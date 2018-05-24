Топ-5 финалов ЛЧ: там были «Реал» и «Ливерпуль»

Финал в Киеве ожидается с большим нетерпением по нескольким причинам. «Реал Мадрид» может установить абсолютно невероятное достижение. Еще недавно никто не мог победить в Лиге чемпионов (после реформирования турнира из Кубка чемпионов) дважды подряд, а теперь испанцы готовы взять третий титул кряду!

А на другой стороне поля будет лихой «Ливерпуль» Юргена Клоппа со своим летучим футболом, контрпрессингом и, конечно же, фантастическим в этом сезоне египетским вингером Мохамедом Салахом!

Ожидая яркого зрелища, которое наверняка выдадут эти соперники, правильным будет вспомнить лучшие финалы турнира в истории. Единственное, сразу стоит оговориться, что в этом хит-параде будут решающие матчи только времен Лиги чемпионов, то есть за точку отсчета берутся последние 25 лет.

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5 место. ЛЧ-1996/97. «Боруссия» Д (Германия) – «Ювентус» (Италия) – 3:1

Выход «Боруссии» из Дортмунда в финал Лиги чемпионов стал для Германии первым с 1987 года, когда «Бавария» уступила португальскому «Порту», а побеждала немецкая команды в предыдущий раз и вовсе в 1983 году, когда «Гамбург» благодаря единственному забитому мячу одолел «Ювентус».

Даже тот факт, что финал-97 проходил на мюнхенском «Олимпиаштадионе» не выводил «шмелей» из статуса абсолютного андердога.

Начало и середина 90-х годов прошлого века – период гегемонии итальянского футбола. Серия А была лучшим чемпионатом Европы, и вот уже шесть лет ни один финал главного клубного турнира континента не обходился без ее представителей.

А «Ювентус» был действующим обладателем Кубка чемпионов и лучшим итальянским клубом. Туринцы только что завоевали свой 24-й чемпионский титул, опередив на два очка «Парму», а до финала ЛЧ шли широкой поступью, давя соперников катком.

16 из 18-ти возможных очков в группе с английским «Манчестер Юнайтед», который был бит дважды. Убедительные победы над норвежским «Русенборгом» в четвертьфинале и финалистом двух последних розыгрышей (с одной победой) голландским «Аяксом» в полуфинале.

Анжело Перуции, Кристиан Вьери, Ален Бокшич, Дидье Дешам, Владимир Югович, Анжело ди Ливио и нынешний наставник мадридского «Реала», а тогда изюминка состава «Старой синьоры» Зинедин Зидан.

«Боруссия» же закончила чемпионат Бундеслиги только на третьем месте, в плей-офф вышла со второго места, хоть и уверенно, а на пути к финалу прошла французский «Осер» и «Манчестер Юнайтед».

Матч начался, как и ожидалось, с атак «Юве», которые были одна опаснее другой. Венгерский арбитр Шандор Пуль, в свое время в четвертьфинале на чемпионате мира-1994 не удаливший Мауро Тассотти за удар локтем в собственной штрафной, сломавший нос испанцу Луису Энрике, не увидел нарушения на Юговиче в штрафной немцев.

Но это не смутило «Ювентус», и Вьери раз за разом таранил оборону «Боруссии». Однако забил не он, и вообще не его команда.

В середине первого тайма форвард «Дортмунда» Карлхайнц Ридле в течение пяти минут дважды здорово открылся и разобрался после подач штрафного и углового, создав своей команде неожиданный и солидный перевес.

«Ювентус» продолжал рвать и метать на поле. Зидан и Вьери проверяли на прочность штанги, «Боруссию» спасали голкипер Штефан Клос и все тот же Пуль, умудрившийся рассмотреть мифическую игру рукой у Вьери перед тем, как он отправил мяч в девятку…

Лишь во втором тайме вышедшему на замену юному Алессандро дель Пьеро удалось забить эффектный гол пяткой, вернувший итальянцам надежду.

