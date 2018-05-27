Курьез, шедевр и травма Салаха: как «Реал» ломал «Ливерпуль»

Финал Лиги чемпионов в Киеве был обречен войти в историю. Мадридский «Реал» выходил защищать свой титул сильнейшего клуба Европы и мог стать первой командой, которой удалось сделать это три раза подряд.

«Ливерпуль» же добрался до финала впервые за 11 лет (тоже своего рода историческое достижение), причем «красные» до сих пор оставались последним клубом, которому удалось обыграть «бланкос» в решающем матче Лиги чемпионов — это произошло аж в 1981 году.

С того момента «королевский клуб» всегда забирал трофей, если пробивался в финал.

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«Ливерпуль» был полон решимости исправить эту прекрасную статистику своего маститого оппонента и с ходу прижал его к воротам. Уже на первой минуте матча Мохамед Салах получил мяч перед штрафной «сливочных» и аккуратно покатил его под удар Садио Мане, но Рафаэль Варан чудом успел выбить снаряд из-под ног сенегальца.

Стартовый отрезок встречи прошел полностью под диктовку мерсисайдцев: Салах спокойно получал снаряд на входе в штрафную «Реала» и раздавал его налево и направо, организуя опаснейшие атаки, а

Мане и Трент Александер-Арнольд выскакивали один на один с Кейлором Навасом, но «сливочных» спасал то вездесущий Варан, делавший вынос за выносом, то сам голкипер выбегал из ворот и забирал мяч.

У «Реала» же совершенно ничего не получалось в атаке. В те редкие моменты, когда «королевский клуб» устанавливал контроль над мячом, все неизменно скатывалось в бесполезное владение на чужой половине поля.

За первые 45 минут встречи запомнился лишь слабый удар Марсело с левой ноги (мяч прошел в метре от створа), и мощный рывок Роналду по правому флангу, когда португалец неожиданно проник в штрафную «красных» и зарядил над перекладиной.

«Сливочные» были явно растеряны таким положением дел:

мастер точнейших передач Тони Кроос не мог отдать пас на несколько метров на Карима Бензема, а Дани Карвахаль так возвращал мяч с правого фланга в центр Серхио Рамосу, что тот вылетал за лицевую.

При таком попустительстве «Реала» гол «красных» явно назревал, однако на 27-й минуте произошел один из ключевых моментов матча, который, возможно, повлияет на расклад в группе сборной России на чемпионате мира. Лидер сборной Египта и «Ливерпуля» Салах упал на газон после столкновения с Рамосом и резко схватился на плечо.

На замедленном повторе было видно, что капитан «Реала» прихватил нападающего за руку и потащил за собой на землю, что, судя по всему, привело к вывиху.

Поначалу египтянин вернулся на поле, однако затем все-таки решил, что не стоит играть с таким повреждением и попросил замену. Уходя, Салах не мог сдержать слез, и главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп безуспешно пытался его утешить.

Казалось, что теперь «Ливерпуль» воспрянет в гневе и просто снесет с поля обидчика, однако «красные» оказались так поражены внезапной потерей своего лучшего игрока, что разом потеряли всю атакующую мощь.

«Реал» тем временем наладил контроль над мячом и явно начал чувствовать себя гораздо спокойнее, хотя это почти не помогло ему прибавить остроты в нападении. Кроме того,

закон кармы сработал в отношении «королевского клуба» почти мгновенно: на 35-й минуте встречи Карвахаль дернул мышцу в ходе внушительного рывка и тоже был вынужден покинуть поле.

Перед этим испанец долго лежал на газоне лицом вниз, рыдая даже еще более горько, чем Салах. Это уже второй финал Лиги чемпионов, в котором защитник получает травму: в сезоне-2015/16 в матче против «Атлетико» испанец тоже вынужденно покинул поле и затем еще пропустил чемпионат Европы.

Остается надеяться только, что Карвахаль не лишится поездки на чемпионат мира в Россию из-за этого повреждения.

Эта потеря для «сливочных» была, пожалуй, даже серьезнее, чем для «Ливерпуля» — травма Салаха. У «красных», по крайней мере, оставались в строю два высококлассных игрока атаки — Мане и Роберто Фирмино, а вот у «Реала» просто не было правого защитника уровня Карвахаля — вместо него вышел вечный игрок запаса Начо.

