История по-киевски: «Реал» и «Ливерпуль» определят чемпиона

26 мая футбольный сезон ждет яркое завершение. Испанский «Реал Мадрид» и английский «Ливерпуль» на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве определят лучшую команду Европы.

В случае победы «сливочные» выиграют Лигу чемпионов в третий раз подряд, что не удавалось никому на протяжении 42 лет.

Однако путь «Реала» к решающему матчу был тернистым. В 12 матчах турнира команда Зинедина Зидана потерпела два поражения.

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На групповом этапе мадридский клуб попал в квартет к английскому «Тоттенхэму», немецкой «Боруссии» из Дортмунда и кипрскому АПОЭЛ. Гостевое поражение (1:3) и домашняя ничья (1:1) с лондонским клубом отправили «Реал» на второе место, что повлияло на жеребьевку и силу соперника в 1/8 финала.

В первом раунде плей-офф королевский клуб встретился с чемпионом Франции, «ПСЖ», однако дважды обыграл команду Неймара. В четвертьфинале «Реал» в первом матче в гостях победил итальянский «Ювентус» — 3:0, однако дома до последней минуты уступал с таким же счетом и лишь чудом избежал дополнительного времени благодаря пенальти, реализованному Криштиану Роналду.

Матч, который стал последним для легендарного голкипера «Юве» Джанлуиджи Буффона, до сих является предметом споров болельщиков. Часть фанатов считает, что вратарь незаслуженно получил красную карточку за споры с арбитром.

В полуфинале «Реал» сыграл с «Баварией» (2:1, 2:2), добившись решающего преимущества в первой гостевой встрече.

Мадридский клуб — самый титулованный в Европе. «Реал» выигрывал Лигу чемпионов 12 раз и еще трижды проигрывал в финале.

«Ливерпуль», которого многие не ожидали увидеть в финале перед началом сезона, на выход в решающий матч затратил даже меньше усилий, чем «Реал».

Английский клуб в группе соперничал с чемпионом России «Спартаком», испанской «Севильей» и словенским «Марибором». В отличие от своих оппонентов в финале, «красные» заняли первое место в квартете.

Все три первых матча в каждом из раундов плей-офф «Ливерпуль» завершал разгромной победой. «Порту» был обыгран со счетом 5:0, «Манчестер Сити» — 3:0 и «Рома» — 5:2.

Вторые поединки превращались в пустую формальность. Разве что итальянский клуб в полуфинале оказался в одном голе от дополнительное времени (англичане проиграли 2:4). Однако приблизились к соперниками игроки из «вечного города» только в самой концовке ответного матча.

Более того, «Ливерпуль» — самый результативный клуб плей-офф этого сезона. На счету мерсисайдцев 17 забитых мячей. У «Реала», для сравнения — 13.

Для «красных» эта победа в Лиге чемпионов может стать шестой в истории. В последний раз «Ливерпуль» выигрывал турнир в 2005 году. Тот финал с «Миланом» в Стамбуле стал одним из лучших матчей в истории футбола.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан на предматчевой пресс-конференции заявил о том, что его команда не является фаворитом финала.

«Люди могут говорить о фаворитах, но мы знаем, что это не совсем правильно. Мы точно не фавориты, в финале шансы равны.

Нам нужно сыграть в свою лучшую игру, чтобы попытаться выиграть завтра. Я не вижу, что у нас есть какое- то преимущество до матча», — цитирует французского специалиста ТАСС.

Кроме того, Зидан похвалил наставника соперника.

«Я очень уважаю Клоппа, его достижения в футболе феноменальны, это заслуживает похвалы. Я не могу сказать, похожи ли мы с ним по философии, потому что каждый тренер отличается от других», — заключил наставник «сливочных».

Коллега Зидана – Юрген Клопп заявил о том, что соперник будет выглядеть более уверенно, благодаря своему опыту игры в подобных встречах.

«Опыт действительно важен. За секунду до начала матча «Реал» будет казаться увереннее, чем мы, однако это не имеет значения, потому что игра не решается за одно мгновение.

«Реал» очень силен, но он никогда не играл против нас», — сказал Клопп.

Интересной деталью противостояния станет дуэль лидеров команд — португальца Криштиану Роналду и египтянина Мохаммеда Салаха. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» с большим отрывом является лучшим бомбардиром этой Лиги чемпионов. На его счету 15 забитых мячей. У Салаха — 10. Однако весеннюю часть сезона лидер «Ливерпуля» проводит на выдающимся уровне.

Уже несколько дней команды проводят тренировки в Киеве. И на одной из них произошел курьезный инцидент с участием Роналду.

Португальский футболист нанес удар по мячу и попал в человека, который находился за пределами поля. Игрок сразу же жестами извинился, а спустя некоторое время снял тренировочный свитер и попросил одного из работников клуба передать его пострадавшему от удара мячом.

Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. «Газета.Ru» будет следить за ходом поединка в текстовой онлайн-трансляции.

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