«Посмотрим в финале ЛЧ за Салахом»: Россия готовится к Египту

Сборная России по футболу выходит на финишную прямую своей подготовки к чемпионату мира. Через несколько дней, 30 мая, подопечных Станислава Черчесова ждет товарищеский матч с командой Австрии, а затем перелет в Москву и еще одна, последняя контрольная встреча — 5 июня с турками на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ-Арена».

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А пока футболисты продолжают наслаждаться изумрудными лугами и приветливым солнцем австрийского местечка с непроизносимым названием Нойштифт-им-Штубайталь.

В шестой тренировочный день сборная стартовала с интенсивной разминки — игры в квадрат в одно касание.

Мяч зачастую сваливался с ноги — видимо, с утра еще не все проснулись. После квадрата, наполненного взаимным подтруниванием и смешками, Черчесов отправил своих подопечных на активную зарядку, а последовавшие за этим тактические упражнения уже прошли в обстановке строжайшей секретности — без свидетелей.

Пока шло занятие, к отелю сборной неожиданно подъехала группа допинг-офицеров. Как оказалось, их интересуют не какие-то конкретные игроки, а сразу все 28 футболистов сборной России.

Вскоре после тренировки команду в полном составе отправили на допинг-тесты.

«Допинг-контроль проходит в штатном режиме в доброжелательной обстановке», — поспешили заверить в официальном твиттере Российского футбольного союза (РФС).

Допинг-контроль проходит в штатном режиме и в доброжелательной обстановке pic.twitter.com/QQVo03pA48 — Сборная России (@TeamRussia) 26 de mayo de 2018

Отечественная дружина уже давно подвергается самому тщательному досмотру со стороны антидопинговых органов. В частности, врач сборной Эдуард Безуглов сообщил, что с января по апрель 2018 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) взяло более 200 допинг-проб у выступающих в нашей стране футболистов.

«По линии РУСАДА за четыре месяца 2018 года взято уже более 200 проб. Международная федерация футбола (ФИФА) в 2017 и 2018 годах взяла около 100 проб.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) берет пробы после каждого матча еврокубков и часто присылает контроль на базы клубов, так что по их линии проб взято не менее 300.

И это, если только считать пробы мочи: почти всегда одновременно берут и кровь, так что проводится около 1500 тыс. исследований», — поведал медик.

Пока игроки сдавали свои очередные 28 проб, Черчесов, избавленный от необходимости проходить анализы, отправился на встречу с капитаном австрийского «Куфштайна» — клуба, в котором он в 2004 году дебютировал как тренер.

Спустя полтора часа (!) освободились и футболисты. Однако даже самые изматывающие проверки не могли испортить их настроения: в этот вечер мысли сборников занимал предстоящий финал самого престижного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов.

Решающий матч между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» состоится уже сегодня в 21:45 по московскому времени.

Особенно интересна эта тема была полузащитнику сборной России и испанского «Вильярреала» Денису Черышеву, который является воспитанником «сливочной» академии и совсем недавно встречался с мадридским клубом в рамках чемпионата Испании.

«Я не писал никому из «Реала» слова поддержки в последнее время, но на прошлой неделе мы играли как раз против них. Я зашел в раздевалку, пообщался и пожелал всем удачи, —

приводит слова игрока ТАСС. — Счет прогнозировать я не буду, но, думаю, «Реал» готов к победе. Шансы у «Ливерпуля», конечно, будут, это очень серьезная команда — мы же видели, как они играли против «Ромы». «Реалу» будет тяжело, но он выиграет».

Также Черышев сообщил новые детали о подготовке к групповому этапу чемпионата мира, в котором Россия сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

«Посмотрели видео с игрой соперников — команды сильные, есть хорошие исполнители. Думаю, потенциально уругвайцы — самая сильная команда среди соперников.

Но и со сборными Египта и Саудовской Аравии будет очень тяжело. Надо готовиться и ментально, и физически, чтобы подойти в лучших кондициях», — подчеркнул полузащитник.

На вопросе о тактической схеме Черышев немного замешкался:

«Мы играем с двумя или тремя центральными защитниками? Это лучше у тренера спросить, может, он пока не хочет раскрывать такие детали.

Но могу сказать, что меня наигрывают на моей позиции, на левом фланге. Чувствую себя комфортно».

Опытный 34-летний вратарь сборной России Владимир Габулов тоже подтвердил, что обязательно посмотрит финал Лиги чемпионов, однако не с целью поддержать одну из команд, как Черышев, а чтобы приглядеться получше к будущим соперникам по чемпионату мира.

«Обязательно посмотрю сегодняшний матч, но болеть ни за кого не буду — все-таки мы будем следить за игрой как профессионалы.

Нападаюший «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах? Безусловно, мы будем смотреть за лидерами, подмечать интересные моменты.

Думаю, матч будет зрелищным и результативным», — высказал свои ожидания Габулов.

Также голкипер поделился своим мнением о том, что кто-то из вызванных на сборы вратарей в итоге будет отцеплен от финальной заявки. Напомним, в Австрию отправились целых четыре вратаря — помимо Габулова, это капитан команды Игорь Акинфеев из ЦСКА, Сослан Джанаев из «Рубина» и Андрей Лунев из «Зенита».

«Конкуренция, безусловно, есть, и она должна быть, но, прежде всего, хотелось бы сказать, что в нашем вратарском микроколлективе очень доброжелательная, рабочая атмосфера, которая способствует прогрессу всех; это очень важно, и для команды тоже.

Нервозность? Абсолютно нет. Благодаря нашему тренеру Гинтарасу Стауче все работают с отличным настроением, никто не нервничает и выкладываются по полной», — заверил Габулов.

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