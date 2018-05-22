«Мужики из Ньюкасла устроят в России третью мировую войну»

22 мая глава комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности Владимир Маркин заявил, что болельщики из Великобритании не смогут устроить беспорядки в России во время проведения чемпионата мира по футболу – 2018.

«Ни войны, ни даже подраться у них не получится. Все попытки будут пресечены на корню»,

— рассказал Маркин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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«Я бы посоветовал всем, кто собирается приехать в Россию со злыми намерениями, изучить историю России. Она наглядно покажет, сколько мы таких встречали и чем заканчивали все эти господа. Как правило, заходили сюда бравыми молодцами, а уходили с поникшей головой, построив на стройках Советского Союза немало важных объектов, будучи использованными как черновая рабочая сила», — добавил чиновник.

Ранее английское издание Daily Star сообщило о намерении фанатов из Великобритании «утроить бойню» во время мундиаля в России. Для этого, по информации СМИ, фанаты разных английских команд, которые прилетят на мировой форум, объединятся и выступят единым фронтом.

«Если люди думают, что все это шутка, что мы сыграем в футбол, выпьем, перекурим и мирно поболтаем, то они ошибаются. Есть мужики из Ньюкасла, им по 60 лет, так они ждут не дождутся чемпионата мира. Это будет мировая война — третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая», — приводит издание слова представителя радикальных фанатов.

В последнее время британские СМИ, раньше постоянно требовавшие перенести чемпионат мира из России, сконцентрировались на информации для болельщиков, которые собираются посетить турнир.

Так, кто-то вообще не рекомендует англичанам отправляться в Россию, а кто-то публикует целые списки правил поведения, в том числе при употреблении спиртных напитков, которые помогут избежать проблем.

Что касается столкновений российских и английских фанатов, то всем памятны беспорядки во время чемпионата Европы-2016 во Франции. Особенно резонансными вышли драки в Марселе, в результате чего один английский болельщик получил повреждения мозга, впал в кому и был подключен к аппарату жизнеобеспечения.

В России на время проведения мундиаля вопрос безопасности будет основным, а меры предосторожности будут усилены по всем направлениям.

Как сообщил РБК, во время ЧМ-2018 стадионы, на которых пройдут матчи турнира, от возможных атак дронов будут защищать военные. Минобороны сформировало специальные мобильные группы противодействия беспилотникам.

Защита будет осуществляться маневренными группами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), выделенными Минобороны и оснащенными в том числе экспериментальными техническими средствами.

При этом дополнительной закупки специальной техники к чемпионату мира не потребовалось – Минобороны использует комплексы, уже стоящие на вооружении.

Средства позволяют производить поиск, обнаружение и пеленгование источников излучения радио, радиотехнических систем. Также они позволяют подавлять базовые станции сотовой связи GSM-диапазона, устройств GPS и спутниковой связи.

Как известно, ранее атакам с беспилотников подверглись российские военные объекты в Сирии. В результате погибли два человека, были повреждены четыре самолета и два вертолета, взорвался склад с боеприпасами.

Ранее министр спорта России Павел Колобков, выступая перед правительством, отметил, что Россия и дальше собирается проводить различные крупные международные соревнования, считая это направление особенно перспективным.

«В планах у нас еще много крупных соревнований, регионы обращаются к нам с предложениями об их проведении. Сейчас вместе с ними мы прорабатываем эти заявки. Пока я не буду говорить о конкретных заявках, сейчас мы обсуждаем это с международными спортивными организациями, — цитирует министра ТАСС.

— Безусловно, проведение таких крупных проектов влияет на социальную и экономическую ситуацию в стране, опыт проведения подобных соревнований у нас уже есть. Речь идет об Олимпиаде в Сочи, а совсем скоро мы проведем чемпионат мира по футболу.

Планы у нас большие. Считаю, что проведение крупных соревнований – это перспективное направление, будем этим заниматься».

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