Ненадолго. Всего через семь минут игры, а для себя через 16 секунд после выхода на замену (!) молодой немецкий полузащитник Ларс Риккен отправит из-за штрафной первым же касанием в матче мяч за шиворот далековато вышедшему из ворот капитану «Юве» Перуцци…

Еще никто не знал, что Риккену будет суждено войти в историю немецкого футбола вечно подающим, но так и не реализовавшим колоссальные надежды игроком, пусть он и станет серебряным призером ЧМ-2006, не сыграв на нем ни одной минуты.

А тот финал вошел в золотой фонд главного клубного турнира Европы сразу же. И никто тогда представить не мог, что это поражение станет для «Юве» лишь первым в серии проигранных финалов ЛЧ, насчитывающей уже пять игр. Серии, которая продолжается до сих пор.

4 место. ЛЧ-2000/01. «Бавария» (Германия) – «Валенсия» (Испания) – 1:1, по пенальти – 5-4

Лигочемпионская кампания-2000/01 была для «Валенсии» логичным продолжением прошлого сезона, когда «летучие мыши» добрались до финала и даже выглядели в нем фаворитом, но получили от хромавшего по сезону на обе ноги мадридского «Реала» три безответных мяча.

В этот раз путь к финалу команды переживавшего пик своей тренерской мысли аргентинца Эктора Купера получился уверенным и впечатляющим.

Тогда в Лиге чемпионов проводился эксперимент длиною в несколько лет с двумя групповыми этапами. На обоих «Валенсия» финишировала первой. Сначала испанская команда свысока наблюдала за драматичной разборкой французского «Лиона» и греческого «Олимпиакоса» за выход со второго места.

Затем валенсийцы, как и «Манчестер Юнайтед», набрали 12 очков на второй стадии, три раза победив и трижды сыграв вничью, и опередили подопечных сэра Алекса Фергюсона за счет гола на выезде.

Впрочем, «Бавария» шла по турниру не хуже. Рациональный первый этап с одним поражением от французского «ПСЖ» и парой ничьих с норвежцами и шведами не помешал выйти во второй раунд группы с первой строчки.

А там мюнхенцы доминировали в очень ярком квартете с лондонским «Арсеналом», «Лионом» и московским «Спартаком», не подпустив к себе никого из соперников.

В плей-офф «Бавария» обрубила надежды сначала «МЮ», а затем и «Реала», в то время как «Валенсия» разбила сплошь британские мечты «Арсенала» и добравшегося до полуфинала, очень яркого тогда «Лидс Юнайтед».

В решающем матче 23 мая на миланском «Сан-Сиро» фаворита не было. Все понимали, что «Валенсии» по силам остановить мощную немецкую машину, только что оформившую очередной титул чемпиона Бундеслиги. В конце концов, это «летучие мыши» добрались до решающего матча ЛЧ второй год подряд.

Это был финал без единого гола, забитого с игры, но оттого он не стал менее зрелищным. Все закрутилось с первых минут, когда Гаиска Мендьета в окружении нескольких соперников в штрафной пошел на таран и заставил защитника несколько раз коснуться мяча рукой на газоне.

Сам капитан бело-черных и исполнил приговор, распечатав грозного Оливера Кана. Дебют определил дальнейшее развитие событий. После этого «Бавария» давила не переставая. И вскоре уже Жослен Англома рубанул в своей штрафной Штеффана Эффенберга.

Вот только Сантьяго Канисарес вытащил удар с точки от Мехмета Шолля, оставив перевес на стороне «Валенсии».

Это был далеко-далеко не последний пенальти в этом матче. В основное время зрители увидели еще один одиннадцатиметровый, когда Амедео Карбони после навеса в штрафную «Валенсии» под мощным давлением Карстеа Янкера неуклюже выставил руку на летевший на скорости мяч.

На этот раз бить пошел уже Эффенберг, и баварский капитан был точен, перехитрив пытавшегося стоять до конца Канисареса.

Соперники рубились, в прямом и переносном смысле еще 40 минут основного и полчаса дополнительного времени, но голов больше не забили.

Серия пенальти вышла драматичной, под стать всему матчу и под стать судьбе той яркой, влюблявшей в себя, но такой неудачливой «Валенсии».

