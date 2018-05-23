«Феерические рекомендации»: МИД оценил брошюры к ЧМ-2018

Министерство иностранных дел (МИД) России провело прямую трансляцию брифинга на своей официальной странице в фейсбуке, в которой представитель ведомства Мария Захарова затронула многие интересные вопросы — в том числе и про чемпионат мира по футболу — 2018.

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Мировое первенство стартует уже 14 июня, и глава Департамента информации и печати МИДа отметила увеличение количества неоднозначных брошюр, посвященных грядущему мундиалю за рубежом.

«Ведется хорошая информационно-пропагандистская работа для того, чтобы сделать все возможное и невозможное для того, чтобы либо отговорить, либо запугать людей перед чемпионатом мира», — сказала Захарова.

В качестве примера пропагандисткой работы она привела брошюру, выпущенную в Норвегии специально для журналистов, которые поедут в Россию освещать мундиаль. На обложке памятки изображена колючая проволока на фоне стадионов.

Любопытно, что буклет был разработан Хельсинским комитетом — неправительственной некоммерческой организацией, которая следит за соблюдением прав человека.

«Не дает нашим партнерам покоя чемпионат мира. Мы просто наслаждаемся брошюрами, которые выходят в разных странах с феерическими рекомендациями...

«Полезная на первый взгляд инициатива, которая, казалось бы, призвана помочь спортивным обозревателям в освещении главного футбольного события четырехлетия, на деле обернулась очередным абсолютно русофобским подходом», —

заявила Захарова, прибавив, что обложка с колючей проволокой символизирует «банальные антироссийские стереотипы».

По мнению дипломата, подобные материалы выпускаются при финансовой поддержке правительства стран, а некоммерческие организации вроде Хельсинского комитета служат лишь прикрытием для таких махинаций. Особенную активность в разработке брошюр негативного содержания Захарова отметила в Австралии, Великобритании и странах Скандинавии.

Однако, по словам представителя МИД РФ, никакая негативная пропаганда не способна снизить интерес туристов к чемпионату мира и к стране его проведения: жители других государств все равно продолжают в большом количестве подавать документы в российские консульства для получения визы на время мундиаля.

«Чем сильнее антироссийская пропаганда в преддверии чемпионата мира, тем изумительнее будет реакция людей, которые не увидят колючей проволоки на стадионах и не поймут, почему их запугивают русскими женщинами,

их особой красотой, манящей и пагубной», — продолжила мысль Захарова, пошутив, что местные мужчины сталкиваются с такими «проблемами» ежедневно.

Любопытно, что ранее в мире футбола уже разразился другой скандал, тоже связанный с брошюрами и российскими женщинами.

Аргентинская футбольная федерация (AFA) выпустила буклет, посвященный русской культуре, в одном из разделов которого подробно рассказывалось о том, как привлечь местную девушку. Глава так и называлась — «Что делать, чтобы иметь какие-то шансы с русской девушкой».

«Россиянки любят инициативных мужчин. При этом им не нравится, когда мужчины слишком много говорят о себе. В России много красавиц,

и не каждая из них подойдет аргентинцу, так что будьте внимательны, делая выбор», — говорилось в официальной брошюре AFA.

Также в памятке, которая была распространена среди журналистов, официальных лиц страны, а также тренеров и игроков сборной, советовалось не задавать глупых вопросов о сексе («для русских секс — это очень личная тема»), демонстрировать девушкам свое уважение и стараться говорить о чем-то веселом и любопытном.

«Многие мужчины только думают о том, как бы затащить русскую девушку в постель, поскольку они очень красивы. Однако россиянки не любят, когда их воспринимают только как объект.

Веди себя с ней так, чтобы она почувствовала, что является значимой личностью со своими целями и идеями», — один из первых советов «горячей» главы.

Стоит отметить, что содержание раздела о соблазнении было взято из записей одного аргентинского блогера практически без изменений. В МИДе эту брошюру никак не прокомментировали, однако в Аргентине и так поняли, что поступили не совсем корректно, и вскоре принесли официальные извинения.

«Мы сожалеем, что данная ошибка кинула тень на образовательную деятельность AFA», — заявили в пресс-службе Федерации футбола Аргентины.

Интересные советы были даны и английским болельщикам.

На официальном сайте правительства Великобритании появилась рекомендация не вступать с россиянами в политические споры.

Также фанатам «трех львов» посоветовали уважать памятники Великой Отечественной войны и не выезжать на российские дороги даже после одного бокала вина.

Более того, накануне стало известно, что со сборной Англии в Россию отправится специальный психолог, который будет работать с игроками в случае, если они подвергнутся расистским оскорблениям. По информации The Guardian, Футбольная ассоциация Англии (FA) в настоящее время проводит специальную программу подготовки игроков к возможным психологическим проблемам в России.

Также в Великобритании выпустили специальные инструкции для болельщиков нетрадиционной ориентации, которым рекомендовали не особенно демонстрировать свой сексуальный выбор.

Возвращаясь к теме веселых брошюр: в США болельщиков предупредили, что они не должны отдавать свой паспорт даже полиции — надо обязательно держать драгоценный документ в руках. Также американцев отговаривают от путешествий автостопом и случайных знакомств в увеселительных заведениях.

Не советуют даже делать тату в российских салонах — там якобы можно заразиться СПИДом.

А австралийским любителям футбола рассказали в брошюрах о неких «группировках нацистов», с которыми нужно вести себя осторожно, особенно если идешь в компании людей с азиатскими или африканскими корнями.

Остается надеяться, что во время пребывания на чемпионате мира у иностранных болельщиков не будет повода, чтобы укрепиться в своих стереотипах о России, а негативные предубеждения будут разрушены.

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