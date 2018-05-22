«На 600% думаю только о сборной»

Сборная России по футболу продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира в австрийском местечке Нойштифт-им-Штубайталь. Накануне команда под руководством Станислава Черчесова, за исключением продолжающего сезон в бельгийском «Брюгге» Владимира Габулова, собралась в месте дислокации и провела первую тренировку.

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Первые занятия прошли без участия Алана Дзагоева и Артема Дзюбы. Как сообщал врач национальной команды Эдуард Безуглов, полузащитника ЦСКА беспокоит воспаление в области мышцы голени, а нападающий, продуктивно проведший вторую часть сезона в тульском «Арсенале», свалился с ангиной.

Впрочем, похоже, проблемы футболистов, способных сыграть важную роль в построениях главной команды страны, позади. 22 мая и тот, и другой приняли участие в занятии на общих основаниях.

Артем Дзюба готов к работе! pic.twitter.com/6FB8axU5TL — Сборная России (@TeamRussia) 22 мая 2018 г.

Доктор национальной сборной рассказал о состоянии футболистов на начальном этапе подготовки к главному турниру четырехлетия.

«Анализы брали до начала сбора, и завтра тоже будем смотреть. Могу сказать, что футболисты правильно провели пять выходных дней и приехали даже в лучшем состоянии, чем нередко приезжают после пауз. А ряд параметров за эти дни еще улучшились», — цитирует Безуглова официальный сайт РФС.

Также врач поделился своим мнением о состоянии суперветерана команды защитника ЦСКА Сергея Игнашевича, вернувшегося в сборную по просьбе главного тренера Станислава Черчесова специально, чтобы принять участие в мундиале.

«Мы рады, что он с нами. Находится в отличной форме. Поблажек ему не делается, Сергей занимается наравне со всеми. Влияет на микроклимат. Я вижу только позитивные моменты от его появления в сборной», — отметил Безуглов.

Если накануне сборная единственный раз за время пребывания на австрийском сборе провела две тренировки, то 22 мая занятие было только одно – в 11.30.

При этом надо отметить, что, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды, обещающий сплошь ливни, пока что в Южном Тироле солнечно и тепло, в общем, обстановка самая располагающая к хорошей тренировочной работе.

Возможно, тренерский штаб выбрал Нойштифт для подготовки к чемпионату мира не только из-за расположения в среднегорье, позволяющего повысить через тренировочную работу выносливость футболистов, и даже не из-за того, что дом главного тренера находится всего в получасе езды от базы.

В 2008 году в Нойштифте к чемпионату Европы готовилась сборная Испании, на тот момент еще ничего не выигрывавшая, кроме Евро-1964, команда. Именно то континентальное первенство и положило начало эпохи испанской гегемонии на международной арене национальных сборных, а наш тренерский штаб, как известно, не чужд вере в приметы.

22 мая – не совсем рядовой день для национальной команды. 31 год исполняется центральному защитнику сборной Владимиру Гранату, который и пообщался с журналистами после окончания тренировки.

«Спасибо большое за поздравления. Каждому спортсмену будет очень приятно отмечать день рождения в национальной сборной. Команда поздравила аплодисментам, — цитирует Граната «Чемпионат».

— Пока еще не знаем, по какой схеме будет играть сборная. Мы варьируем состав. Чем ближе к турниру, тем определеннее он будет. Мне будет комфортно играть по той схеме, которую выберет тренер.

Каждый футболист верит, что однажды попадет на чемпионат мира. В моем случае как получилось, так получилось. Как влияет присутствие Игнашевича? Положительно. У такого футболиста можно набираться опыта. Думаю, вся команда рада, что он с нами.

Статьи британских СМИ о войне фанатов? Дай бог, чтобы чемпионат мира не был испорчен такой историей. Думаю, наши болельщики не позволят этому случиться».

Поговорил с журналистами после тренировки и пребывавший в отличном расположении духа Дзюба.

«Проблемы со здоровьем? Если только ангина, но сейчас и она позади. 17 мая ночью просыпаюсь и меня знобит. Голова болела, температура 38,8. Может, переволновался перед встречей со Станиславом Саламовичем. Может, на презентации Nike заразился. Больше не поеду ни на какие презентации, — рассказал нападающий.

— Но еще есть время наверстать, набрать кондиции, набрать ребят. Когда уходил в «Арсенал», то не думал о сборной. Просто хотел уйти. Если бы не губернатор Тульской области, я бы не ушел никуда. Спасибо ему. Счастлив, что попал в сборную. Осталось выйти на поле.

Наверняка, должен вернуться в «Зенит». Но на 600% я сейчас со сборной только. Думаю о сборной, тренировках, хочу попасть в основной список, выйти из группы. Думаю только о сборной.

Что касается высказываний британских фанатов про третью мировую, то, думаю, что этот человек не приедет сюда.

Кто приедет к нам с мечом, тот из самолета не выйдет. Все насладятся нашей страной, медведи в зоопарках. А если захотят грубости, то в нашей стране умеют преподать урок. Все будут нежными, по-другому никак».

Напомним, что сборная России проведет первый контрольный матч в рамках подготовки к чемпионату Европы 30 мая и сыграет со сборной Австрии, после чего вернется в Россию и в Новогорске будет готовиться к противостоянию с Турцией, которое может стать последней проверкой для подопечных Черчесова в преддверии турнира.

Тем временем букмекеры начали принимать довольно экстравагантную ставку: можно поставить на то, что голкипер российской сборной Игорь Акинфеев пропустит на чемпионате мира мяч между ногу и увеличить на этом свой банк в четыре раза.

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