Первым же ударом Пауло Сержио запустил мяч выше створа, взорвав радостью испанские сектора трибун. После этого обе команды забили по два удара подряд, а затем Оливер Кан потащил от Златко Заховича.

И тут же Канисарес возвращает перевес – по счету и психологический – своей команде, отражая удар Патрика Андерссона. А Кан каким-то невероятным образом переводит в перекладину практически «чемпионат-пойнт» от Карбони…

Игра нервов продолжается еще три серии, и в итоге на седьмом валенсийском ударе Кан переигрывает Маурисио Пеллегрино, а потом с неистовым воплем несется в объятия своих таких же обезумевших от радости партнеров по команде.

Запомнилось с того финала не только счастье баварцев, но и горе их соперников, а кадры горько плачущего Канисареса и утешающего коллегу Кана стали символом спортивного духа…

Для «Валенсии» тот финал был «лебединой песней». Эктор Купер получил клеймо вечно второго, неудачника решающих матчей. И даже в том сезоне «летучих мышей» еще будет ждать мощнейшее разочарование.

«Валенсия» до финишной прямой будет идти в Примере на третьем месте, но из последних пяти матчей чемпионата проиграет четыре, включая решающую игру последнего тура «Барселоне». Гол Ривалдо на 88-й минуте отправит «Барсу» на дающее право участвовать в квалификации Лиги чемпионов четвертое место, а ее симпатичного соперника низринет в пропасть.

Пропасть, из которой, несмотря на проблеск времен Давида Сильвы и Давида Вильи, «Валенсия» не выбралась до сих пор.

3 место. ЛЧ-2013/14. «Реал Мадрид» (Испания) – «Атлетико» (Испания) – 4:1, дополнительное время

Финал Лиги чемпионов-2013/14 был кульминацией сезона, в котором доминировали и боролись между собой три команды.

В чемпионате Испании «Атлетико», «Реал Мадрид» и «Барселона» бились за титул на протяжении всего чемпионата. «Королевский клуб» не выдержал финишного напряжения и к последнему туру утратил шансы, а в нем «Атлетико» смог вырвать волевую ничью у «Барсы» и благодаря этому завоевал свое первое чемпионство за 18 лет!

Выбили «матрасники» «Барсу» и на пути в финал Лиги чемпионов, одолев каталонцев в четвертьфинальном противостоянии (1:1, 1:0). И это было самое трудно, что пришлось преодолеть команде Диего Симеоне на пути к решающему поединку – все остальные соперники отлетали от «атлети», как скорлупки раскушенных орехов.

«Реал» тоже уверенно шагал к финалу, хоть и заставил понервничать поклонников в ответном матча с дортмундской «Боруссией» (под руководством Юргена Клоппа) в четвертьфинале, где пропустив дома два безответных мяча в первом тайме, чуть не разбазарил блестящие выездные 3:0.

Для «Реала» это был матч-эпоха. Последний раз «королевский клуб» добирался до решающей встречи в 2002 году, когда выиграл свой девятый титул благодаря сумасшедшему голу Зинедина Зидана в ворота леверкузенского «Байера».

Теперь Зидан был помощником Карло Анчелотти на тренерском мостике, а «Реал» мечтал о заветной «Десиме», как назвали эту победу в Мадриде, еще только предвкушая триумф.

«Атлетико» же и вовсе никогда не выигрывал главного еврокубка, уступив в своем единственном финале в 1974 году в переигровке мюнхенской «Баварии» со счетом 0:4 после ничьей 1:1.

Все ждали, что на португальском «Да Луш» будет что-то наподобие войны. Парни Симеоне не обманули ожиданий. Футболисты «Атлетико» при любой возможности играли запредельно жестко, порой попросту в кость.

Уже на девятой минуте поле покинул Диего Коста, который мечтал сыграть в финале и старался форсировать восстановление после травмы, которую просто невозможно было залечить так быстро.

