Интрига Роналду и молчание Салаха: что постят о финале

Звезды мадридского «Реала» в воскресенье, 27 мая, наслаждаются ощущениями от завоевания трофея Лиги чемпионов – кстати, третьего кряду. В финальном матче на «Олимпийском» стадионе в Киеве накануне со счетом 3:1 был повержен английский «Ливерпуль».
Главным героем вечера стал Гарет Бэйл. Вступив в игру в середине второго тайма, валлийский игрок успел оформить дубль.
Особенно красивым оказался его первый гол, как выяснилось позже — победный. Бэйл принял мяч после верховой подачи Марсело и, не давая ему опуститься на землю, пробил через себя в падении. Получилось очень эффектно.
«Реал»
По возвращении в Мадрид игрок продолжает смаковать самый яркий момент финала. Именно собственную фотографию в момент гола он выбрал для публикации в «твиттере».
Счет в матче открыл Карим Бензема. Вернее, вратарь «красных» Лорис Кариус неожиданно выбросил мяч ему в ногу – и от нее тот залетел точнехонько в ворота. Француз алжирского происхождения взял для увековечивания в истории умилительную картинку с четырехлетней дочкой Мелией на газоне киевской арены. На публикацию футболист прикрепил сердечко.
Хавбек Лука Модрич решил не оригинальничать. Он просто выложил в «Инстаграм» кадр всеобщего триумфа. Причем именно тот, где лично поднимает заветный кубок над головой. Будет, чем перед внуками хвастать!
«История. Династия. Легенда», — подписал изображение хорватский легионер.
Самый главный «реаловец» Криштиану Роналду после игры шокировал общественность намеком на скорый отъезд из Мадрида. Имеют его слова реальные основания, либо же португалец просто решил пошутить – пока непонятно. В социальных сетях в воскресенье он предпочел избежать острой темы, порадовав публику портретом в обнимку с бесценным трофеем и раскрытой пятерней.
В его биографии этот кубок Лиги чемпионов – уже пятый. «Это мечта!» — признался Роналду.
Усердный труженик Казимиро представил публике свою семью – здесь и супруга, и дочка, и, видимо, мать.
А капитан «сливочных» Серхио Рамос не посчитал зазорным небрежно наступить на легендарную чашу, а заодно и надкусить золотую медаль. Испанец был в субботу чрезвычайно агрессивен, что прочувствовал на себе лидер «Ливерпуля» Мохаммед Салах, получивший в столкновении травму плеча.
«Ливерпуль»
Не сложно догадаться, что в лагере «красных» через сутки после проигранного финала царят упаднические настроения. Участники киевской игры не спешат делиться эмоциями с болельщиками. Все еще не обновлены аккаунты Кариуса, по сути, организовавшего в свои ворота два из трех мячей, а также Салаха, получившего повреждение.
Пока известно лишь, что египтянин, скорее всего, не пропустит чемпионат мира полностью. Он точно не сыграет с Уругваем, а вот к схватке с Россией должен поправиться и вернуться в строй.
За всех удар держит вице-капитан команды Джеймс Милнер. Фотографию к посту он подобрал самую душераздирающую. Смотришь на такую, — и тянет погрузиться в беспросветную тоску…
«Трудное окончание сезона, — добавил полузащитник. – В любом случае мы отлично выступили в Лиге чемпионов, победив несколько топ-клубов. Спасибо вам за поддержку дома и в Европе. Извините, что не смогли привезти домой трофей».
Помимо него предпочел не отмалчиваться Джорджиньо Вейналдум. Голландец тоже выступил с пространным комментарием.
«Всегда мечтал сыграть в финале Лиги чемпионов и, конечно же, победить, — признался он. – Трудно принять, что сбылась лишь часть плана. Результат разочаровывает, и я абсолютно опустошен…»
«Но я горжусь нашими общими достижениями, добытыми игроками, персоналом и болельщиками, — продолжил Вейналдум. – Спасибо всем за колоссальную поддержку и благодарим Бога за полученный опыт».
Совсем скоро большинство участников киевского финала встретятся в России на матчах чемпионата мира — 2018.
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