«Наигрываем быстрый переход в атаку»

25 мая сборная России впервые изменила свой график подготовки к домашнему мундиалю, которая проходит в австрийском Нойштифте, и вышла на единственную тренировку на поле не в 11.30 по местному времени, а в 16.00.

Реклама

Впрочем, никакого форс-мажора в этом не было – так было запланировано изначально. К тому же в дальнейшем команда вернется к графику утренней тренировки на газоне и еще одному занятию в тренажерном зале.

Главной положительной новостью стало возвращение к полноценной работе в общей группе форварда «Краснодара» и вице-капитана национальной команды Федора Смолова. Небольшое повреждение колена, полученное несколько дней назад на одной из тренировок, осталось в прошлом.

Федор Смолов начал тренировку в общей группе pic.twitter.com/liXZe1IPM3 — Сборная России (@TeamRussia) 25 мая 2018 г.

Занятие, которое, как и все другие тренировки подопечных Станислава Черчесова в Австрии, было открыто для прессы в первые 20 минут, началось в позитивной рабочей атмосфере.

Важным нюансом стал тот факт, что теперь на тренировках наигрывается схема не с тремя центральными защитниками и пятью игроками обороны в сумме, а классическая «испанка» – 4-2-3-1.

При таком раскладе Федор Кудряшов с позиции левого центрального защитника перемещается на левую бровку, а закрывавший ее Юрий Жирков поднимается на позицию левого атакующего полузащитника.

На правом фланге в этой схеме как защитнику нет альтернатив Марио Фернандесу (с чем, возможно, не согласится Игорь Смольников), а в полузащите основной выбор будет между Алексеем Миранчуком и Александром Самедовым, хотя по ситуации там могут оказаться и Далер Кузяев с Романом Зобниным.

Правда, эта парочка должна составить основное трио центральных полузащитников с умницей Александром Головиным, а в атаке остается место для одного человека, и понятно, что выбор будет сделан в пользу Смолова, а не, например, Артема Дзюбы.

Главный вопрос: кто составит тандем центральных защитников. Наверняка одним из них станет опытнейший Сергей Игнашевич, иначе зачем 39-летнего рекордсмена по играм за сборную России уговаривали вернуться в команду?

Конкуренция за место рядом с Сергеем серьезная – за место борются Владимир Гранат, Илья Кутепов и Роман Нойштедтер. Возможно, какая-то ясность наступит после 30 мая, когда Россия встретится в Вене в контрольном поединке со сборной Австрии.

По окончании тренировки для общения с прессой вышел не только игрок команды, но и один из представителей тренерского состава – наставник вратарей Гинтарас Стауче.

«Если смотреть по показателям, то сейчас форма лучше, чем была перед Кубком конфедераций, — рассказал бывший голкипер московского «Спартака» о состоянии сборной.

– Смотрим не по цифрам, а по скорости принятия решений. Это важнейший показатель для вратарей».

Также Стауче отметил, что переход в бельгийский «Брюгге» положительно сказался на одном из кандидатов на место второго-третьего вратаря на чемпионате мира Владимире Габулове.

«Он попробовал силы в новом чемпионате, в новых условиях и языковой среде. Получил опыта больше, чем если бы он остался в Туле, — заметил тренер.

Также специалисту пришлось ответить на вопрос о том, как его подопечные справляются с давлением из-за конкуренции за место в заявке, ведь если статус первого номера капитана национальной команды Игоря Акинфеева не вызывает сомнений, то Габулов, Андрей Лунев и Сослан Джанаев пока не могут быть уверены в своем попадании в окончательный список.

«У вратаря всегда большая психологическая нагрузка. Он к этому привык. Если голкипер психологически слабый, он не сможет играть. Четыре вратаря потому, что не дай бог что-то случится, чтобы вратарь был с нами. Мы выбрали этих вратарей для того, чтобы в команде был хороший микроклимат и конкуренция. Эти четверо этим критериям соответствуют»,

— подчеркнул Стауче.

Кроме того, тренер вратарей назвал Игоря Акинфеева настоящим капитаном, но этот пассаж вряд ли открыл кому-то Америку.

Также на вопросы журналистов в импровизированной микст-зоне ответил Александр Ерохин.

«Все, даже разминочные упражнения даются с целью подготовки к определенным соперникам с учетом того, как тренерский штаб хочет видеть передвижение мяча. Как именно, я не могу точно рассказать, но чтобы было быстрое движение мяча, быстрый переход в атаку. За счет коротких и средних передач, — отметил полузащитник «Зенита».

— Думаю, моя позиция зависеть от тактики на игру. Исходя из стратегии на матч: в атакующем стиле придется играть или оборонительном».

Не обошел футболист стороной и смену расстановки национальной команды, которая уже очевидна для всех.

«Я бы сказал, что это трансформация схемы. Она может варьироваться во время матча. Ничего такого сверхъестественного, оттачиваем взаимопонимание, чтобы довести его до автоматизма», — рассказал Ерохин.