«Реал» владел преимуществом, но в воротах «матрасников» был прекрасен Тибо Куртуа. А вот проводивший на другой стороне поля свой последний матч за родной клуб Икер Касильяс напорол ближе к концу первого тайма на выходе, и Диего Годин, аккуратно перекинув любимца болельщиков «сливочных», открыл счет.

Все оставшееся время «Реал» пытался отыграться, а «Атлетико» мужественно воевал. Так продолжалось до четвертой добавленной ко второму тайму минуты, когда Лука Модрич вырезал идеальный кросс с корнера, а маэстро голов в решающие минуты Серхио Рамос воткнул головой мяч под дальнюю штангу.

На добавленное время сил у парней Симеоне просто не хватило. Они продержали 15 минут, но во втором мини-тайме рухнули. Проход Анхеля ди Марии и добивание Гарета Бэйла принесли «Реалу» заветную победу, а Марсело и заработавший и реализовавший пенальти Криштиану Роналду окончательно добили соперника.

Напоследок Симеоне заработал красную карточку за слишком острый стенд-ап в адрес арбитров, но это уже ничего не значило.

Тогда казалось, что «Атлетико» не сможет, обладая столь скромными в сравнении с «Барсой» и «Реалом» ресурсами, долго держать этот уровень, но с тех пор у «матрасников» еще один финал ЛЧ, а в этом году они выиграли Лигу Европы и вновь опередили «Реал» в чемпионате».

2 место. ЛЧ-1998/99. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Бавария» (Германия) – 2:1

«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» здорово провели сезон-1998/99, выиграв национальные чемпионаты. Мюнхенцы сделали это гиперуверенно, обставив ближайшего преследователя на 15 баллов после отданной год назад «Кайзерслаутерну» Бундеслиги. «МЮ» тоже вернул себе титул, поквитавшись с лондонским «Арсеналом» и опередив его одно очко, а «Челси» – на четыре.

Но это чемпионаты, а в Лиге чемпионов тогда было шесть групп, и в плей-офф гарантированно попадали только их победили. Кроме того, в четвертьфинал выходили две лучших команды из шести, занявших вторые места.

«МЮ» с «Баварией» оказались при жеребьевке в одной группе. А еще вместе с ними там были «Брондбю» и… «Барселона».

И немецкая «машина» не придумала ничего лучше, как проиграть датчанам в первом туре. Причем – тогда, правда, никто об этом не догадывался – она словно репетировала грядущий финал, ведя к 87-й минуте со счетом 1:0, но пропустив в концовке дважды.

Впрочем, дальше мюнхенцы собрались, и от «Барсы» они с англичнами обезопасили себя еще после пятого тура, а вторая очная ничья (2:2, 1:1) в шестом позволила квалифицироваться в четвертьфинал обоим.

Там у «МЮ» был легкий четвертьфинал с итальянским «Интером», «Бавария» еще увереннее расплатилась за прошлый сезон с «Кайзерслаутерном», а в полуфиналах не без труда было сломлено сопротивление «Ювентуса» и киевского «Динамо» соответственно.

Финал вышел просто фантастическим. Но это из-за развязки. На поле же будто находилась одна команда. Преимущество «Баварии» было подавляющим, а Марио Баслер открыл счет со штрафного уже на 6-й минуте.

Сэр Алекс Фергюсон наверняка ощущал по ходу игры примерно то же, что будет чувствовать много лет позже в другом финале, когда в 2009 году «Барселона» не оставит его команде ни единого шанса (2:0).

Но в том-то и дело, что «Бавария» этот шанс оставила. За «МЮ» играли штанги и перекладины, Петер Шмейхель блистал в воротах, и мячей в них больше не влетело.

А потом было самое знаменитое компенсированное время в истории футбола! На 91-й минуте «красные дьяволы» смогли забить в навале после углового, когда в штрафной мюнхенцев был уже и Шмейхель.

Райан Гиггз ударил в сторону ворот на подборе, а Тедди Шерингем подправил мяч в угол, сравняв счет!

Но на этом «Юнайтед» не остановился, и через две минуты случился еще один корнер. Подача на Шерингема, удар головой и подставленная нога вышедшего 12 минут назад норвежского джокера Оле-Гуннара Сульшера.

