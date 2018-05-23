Итальянец за итальянцем: «Зениту» нужен Сарри

«Зенит» из Санкт-Петербурга, на протяжении трех сезонов остающийся без путевки в Лигу чемпионов, что для самого богатого клуба страны равносильно полному провалу, продолжает поиск главного тренера.

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В последние годы место наставника сине-бело-голубой команды стало напоминать должность профессора защиты от темных искусств в школе чародейства и волшебства «Хогвартс» – никто не задерживается там больше чем на сезон.

В 2016 году, когда зенитовцы не смогли защитить титул чемпионов страны, пропустив в таблице вперед не только ЦСКА, но и «Ростов», начав серию непопаданий в Лигу чемпионов, команду покинул приведший ее до того к золотым медалям португалец Андре Виллаш-Боаш.

В следующем сезоне клубом руководил уже опытнейший румын Мирча Луческу, но запомнился он больше своими жалобами на судейство, чем продуктивной работой.

Прошлым летом в клубе сменилось оперативное руководство, и вернувшийся на президентский пост Сергей Фурсенко наконец реализовал свою мечту привести в российский футбол Роберто Манчини.

Вот только и у итальянского специалиста в Северной столице что-то не заладилось. Насколько «Зенит» крушил всех и вся на старте сезона, став еще в начале чемпионата чемпионом по версии прессы, настолько оглушительным выглядел провал последующих двух третей дистанции.

В год, когда от России в главный еврокубок попадают уже не две, а три команды, «Зенит» умудрился занять в таблице пятое место, и, конечно, о продолжении работы Манчини в клубе речи не шло.

От необходимости платить итальянцу большие отступные сине-бело-голубых спасло назначение Роберто главным тренером сборной Италии, ради которого тот пошел на расторжение соглашения с клубом по обоюдному согласию.

Ряд полномочий после провального сезона утратил и раскритикованный председателем правления «Зенита» Алексеем Миллером Фурсенко, а клуб сейчас находится в активном поиске нового рулевого.

Фамилии тренеров вокруг «Зенита» всплывают разные. Сергей Семак, приведший «Уфу» к шестому месту в РФПЛ и первому в клубной истории попаданию в еврокубки уже побывал на совете директоров в Санкт-Петербурге и представил свою программу.

Предварительные переговоры, по сообщениям СМИ, прошли с испанцем Рафаэлем Бенитесом, приводившим «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов, а сейчас построившим крайне симпатичную команду в «Ньюкасле».

Ходят слухи о возможном приглашении на Неву покинувшего тульский «Арсенал» после лучшего сезона в истории «канониров» Миодрага Божовича, который остался недоволен запоздалым предложением о продлении контракта.

Но главной целью «Зенита» был изначально и остается до сих пор Маурицио Сарри. 59-летний итальянский маэстро построения ажурной игры – настоящая суперзвезда европейского тренерского цеха.

Изначально поверить в возможность прихода специалиста такого уровня в «Зенит» было очень сложно. Сарри только что едва не отобрал у непобедимого в Италии на протяжении уже восьми лет «Ювентуса» скудетто, вплотную подобравшись к золотым медалям.

И даже разногласия с президентом неаполитанцев Аурелио де Лаурентисом, славящимся своим крутым нравом и упертостью в решениях, не особенно приближали специалиста к Санкт-Петербургу.

Во-первых, Сарри «Наполи» еще не покинул. Его любят болельщики и игроки, и все они мечтают, чтобы он остался. Кто знает, возможно, разногласия с президентом и удастся уладить.

Правда, в такое развитие событий верится все меньше, поскольку слухи отправляют в Неаполь Карло Анчелотти, с которым де Лаурентис вроде бы договорился о трехлетнем контракте.

В этом случае главным вопросом останется, кто будет платить отступные – клуб тренеру или тренер клубу. Если «Наполи» решит уволить действующего наставника, он получит всего 500 тыс. евро, в то время как в контракте Сарри с клубом прописаны отступные в 8 млн евро.

Конечно, де Лаурентис не дурак и готов подождать развития событий, тем более «Зенит», уже предложивший тренеру 4 млн евро зарплаты, отступные вроде бы выплатить готов тоже.

Как сообщил CalcioNapoli24, агент Сарри Алессандро Пеллегрини подал 22 мая в Риме документы за своего клиента на получения тем российской визы – то есть итальянский тренер теперь действительно всерьез рассматривает возможность продолжения карьеры в нашей стране.

С другой стороны, по сообщению того же издания, приоритетом для Маурицио остается вариант с лондонским «Челси», где на грани увольнения находится Антонио Конте.

Впрочем, даже если Конте сохранит должность рулевого «синих», это еще не будет означать, что Сарри обязательно достанется «Зениту». Желающих подписать лакомого специалиста в Европе будет предостаточно.

Правда, не всем по карману его сумма отступных.

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