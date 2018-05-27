Интрига Роналду и молчание Салаха: что постят о финале

Звезды мадридского «Реала» в воскресенье, 27 мая, наслаждаются ощущениями от завоевания трофея Лиги чемпионов – кстати, третьего кряду. В финальном матче на «Олимпийском» стадионе в Киеве накануне со счетом 3:1 был повержен английский «Ливерпуль».

Главным героем вечера стал Гарет Бэйл. Вступив в игру в середине второго тайма, валлийский игрок успел оформить дубль.

Особенно красивым оказался его первый гол, как выяснилось позже — победный. Бэйл принял мяч после верховой подачи Марсело и, не давая ему опуститься на землю, пробил через себя в падении. Получилось очень эффектно.

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«Реал»

По возвращении в Мадрид игрок продолжает смаковать самый яркий момент финала. Именно собственную фотографию в момент гола он выбрал для публикации в «твиттере».

Счет в матче открыл Карим Бензема. Вернее, вратарь «красных» Лорис Кариус неожиданно выбросил мяч ему в ногу – и от нее тот залетел точнехонько в ворота. Француз алжирского происхождения взял для увековечивания в истории умилительную картинку с четырехлетней дочкой Мелией на газоне киевской арены. На публикацию футболист прикрепил сердечко.

Хавбек Лука Модрич решил не оригинальничать. Он просто выложил в «Инстаграм» кадр всеобщего триумфа. Причем именно тот, где лично поднимает заветный кубок над головой. Будет, чем перед внуками хвастать!

«История. Династия. Легенда», — подписал изображение хорватский легионер.

Самый главный «реаловец» Криштиану Роналду после игры шокировал общественность намеком на скорый отъезд из Мадрида. Имеют его слова реальные основания, либо же португалец просто решил пошутить – пока непонятно. В социальных сетях в воскресенье он предпочел избежать острой темы, порадовав публику портретом в обнимку с бесценным трофеем и раскрытой пятерней.

В его биографии этот кубок Лиги чемпионов – уже пятый. «Это мечта!» — признался Роналду.

Усердный труженик Казимиро представил публике свою семью – здесь и супруга, и дочка, и, видимо, мать.

А капитан «сливочных» Серхио Рамос не посчитал зазорным небрежно наступить на легендарную чашу, а заодно и надкусить золотую медаль. Испанец был в субботу чрезвычайно агрессивен, что прочувствовал на себе лидер «Ливерпуля» Мохаммед Салах, получивший в столкновении травму плеча.

¡¡Dinastнa blanca!!

Aunque, eso sн, con mucha suerte, 3 consecutivas.

White dynasty!

Albeit with a lot of luck, 3 in a row.

#HalaMadrid pic.twitter.com/z44pdElPBm — Sergio Ramos (@SergioRamos) 26 мая 2018 г.

«Ливерпуль»

Не сложно догадаться, что в лагере «красных» через сутки после проигранного финала царят упаднические настроения. Участники киевской игры не спешат делиться эмоциями с болельщиками. Все еще не обновлены аккаунты Кариуса, по сути, организовавшего в свои ворота два из трех мячей, а также Салаха, получившего повреждение.

Пока известно лишь, что египтянин, скорее всего, не пропустит чемпионат мира полностью. Он точно не сыграет с Уругваем, а вот к схватке с Россией должен поправиться и вернуться в строй.

За всех удар держит вице-капитан команды Джеймс Милнер. Фотографию к посту он подобрал самую душераздирающую. Смотришь на такую, — и тянет погрузиться в беспросветную тоску…

Tough to end the season like that. Things didn't go for us in Kiev, but we had a great run in the @championsleague beating some top teams on the way. Thank you for all your support at home and in Europe. Sorry we couldn't bring home number 6 #YNWA pic.twitter.com/8Eqqynsn6P — James Milner (@JamesMilner) 27 мая 2018 г.

«Трудное окончание сезона, — добавил полузащитник. – В любом случае мы отлично выступили в Лиге чемпионов, победив несколько топ-клубов. Спасибо вам за поддержку дома и в Европе. Извините, что не смогли привезти домой трофей».

Помимо него предпочел не отмалчиваться Джорджиньо Вейналдум. Голландец тоже выступил с пространным комментарием.

«Всегда мечтал сыграть в финале Лиги чемпионов и, конечно же, победить, — признался он. – Трудно принять, что сбылась лишь часть плана. Результат разочаровывает, и я абсолютно опустошен…»

I have always dreamed to be on this stage, in the final of the Champions League and of course to win it. It's hard for me to realise only a part of it came true. The result is disappointing and I'm so gutted we couldn't finish this beautiful journey with the thropy. 1/2 pic.twitter.com/CN9tXVf70D — Georginio Wijnaldum (@GWijnaldum) 27 мая 2018 г.

«Но я горжусь нашими общими достижениями, добытыми игроками, персоналом и болельщиками, — продолжил Вейналдум. – Спасибо всем за колоссальную поддержку и благодарим Бога за полученный опыт».

But I'm proud of what we've acclompished with each other, the players, the staff and the fans. Thank you all for the massive support towards tonight and thank God for the experience #YNWA 2/2 pic.twitter.com/82viUZy9Sa — Georginio Wijnaldum (@GWijnaldum) 27 мая 2018 г.

Совсем скоро большинство участников киевского финала встретятся в России на матчах чемпионата мира — 2018.

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