня, как начался плей-офф. Мы хотим быть здесь, ради этого команда пахала весь год.

Не думаю, что кто-либо верил в нас, да и в «Вегас» тоже, и теперь мы в финале, готовимся биться за кубок.

Я наслаждаюсь этим моментом. И вы, ребята, тоже наслаждаетесь, и болельщики. Вы будете сидеть на пляже с коктейлями в руках, смотреть хоккей и получать удовольствие.

Мой хоккей изменился не сильно, как играл, так и играю. Но если обо мне так говорят, значит так и есть. Я просто стараюсь. Сейчас такое время, что нельзя совершать ошибок. Надо быть постоянно сфокусированным и отдаваться игре на протяжении всех 60 минут.

Мы очень хотели оказаться здесь. Работали ради этого весь год. И вот мы здесь, боремся с «Вегасом» за кубок. Это очень круто. Поскорее бы уже эта серия началась.

Никакого дополнительного давления на себя накладывать не надо. Надо контролировать свои эмоции и делать ровно то же самое, что всегда. Конечно, финал Кубка Стэнли не может не вызывать ажиотажа. Но я предпочитаю сохранять эмоции, чтобы выплеснуть их все на льду», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Кроме того, лидер «Вашингтона» пошутил про то, что незадолго до серии ему позвонил президент России Владимир Путин.

«Да, Владимир Путин позвонил мне и пожелал мне удачи. Это шутка», — приводит слова Овечкина журналист Washington Post Изабелль Хуршудян у себя в твиттере.

Ovechkin today: "Yeah, Vladimir Putin call me and wish me good luck.



"That's a joke." — Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) 27 мая 2018 г.

Первый матч финальной серии пройдет в ночь с 28 на 29 мая в 3 часа утра по московскому времени. «Газета.Ru» будет следить за ходом поединка в текстовой онлайн-трансляции.

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