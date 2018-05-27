Сенсация в Париже: королева Франции освободила трон

На грунтовых кортах Парижа стартовал Открытый чемпионат Франции по теннису – второй в сезоне турнир Большого шлема» с призовым фондом порядка €40 млн. 27 мая состоялись первые матчи в мужском и женском одиночных разрядах. В дело вступили несколько российских игроков. Их выступления сложились очень по-разному.

Екатерина Макарова практически без проблем одолела китаянку Чжэн Сайсай (6:4, 6:1). 35-я ракетка мира затратила на выход во второй раунд 1 час и 15 минут.

Причем не сказать, что россиянка действовала безупречно. За весь матч она ни разу не подала навылет, зато пять рад ошиблась при подаче. Прежде соперницы еще не встречались, поэтому играли, что называется, с листа.

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После матча 29-летняя Макарова посетовала на недостаточное количество времени на подготовку. Ранее ей пришлось сняться с турнира в Риме из-за внеплановой госпитализации.

«Так что мне было непросто, хотя противница оказалась по силам, — заявила спортсменка «АН». — У нее вязкий теннис, она рвет ритм, хорошо двигается, играет с лета, поэтому мне надо было весь матч сильно концентрироваться. Плюс сегодня было очень жарко. Но все сложилось удачно, чему я очень рада».

Макарова не придала значения необходимости вступать в игру в первый же день соревнований.

«Я была настроена на все и себя особо не накручивала, поэтому в сложившихся обстоятельствах, наверное, этому даже рада, именно потому, что есть два дня, чтобы потренироваться и войти в лучшую форму.

Думаю, сейчас мне эти два дня помогут», — добавила она.

В середине мая Макарова в дуэте с Еленой Весниной завоевала 12-й титул в карьере, победив в Мадриде. Однако на «Ролан Гаррос» многолетние напарницы выступят в разных парах – Екатерина – с 19-летней соотечественницей Анной Калинской, Елена — с Аленой Остапенко из Латвии. Олимпийские чемпионки Рио-2016 не назвали всех причин громкого расставания, однако Веснина не исключила, что когда-нибудь они вновь объединятся.

«Это точно не разрыв, просто так сложились обстоятельства, — сказала теннисистка в эфире «Матч ТВ». — Мы по-прежнему с Катей общаемся, но бывает, что судьба распоряжается таким образом, что надо принимать подобное очень сложное решение.

Однако это жизнь, это спорт. Надеюсь, после «Ролан Гарроса» вновь сыграем вместе».

В следующем круге Макарова сразится с чешкой Барборой Стрыцовой, посеянной в Париже под 26-м номером.

Для Екатерины Александровой все сложилось менее удачно. Уступив пробившейся из квалификации польке Магдалене Френх в трех партиях (3:5, 6:3, 3:6), эта россиянка покидает одиночный турнир.

Вынужденно зачехляет ракетку и ее соотечественник Даниил Медведев, занимающий 53-е место в рейтинге ATP. Он за 1 час 39 минут капитулировал перед французом Люком Пуйе всего в трех сетах (2:6, 3:6, 4:6). Медведев исполнил четыре эйса, реализовал один брейк-пойнт, но допустил шесть двойных ошибок. Пуйе играл более чисто – и увеличил преимущество в противостоянии до 3-0.

Итак, после первого дня «Ролан Гаррос» Россия понесла две потери.

Не повезло и некоторым маститым участницам. Например, опытнейшая Винус Уильямс, девятая сеянная, оказалась беззащитной перед китаянкой Цзян Ван (4:6, 5:7).

Малоизвестная теннисистка лишь с 91-м рейтингом в мире разобралась с 37-летней звездой за 1 час 40 минут, впервые одолев американку после двух поражений.

Подкачала и 20-летняя Остапенко – и это, пожалуй, еще большая сенсация на текущий момент. Чемпионка «Ролан Гаррос»-2017, приехавшая в Париж с целью защитить свой титул, умыла руки всего в двух сетах с украинкой Катериной Козловой (5:7, 3:6). Трон королевы Франции остался вакантным уже после первого дня.

Что ж, по крайней мере, Весниной это выгодно. Теперь у Остапенко будет больше сил для выступления в паре.

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