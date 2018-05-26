Без глаза и победы: самый странный бой легенды ММА

Российская легенда смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов попал в крайне деликатную ситуацию.

Мало того, что боец одержал, должно быть, свою самую странную победу в карьере, так затем этот поединок еще и признали несостоявшимся из-за травмы… самого Харитонова.

Любопытный бой произошел на турнире М-1 Challenge 92 в Санкт-Петербурге, где 37-летний боец, в свое время побеждавший Алистера Оверима и Фабрисио Вердума, на правах фаворита встречался с еще не известным широкой публике Андреем Вязгиным.

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О 25-летнем бойце можно было сказать с уверенностью лишь то, что он обладает весьма солидным ударом, поскольку завершил больше половины своих боев нокаутом. До встречи с Харитоновым на счету молодого спортсмена значилось девять побед при двух поражениях.

В первом раунде Вязгин довольно грамотно сдерживал натиск более опытного соперника, умудряясь четко попадать в него дальними ударами и почти не обнаруживая слабые места в своей обороне. Харитонов же продолжал упрямо давить и диктовать свою волю в октагоне.

Зрители уже настраивались на интригующий затяжной бой, однако поединок пришлось остановить уже по ходу второго раунда —

соперник повредил Харитонову глаз настолько, что тот заплыл красным цветом, и боец попросил прекратить поединок.

Рефери пошел ему навстречу и остановил бой (причем по какой-то причине не было проведено консультации с доктором), однако затем произошло самое удивительное: судьи решили определить победителя по очкам, которые соперники успели набрать за несколько минут в октагоне.

Преимущество оказалось на стороне пострадавшего Харитонова, и ему была присуждена виктория. Сразу после боя ветеран ММА извинился перед зрителями и попросил провести еще один поединок с Вязгиным. Инициатива была встречена аплодисментами.

Вскоре Харитонов подтвердил серьезность своих намерений в инстаграме, написав «Мне такая победа не нужна!!!» и прикрепив хэштеги #спорт, #реванш, и #армейскийрукопашныйбой.

«В начале второго раунда Антон случайно попал мне пальцем в глаз. Победу отдали мне, но я считаю, что поединок должен быть признан несостоявшимся и прошу аннулировать результаты. Это будет справедливое решение. В матче-реванше решим, кто из нас сильнее», — говорил Харитонов.

Также боец выложил в соцсетях фотографию своего травмированного глаза, показав тем самым, что повреждение действительно заслуживало того, чтобы остановить из-за него бой.

«Лечимся», — констатировал спортсмен, использовав хэштеги #глаз, #лечение, #всякоебывает, #вперединишагуназад.

Лечимся..... #глаз#лечение#всякоебывает#вперединишагуназад Публикация от Sergey Kharitonov (@kharitonovmma) 24 Май 2018 в 7:03 PDT

Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн тоже оказался удивлен странным вердиктом судей.

«С решением главного судьи не согласен, думаю, что это чистый «ноу контест» (бой признан несостоявшимся — «Газета.Ru»).

Буду связываться с судьями и еще разбираться с этим, — приводил слова функционера «СЭ». — По увиденному могу сказать, что Антон показал, что он уверенный, крепкий боец с чемпионскими амбициями. Будем однозначно делать реванш в июле в Ингушетии.

Что касается Харитонова, то сразу после боя он был осмотрен врачом-офтальмологом, который поставил диагноз: не проникающая травма глаза в результате контузии глазного яблока,

три царапины роговицы, отслоение сетчатки не зафиксировано».

На следующий день после резонансного события Финкельштейн объявил, что бой был повторно рассмотрен расширенной коллегией арбитров, которая приняла решение признать его несостоявшимся.

Потерявший победу Харитонов выразил удовлетворение таким исходом дела.

«Изменение результата боя на «ноу контест» — лучшее из всех возможных решений, такая победа мне точно не нужна. С самого начала, когда поединок остановили, я был уверен, что его объявят не состоявшимся. Антон попал мне в глаз не специально, поэтому я считаю данное решение справедливым и надеюсь на скорейший реванш», — сказал Харитонов.

Поведение легенды российского ММА действительно вызывает уважение, учитывая, что он оказался в этой ситуации самой пострадавшей стороной — с травмой и без победы.

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