Визит в посольство: как Медведева готовится покинуть Россию

Медведева побывала в Японском посольстве

Популярный российский артист балета Артем Овчаренко рассказал, что вместе с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию и двукратной серебряной призеркой Олимпиады-2018 Евгенией Медведевой он был на приеме в посольстве Японии в Москве. Также на встрече присутствовала жена Овчаренко — балерина Анна Тихомирова.

«Сегодня на приеме в японском посольстве мы с Анной познакомились с замечательным и талантливым человеком — Евгенией Медведевой»,

— написал Овчаренко в Инстаграме.

В Японии Медведева является кумиром миллионов. Местные журналисты даже сняли о российской фигуристке документальный фильм. Евгения отвечает взаимностью и сама проявляет интерес к культуре страны восходящего солнца.

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Кроме того, 19 мая Медведева стала гостьей юмористической программы Comedy Club. Дата выхода передачи в эфир пока не известна.

Также шоу посетили комментатор Нобель Арустамян и боец ММА Джефф Монсон.

На Олимпиаде-2018, помимо двух серебряных медалей, Медведева оказала помощь России в восстановлении своего статуса на международной спортивной арене. На Играх в Южной Корее отечественные спортсмены выступали под нейтральным флагом. В последние дни соревнований в Пхенчхане проходил исполком Международного олимпийского комитета (МОК), на котором в поддержку своей страны выступила российская фигуристка.

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, выступая на отчетно-выборной конференции ФФККР, высоко оценил работу Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и поблагодарил Медведеву.

«Как и миллионы российских болельщиков, я на одном дыхании смотрел выступления наших фигуристов на Олимпиаде в Корее. И хотел бы особенно поблагодарить тренеров, спортсменов и специалистов.

Наравне с космосом, а достижениями в этой области мы по праву можем гордиться, фигурное катание является визитной карточкой нашего спорта, — заявил Поздняков.

«Отдельно хочется поблагодарить Медведеву, которая на следующий день после завершения своих соревнований на Играх вместе со мной выступала на исполкоме МОК, что свидетельствует о силе и характере, ответственности спортсменки.

И таких спортсменов, тренеров, руководителей в фигурном катании много. Мы всегда уверены в ФФККР и желаем успехов в следующем олимпийском цикле и побольше медалей», — заключил вице-президент ОКР, который является одним из двух кандидатов на должность главы организации.

После завершения сезона Медведева объявила о том, что прекращает сотрудничать с российским специалистом Этери Тутберидзе и уедет готовиться к будущим стартам в Канаду, где с ней будет работать местный тренер Брайан Орсер. На международных соревнованиях спортсменка продолжит представлять Россию.

Загитова отметила 16-летие в Доминикане

Возраст в фигурном катании в последнее время является одним из самых обсуждаемых вопросов. Целый ряд специалистов предлагают не допускать на взрослые соревнования спортсменок младше 18 лет.

К этим предложениям некоторых экспертов во многом подтолкнули успехи Алины Загитовой, которая выиграла личное олимпийское золото Пхенчхана в 15-летнем возрасте.

18 мая юной чемпионке исполнилось 16. Значимую дату фигуристка отметила в отпуске. Спортсменка отдыхала от тяжелого сезона в Доминикане.

Загитова сфотографировалась на пляже в брызгах волн, где позировала в темно-зеленом купальнике. Снимок пришелся по душе фанатам спортсменки.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 15 Май 2018 в 4:38 PDT

Спустя несколько дней Алина загрузила в социальную сеть еще две фотографии. Спортсменка позировала в вечернем платье:

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 18 Май 2018 в 4:26 PDT

И на качели с красивым видом:

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 20 Май 2018 в 3:39 PDT

Погорилая возмутилась клипом Бузовой

Долгое время главной соперницей Медведевой была не Загитова, а еще одна россиянка Анна Погорилая, которая занимается под руководством Анны Царевой.

На чемпионате Европы – 2017, который проходил в чешской Остраве, Погорилая выиграла серебряную медаль, уступупив только Медведевой.

Однако прошедший сезон сложился для подопечной Царевой неудачно. Спортсменка травмировала спину на одном из этапов Гран-при и была вынуждена пропустить оставшиеся соревнования. Будущее 20-летней спортсменки на сегодняшний день выглядит туманным.

20 мая Погорилая возмутилась тому, что известная певица Ольга Бузова в клипе, посвященном чемпионату мира — 2018 по футболу, использовала фрагмент ее выступления.

В ролике использован отрывок короткой программы сезона-2015/16, в котором Погорилая терпит неудачу и падает.

«Всем доброго вечера! Мне пришло немало сообщений о том, что я попала в клип Бузовой, также у меня спрашивали, давала ли я свое согласие на это.

Отвечу всем сразу: я не знала о том, что меня вставили в новый клип, а самое неприятное, что меня не то чтобы не спросили, а взяли не самый удачный фрагмент из моих выступлений»,

— написала Погорилая.

В комментариях подписчики популярной спортсменки попросили фигуристку рассказать о подробностях случившегося.

«Неприятный момент, разбираемся. В Америке сразу бы подали в суд»,

— добавила спортсменка, отвечая одному из подписчиков.

В съемках клипа приняли участие еще одна известная фигуристка Аделина Сотникова, а также хоккеист Александр Овечкин.

Сама Бузова пока никак публично не отреагировала на претензии Погорилой.

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