2:1 – «Манчестер Юнайтед» просто невероятно перевернул ход уже проигранного матча, и тогда думалось, что ничего более впечатляющего в финалах Лиги чемпионов случиться просто не может…

1 место. ЛЧ-2004/05. «Ливерпуль» (Англия) – «Милан» (Италия) – 3:3, по пенальти – 3-2

Но это произошло всего через шесть лет в жарком Стамбуле, где атмосфера на поле достигла точки кипения в сражении итальянского «Милана» и английского «Ливерпуля».

И ведь тоже ничто не предвещало. Начать с того, что «Ливерпуль» только в последнем туре смог выползти в плей-офф со второго места в группе. Он отставал на три очка от греческого «Олимпиакоса» и проигрывал на «Энфилде» со счетом 0:1 после гола Ривалдо в середине первого тайма. А затем забил три мяча подряд…

«Милан» же вышел с первого места из подгруппы с «Барселоной» (уже знак качества) и был хорош в национальном чемпионате, где в итоге все же финишировал вторым немного позади «Ювентуса».

Но «Ливерпуль»-то в Англии вообще оконфузился, став только пятым и пропустив в четверку своих земляков и соперников по дерби из «Эвертона».

В плей-офф «Милан» не пропускал на протяжении пяти матчей, уверенно пройдя «МЮ» и «Интер» и устроив себе приключения в ответной полуфинальной встрече с голландским ПСВ, когда после домашних 2:0 «россонери» пропустили столько же на выезде, а в финал попали благодаря размену точными ударами Массимо Амброзини и Филиппа Коку в добавленное время.

«Ливерпуль» известного кубкового тренера Рафы Бенитеса убрал на пути к финалу со своего пути сначала немецкий «Байер», затем «Ювентус», а в полуфинальном противостоянии с «Челси» Жозе Моуринью все решил единственный за 180 минут гол-фантом Луиса Гарсии.

«Милан» был очевидным фаворитом финала, и Паоло Мальдини подтвердил это, уже на первой минуте превратив в гол подачу Андреа Пирло со штрафного.

Когда на 39-й и 44-й минуте Эрнан Креспо поочередно замкнул передачи Андрея Шевченко и Кака, англичанам стало очень грустно, а все остальные решили, что судьба финала решена, и этот матч войдет в истории как один из самых скучных трофейных поединков Лиги чемпионов.

В начале второй половины Шевченко едва не забил со штрафного, а потом… случились шесть минут английской магии.

Сначала Стивен Джеррард замкнул на 54-й минуте подачу Владимира Шмицера с левого фланга, перекинув мяч в дальний угол, затем сам Шмицер через две минуты мяч в сетку из-за штрафной, а на исходе часа игры пас пяткой Милана Бароша на Джеррарда в штрафной вынудил нарушить правила Дженнаро Гаттузо.

К мячу подошел еще юный, но уже пенальтист Хаби Алонсо и… Дида угадал направление и взял удар, однако молодой баск первым успел к мячу на добивание и всадил его под самую планку!

Фантастические 3:3 после безнадежных 0:3 в первом тайме, но и они сохранились до финального свистка только чудом.

Да, Ежи Дудек был прекрасен в воротах «Ливерпуля», но без благосклонности фортуны всех этих чудес просто невозможно совершить, да и сами футболисты «Милана» напромахивались с игры из убойных положений непростительно много.

Продолжили они и в серии пенальти. Сразу мяч мимо створа пустил Сержиньо, потом Дудек отбил нехитрый удар Пирло. Сейв Диды после удара Йона-Арне Риисе вернул интригу, но больше у «красных» никто не промазал, а польский голкипер «Ливерпуля» взял решающий удар Шевченко, и Стивен Джеррард поднял над головой «ушастый кубок»!

Спустя два года «Ливерпуль» и «Милан» встретятся в финале еще раз, и тогда «россонери» возьмут реванш. Больше мерсисайдцы до решающей игры Лиги чемпионов не доберутся, пока на пост главного тренера не придет Юрген Клопп…