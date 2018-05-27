«Салах получил травму, но поедет на чемпионат мира»

Мадридский «Реал» в третий раз подряд завоевал трофей Лиги чемпионов (в новом формате турнира никто, кроме «сливочных», не смог сделать этого даже дважды кряду) и теперь в общей сложности владеет 13-ю кубками самого престижного клубного соревнования Европы.

Реклама

Среди ближайших преследователей «лос бланкос» — итальянский «Милан» с семью победами в ЛЧ и, собственно, «Ливерпуль» с пятью.

Бывший капитан принципиального соперника «Реала» — «Барселоны» — Карлес Пуйоль даже не удержался от похвалы в сторону «сливочных».

«Поздравляю мадридистов, четыре кубка Лиги чемпионов за последние пять лет против одного у «Барселоны», которая сейчас обладает одним из лучших составов в своей истории…

Мы должны задуматься над нашими приоритетами», — написал Пуйоль в своем твиттере.

Пока внушительная часть футбольного мира сокрушалась по поводу поражения «Ливерпуля», в раздевалке «Реала» творилось радостное сумасшествие: капитан команды Серхио Рамос с кубком в руках танцевал с Лукой Модричем и поднимал в воздух Дани Карвахаля, а затем Марко Асенсио заливал все доступное пространство шампанским.

Благодаря этой победе «Реал» получил право принять участие в матче за Суперкубок УЕФА, в котором встретится со своим соседом — мадридским «Атлетико», завоевавшим в этом сезоне трофей Лиги Европы.

Это первый случай в истории, когда за Суперкубок будут бороться команды из одного города.

Еще один приятный момент для «сливочных»: лидер «Реала» Криштиану Роналду, хоть и не отличился в финале Лиги чемпионов, имея один стопроцентный момент, стал лучшим бомбардиром турнира. В 13 матчах португалец забил 15 мячей.

«Кто стал лучшим бомбардиром? Лигу чемпионов надо назвать CR7 Champions League», — заявил Роналду испанскому телевидению.

Однако под конец Криштиану неожиданно допустил вероятность того, что в скором времени может покинуть «королевский клуб».

«Было очень здорово защищать цвета «Реала». Я расскажу о своем будущем в ближайшие дни. Нет никаких сомнений, я счастлив», — заявил нападающий.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался рассуждать о возможной потере звезды:

«Сейчас не время говорить об этом. Я сказал игрокам, что мы должны сполна наслаждаться этим моментом, потому что мы живем только один раз.

Нет никаких гарантий, что следующий сезон будет таким же. В конце сезона каждый старается достичь максимального результата.

Нужно поздравить наших футболистов — они проделали непростую работу. Невозможно описать то, что они сотворили. У этой команды просто нет потолка!»

Лучшим игроком встречи был признан нападающий «Реала» Гарет Бэйл, оформивший дубль в ворота Лориса Кариуса. Первый гол получился особенно красивым — валлиец отличился ударом в падении через себя.

«Я помню, как Марсело подал мяч, и он летел на идеальной высоте. Здорово, что мы так слаженно сработали. Во втором случае была ошибка соперника, но ведь этим надо суметь воспользоваться. В любом случае я рад, что так вышло», — заключил Бэйл.

Также валлиец в стиле Роналду заявил о том, что теперь собирается рассмотреть предложения других клубов:

«Сезон закончился, и теперь мы с агентом обсудим мое будущее».

Однако в случае с Бэйлом это вряд ли способно кого-то удивить: в «Реале» он больше проводил времени на скамейке, чем в поле.

Горечь «Ливерпуля»

Пока мадридисты делились сплошь положительными эмоциями, «Ливерпуль» пытался справиться с болезненным поражением, отягченным сразу двумя обстоятельствами, — травмой Мохамеда Салаха и чудовищной игрой вратаря Кариуса.

В случае с повреждением египтянина многие поспешили обвинить в намеренной жесткости капитана «Реала» Рамоса.

В борьбе за мяч игроки сплелись руками и упали на газон, в результате чего Салах вывихнул плечо и не смог продолжить игру.

«Тот, кто разбирается в футболе, понимает, что Рамос намеренно травмировал Салаха», — написал в своем твиттере один из бывших лидеров сборной Египта Мидо, имея в виду, что защитник «Реала» специально тянул соперника вниз.

В ответ один из пользователей соцсети отправил Мидо фотографию, на которой видно, что сам Салах крепко держится за руку испанца, а не наоборот.

Впрочем, этот момент теперь уже навсегда останется одним из самых спорных эпизодов финала. Вскоре после ухода Салаха появились новости о том, что он может пропустить чемпионат мира в России, который стартует уже через две недели. В этом случае шансы подопечных Станислава Черчесова на выход из группы явно возрастут.

Однако министр спорта Египта Халед Абдель Азиз поспешил успокоить общественность.

«У Салаха растяжение связок плечевого сустава. Продолжительность лечения составит две недели.

Врачи сборной Египта находятся в контакте с медицинским штабом «Ливерпуля». Реабилитацию Салах пройдет в Ливерпуле, а затем присоединится к национальной команде на сборах в Италии.

Мы огласим окончательную заявку сборной 4 июня, и Мохамед в ней обязательно будет. Сейчас ему нужно отдохнуть, перед тем как начать восстановление», — написал чиновник в своем фейсбуке.

Главный тренер «красных» Юрген Клопп отметил, что потеря Салаха оказала огромное влияние на исход матча.

«Эпизод с Рамосом и Салахом смотрелся действительно жутко, это стало шоком для команды. Мы потеряли позитивный импульс, а соперник взбодрился.

Мы отошли назад и не могли добраться до Луки Модрича и Тони Крооса. Нам пришлось начать много бегать и работать, мы начали это делать, наступил перерыв. Голы? Мы забили один, они забили три», — подытожил немецкий специалист.

Что касается провала Кариуса, который сначала при вводе мяча подкинул его прямо в Карима Бензема (1:0), а затем от своих перчаток направил снаряд в ворота после дальнего удара Бэйла (3:1), то после финального свистка он долго плакал и просил прощения у фанатов.

«Лорис все понимает. Всем здесь все понятно, — заверил после игры Клопп. — Очень жаль, что это произошло в таком матче, в таком сезоне — я ему сочувствую. Ему очень сложно избавиться от негативных мыслей».

После матча в испанской «Википедии» на странице, посвященной Кариусу, даже появилась надпись «родился без рук».

Однако партнеры по команде постарались подбодрить молодого голкипера. Так, защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон сообщил, что никто не возлагает основную часть вины за поражение на вратаря.

«Ошибки Кариуса? Мы не виним Лориса. В раздевалке все подавлены, но нам нужно смотреть вперед. На мой взгляд, до травмы Салаха мы были лучше.

Бэйл забил потрясающий мяч, это был не наш вечер. Жаль, что все так закончилось, но это был большой сезон для нас. Мы должны двигаться дальше», — цитирует шотландца официальный сайт УЕФА.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице Лиги чемпионов, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».