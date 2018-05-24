«На 90 процентов «Золотой мяч» получит Салах»

— Ожидали ли вы перед началом сезона в финале увидеть именно «Реал» и «Ливерпуль»?

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Сергей Силкин: «Ливерпуль» точно не ожидал. А «Реал» укомплектован здорово. Даже несмотря на то, что у «сливочных» по ходу сезона не все ладилось, они все равно смогли выйти в финал. Причем, на пути к решающему матчу были обыграны достойные команды.

Олег Веретенников: Перед началом сезона обе команды считались фаворитами. Поэтому их присутствие в решающем матче можно назвать закономерным.

— Кто, по-вашему, будет фаворитом финала?

С.С.: Безусловно, фаворитом является «Реал». Однако «Ливерпуль» играет в очень интересный футбол, который нравится смотреть всем. Но, боюсь, что до такой солидности, которую мы видим в игре маридцев, английскому клубу далековато. Особенно в обороне.

С другой стороны, финал — это же всего лишь одна игра. Как она сложится, невозможно угадать. Тут все зависит от того, кто первый забьет. Все мы знаем, в каком состоянии находится в этом сезоне «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Однако «Ливерпуль» по «горожанам» в четвертьфинале Лиги чемпионов проехался очень сильно.

О.В.: Финал будет непредсказуемым. «Реал» будет стремиться вписать свое имя в историю, выиграв Лигу чемпионов в третий раз подряд. Однако «Ливерпуль» — это отличная команда, которая просто так не отдаст победу.

Испанский клуб будет фаворитом матча, но в финале шансы команд всегда 50 на 50.

— Противостояние будет интересно еще и дуэлью Криштиано Роналду и Моххамеда Салаха. У кого из игроков будет больше шансов проявить себя?

С.С.: Это разноплановые игроки. Салах по свое манере очень похож на Месси. А Роналду — это атлет, который обладает всеми необходимыми качествами.

Египтянин обладает потрясающей техникой, ему нельзя давать пространство. Войдя в штрафную, лидер «Ливерпуля», может там наделать дел! Это резкий футболист, с низким центром тяжести. Против таких спортсменов высоким защитникам соперника играть очень сложно. Задачей «Реала» будет не пустить его в штрафную.

Что касается Роналду, то он игрок многогранный. Может пробить и с правой ноги, и с левой. А его удары со штрафных зачастую решают судьбу важных матчей. Сравнивать лидеров «Реала» и «Ливерпуля» очень сложно. Но они оба, без сомнения, очень хорошие игроки.

Если английский клуб победит, то на 90 процентов «Золотой мяч» достанется Салаху. Вне зависимости от результата сборной Египта на чемпионате мира. Такой сезон от одного игрока мы не видели давно.

О.В.: Футбол, в первую очередь, командная игра. Поэтому в финале все будет больше зависеть от коллективных действий.

Можно ожидать, что оба лидера команд проявят себя в решающем матче.

Салах в этом сезоне встал на одну ступень с Роналду и Лионелем Месси из «Барселоны».

Египтянин претендует на то, чтобы стать лучшим игроком по итогам года. Однако у португальца больше опыта финальных матчей. Например, в прошлом году два гола Роналду «Ювентусу» принесли его команде заветный кубок.

— «Реал» в чемпионате Испании занял третье место, «Ливерпуль» в Англии – четвертое. Почему, на ваш взгляд, команды, которые выходят в финал Лиги чемпионов, не могут проявить себя на внутренней арене?

С.С.: Чемпионат — это долгая история, которая требует от команды стабильности.

Что касается «сливочных», то, мне кажется, что игрокам, которые два года подряд выигрывают Лигу чемпионов, тяжело найти мотивацию в национальном первенстве.

Чемпионат Испании для некоторых футболистов «Реала» становится второстепенным турниром.

В каких-то моментах не хватает собранности команде.

О.В.: Я бы не сказал, что «Реал» и «Ливерпуль» во внутренних чемпионатах выступили неудачно. В Испании и Англии очень серьезная конкуренция. Каждую неделю нужно быть готовым играть на самом высоком уровне.

В Лиге чемпионов у тебя больше времени на подготовку к конкретному противостоянию. Больше возможностей составить конкретный план на два матча и основательно подойти к сопернику.

— Можете оставить прогноз на предстоящий поединок? С каким счетом завершится финал?

С.С.: В финале команды будут играть очень осторожно. Я думаю, что открытого футбола мы не увидим. Только после первого гола одной из команд, что-то может поменяться.

Счет назвать не могу, потому что я их никогда не угадываю. Но мне хочется, чтобы победу одержал «Ливерпуль». Я стал болеть за английский клуб, потому что он играет очень интересно.

О.В.: Мой прогноз: 2:1 — в пользу «Реала».

— Финал пройдет в Киеве. Тысячи фанатов обеих клубов отказываются от поездки из-за невероятно дорогих цен на проживание. Как вы относитесь к решению УЕФА проводить финал именно столице Украины?

С.С: Решение УЕФА провести финал в Киеве связано с популяризацией футбола. Организация стремится отдавать матчи не только тем странам, в которых этот вид спорта находится на самом высоком уровне.

Как вы помните, в 2008 году Москва принимала финал Лиги чемпионов. И тогда все прошло нормально. Да, некоторые нюансы могут возникать. Но от них некуда не деться.

О.В.: Сложно обсуждать решение УЕФА, который отдал финал Киеву, несмотря на то, что не все спокойно на Украине. Может быть, стоило провести матч и в другом городе.

Однако решение уже приятно. Ничего не изменишь.

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