Теперь уже оба коллектива начали напоминать на поле потерявшихся щенков. Первый тайм так и закончился — при непонятной игре на табло остались унылые нули.

Во второй половине встречи надо было что-то менять, и «Реал» с ходу взялся за дело. Уже на 48-й минуте Иско имел отличную возможность вывести свою команду вперед: после ошибки Лалланы к нему отлетел мяч прямо в штрафной «Ливерпуля», и полузащитник без какого-либо сопротивления пробил над вратарем, но угодил в перекладину.

Мог бы выйти довольно красивый гол, однако «сливочные» по иронии судьбы отличились не в этом стопроцентном моменте, а только спустя три минуты — причем при самых невероятных обстоятельствах.

Лорис Кариус собирался ввести мяч в игру и подкинул его в воздух, чтобы сильно пробить, однако Карим Бензема вовремя подставил ногу, и снаряд отрикошетил от нее прямо в ворота.

Зрители матча настолько растерялись, что на стадионе повисла тишина: даже болельщики «Реала» несколько затормозили с празднованием. Однако вид обезумевшего от счастья Бензема и невозмутимость арбитров заставили фанатов поверить, что они действительно стали свидетелями одного из самых курьезных голов в истории Лиги чемпионов.

К чести подопечных Клоппа, им не потребовалось много времени, чтобы прийти в себя:

на 55-й минуте Мане, наконец, забил свой давно заслуженный мяч, оторвавшись от опекунов и вогнав снаряд в сетку после потрясающей скидки Деяна Ловрена в штрафной «сливочных».

Казалось, что мерсисайдцы снова поверили в себя (впервые после того, как Салах покинул поле) и начали потихоньку смелеть, организуя атаку за атакой, но тут Зинедин Зидан вынул из рукава козырь такого уровня, которым обладает только «Реал», — выпустил со скамейки запасных Гарета Бэйла.

Именно валлиец в сезоне-2013/14 провел победный гол «королевского клуба» в финале Лиги чемпионов против «Атлетико», прервав 13-летнюю серию «сливочных» без побед в главном клубном турнире Европы. И, хотя после многочисленных травм он уже давно перестал показывать тот вдохновенный футбол,

в этот вечер что-то от прежнего величия проснулось в Бэйле, и спустя всего три минуты после выхода на замену он забил в падении ножницами через себя.

Чумовые голы левой с лета в #финалЛЧ



Зидан 2002

Бейл 2018 pic.twitter.com/x07wSnc40P — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 26 de mayo de 2018

Зидан от такого зрелища даже приложил руку к своей голове, а затем начал активно трясти ей, словно обжегся, — настолько его поразила красота гола. Мерсисайдцы, едва успевшие воодушевиться, словно получили под дых и снова скатились в скучную игру без дерзких идей в атаке.

«Реал» же принялся душить свою жертву, как опытный удав, постепенно снижая темп встречи, выдерживая строгость в обороне и при этом не забывая тревожить рассыпающегося на глазах соперника контрвыпадами.

Лидер «сливочных» Криштиану Роналду, например, имел убойный момент на 74-й минуте встречи: португалец вышел один на один с голкипером, и только идеальный подкат Эндрю Робертсона позволил «красным» не пропустить в этой ситуации.

Однако избежать третьего гола все же не получилось: вскоре Кариус во второй раз за встречу сотворил такое, что болельщики «Ливерпуля» не скоро смогут его простить.

Бэйл мощно зарядил с дальней дистанции, и вратарь выставил руки перед собой, чтобы отбить мяч, однако снаряд каким-то невероятным образом отскочил от его перчаток в ворота вместо того, чтобы вылететь в поле.

Должно быть, валлиец настолько хорошо закрутил мяч, что голкиперу нужно было приложить больше усилий, чтобы отразить этот удар, — просто подставить ладони оказалось недостаточно.

До конца основного времени встречи оставалось еще семь минут, но «Ливерпуль» уже окончательно сложил оружие, понимая, что забить два мяча «сливочным» практически нереально. Киевского чуда не произошло. «Реал» в третий раз подряд завоевал трофей Лиги чемпионов.

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