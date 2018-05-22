Мората к нам не поедет: кому отказали в ЧМ-2018

О поездке на чемпионат мира думает каждый футболист, но наставник сборной Германии Йоахим Лёв высказался об этом достаточно жестко.

«К сожалению, разбивать чьи-то мечты — это моя работа», — заявил рулевой действующих чемпионов мира.

Для многих игроков, чье присутствие в национальной команде ранее не ставилось под сомнение, оглашение составов обернулось настоящим кошмаром.

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В составе сборной Испании не нашлось места нападающему «Челси» Альваро Морате. Минувший сезон форвард провел не лучшим образом, забив лишь 15 мячей. Конкуренцию он проиграл другим форвардам — Яго Аспасу из «Сельты», игроку «Атлетико» Диего Косте и Родриго из «Валенсии». Также не попали в состав к Хулену Лопетеги защитник «Барселоны» Сержи Роберто и его коллега по амплуа Эктор Бельерин из «Арсенала». Зато приедет в Россию недавно попрощавшийся с «Барселоной» Андрес Иньеста.

Соперники «красной фурии» по группе B, португальцы, тоже определились с составом на чемпионат мира. Фернанду Сантуш удивлять никого не стал, так что неожиданным состав «европейских бразильцев» назвать нельзя. Стоит отметить, что действующих чемпионов Европы на мундиале представит полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш, а вот

автор золотого гола в ворота французов в финале Евро-2016 — нападающий Эдер, недавно отпраздновавший с «железнодорожниками» чемпионство, в «команду избранных» не попал.

В заявку одного из главных фаворитов турнира, сборной Франции, вошли 23 футболиста. Дидье Дешам предпочел вызвать в команду всех лучших игроков на данный момент. Так, в состав вошли полузащитник «Севильи» Стивен Н'Зонзи и 22-летний защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар. При этом в резерве французов остались Антони Марсьяль из «Манчестер Юнайтед» и форвард «Арсенала» Александр Ляказетт.

А нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, уже давно угодивший в опалу Федерации футбола Франции, в состав «трехцветных» не попал, хотя его появления там никто и не ожидал.

Серебряные призеры чемпионата мира — 2014, аргентинцы, тоже объявили окончательный список игроков, которые поедут в Россию.

Полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес, ранее вошедший в предварительную заявку Аргентины, остался за бортом бело-голубых.

Таким образом, ни один из пяти аргентинцев, на которых клуб с берегов Невы прошлым летом потратил в общей сложности €71 млн, не поедет на чемпионат мира. Также уже совершенно точно ясно, что

свой второй кряду мундиаль пропустит один из лучших бомбардиров современного футбола — нападающий «Интернационале» Мауро Икарди.

В группе D полна решимости дать бой аргентинцам команда-открытие чемпионата Европы во Франции — сборная Исландии. В окончательный список Хеймира Хадльгримссона вошли сразу три игрока из чемпионата России, причем все представляют «Ростов» — защитники Сверрир Ингасон и Рагнар Сигурдссон, а также нападающий Бьорн Сигурдарсон.

Не вернется в Россию этим летом арендованный московским «Спартаком» у «Челси» полузащитник Марио Пашалич. 23-летний хорват не попал в окончательный список «пламенных», которые выступят в группе D. Но сможет помочь команде своей страны защитник и капитан «Локомотива» Ведран Чорлука, место которому нашлось в команде Златко Далича.

Главный резонанс последних дней вызвала заявка одной из самых многообещающих сборных мундиаля — бельгийцев.

Роберто Мартинес сенсационно не включил в расширенную заявку эпатажного полузащитника «Ромы» Раджу Наингголана,

который уже успел ответить испанскому специалисту, заявив о завершении карьеры в национальной команде, за которую выступал с 2009 года. За выход в плей-офф «красные дьяволы» в группе G поборются с Англией, Панамой и Тунисом.

Англичане также уже определились с окончательным составом на чемпионат мира. На свой первый мундиаль поедут 19-летний защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд и полузащитник «Кристал Пэлас» Рубен Лофтус-Чик, права на которого принадлежат «Челси».

Из-за тяжелой травмы пропустит мировое первенство нападающий «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен.

Помимо заявки было объявлено, что с капитанской повязкой на матчи мундиаля англичан будет выводить нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

Сенегал, представляющий на ЧМ-2018 группу H, назвал имена 23 игроков, которые точно приедут в Россию. Среди них оказался звездный нападающий и творец побед «Ливерпуля» Садио Мане, а также экс-игрок «Краснодара» Мусса Конате, ныне представляющий «Амьен».

Чемпионат мира – 2018 стартует 14 июня в «Лужниках» матчем хозяев турнира и Саудовской Аравии, а завершится 15 июля. Россия примет мировое первенство по футболу впервые в своей истории, а также станет обладателем еще одного необычного события — в первый раз матчи мундиаля пройдут сразу в двух частях света — Европы и Азии.

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