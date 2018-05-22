Овечкин выиграл главный матч, впереди еще один

«Вашингтон Кэпиталз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 3:0 (счет в серии – 3-3)

«Нет никаких сомнений в том, что нам хочется это сделать. Против «Дэвилс» и «Брюинс» мы сделали это дома. Сейчас нам предстоит игра в гостях. Но мы, конечно, бывали в таких ситуациях и раньше, — говорил перед шестым поединком наставник «Тампа-Бэй» Джон Купер.

— Нам требуется осознать магнетизм момента и закрыть серию, чтобы получить пару дней отдыха. Решающие игры вызывают все самое лучшее к жизни в игроках».

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«Возможно это самый важный матч в моей карьере. Два шага между вами и финалом Кубка Стэнли. Нам нужно показать лучшую игру. Проигрывать нельзя, — говорил до игры капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

— Сейчас у соперника есть преимущество, но мы должны выиграть матч и сыграть седьмую игру в Тампе».

Настрой лидера, крушившего всех и вся на своем пути, передался и его партнерам. «Кэпиталз» вышли на лед родного «Верайзон Центра» умереть, но победить, и другого сценария команда Барри Троца не рассматривала.

Если бы не великолепная игра в воротах «Лайтнинг» Андрея Василевского, все решилось бы еще в первом периоде. Причем дебютный игровой отрезок прошел под знаком голевых шансов российского легиона «столичных».

По шикарному шансу имели Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, а Овечкин и вовсе мог забрасывать дважды, но все четыре угрозы нивелировал российский голкипер «молнии».

Но если в первом периоде «Тампа» не особенно уступала сопернику хотя бы по броскам (6-8), то во второй 20-минутке перевес хозяев льда стал просто подавляющим. «Кэпс» давили, в том числе и физически, и создавали момент за моментом.

Правда, и Брэйдену Холтби пришлось продемонстрировать, что он не заскучал и не остыл в воротах. Канадский кипер «Вашингтона» спас после выхода Энтони Сирелли один в ноль и отразил опасный выстрел Джей Ти Миллера.

Роковым для гостей оказалось удаление Брэйдона Коберна в концовке периода. Пятерка реализации лишнего в красной форме заперла «Тампу» в ее зоне, и сначала Джон Карлсон распространил по арене звон стойки гостевых ворот, а затем Ти Джей Оши хлестко реализовал со средней дистанции в касание передачу Никласа Бэкстрема. В качестве второго ассистента в голе поучаствовал Евгений Кузнецов.

В заключительной трети поединка игра с перевесом «столичных» продолжилась, и хотя «Лайтнинг» пыталась отыграться, а Василевский продолжал тащить, и он оказался бессилен, когда «Вашингтон» накрыл соперников в чужой зоне.

Джей Бигл запрессинговал Коберна, заставив того потерять шайбу в углу площадки, Чендлер Стивенсон сделал резкий пас на пятак, а накативший туда Деванте Смит-Пелли, словно отбойным молотком, вогнал шайбу в ворота.

После этого команда Купера была уже просто обречена, а замена отразившего 31 бросок Василевского шестым полевым игроком в концовке привела лишь ко второму голу Оши с паса Бэкстрема, теперь в пустые ворота.

«Чтобы забивать голы, нужно бросать в створ ворот. Сегодня соперники заблокировали слишком много наших бросков, также очень много шайб пролетели мимо цели. Завершение атак происходит не только благодаря передачам на крюк партнеру. Еще нужно бросать и отправлять шайбу туда, где ты сможешь получить ее обратно. Все это мы сегодня и близко не делали с достаточной агрессивностью.

Ничего хорошего мы не показали. Мы и близко не играли с тем рвением, с каким играл соперник. Была ли игра примерно равной? Без вопросов. Но каким было соотношение силовых приемов, 39-19? Это говорит о том, кто был вовлечен в игру, а кто – нет»,

— Купер после игры был категоричен.

В шестом матче серии Холтби сделал своей первый шатаут в сезоне, включая регулярный чемпионат, а «Тампа-Бэй» впервые в текущем плей-офф не смогла забросить ни одной шайбы. В предыдущих 15-ти играх «молния» забивала не меньше двух голов, а в 11-ти случаях – не меньше трех.

Финальная серия Восточной конференции выходит просто сумасшедшей. «Вашингтон» вел в противостоянии 2-0 после двух выездных побед и по игре мог заканчивать противостояние «свипом», однако вместо этого уступил в обоих домашних поединках при своем очень солидном игровом перевесе, а затем встал на край пропасти после поражения в Тампе.

Отыгравшись дома в отчетном поединке, «Кэпиталз» добились права на седьмой матч в сериях плей-офф уже в 11-й раз за последние десять лет, причем статистика таких игр не в пользу команды Овечкина – 3-7.

Ну а за всю историю клуба «Кэпс» побеждали в седьмых встречах серий четырежды, уступив 11 раз.

Что касается соперника, то «Тампа-Бэй» имеет положительный баланс таких матчей – 5-2. Правда, в финалах Востока счет равный – на две победы пришлись два поражения.

Остается добавить, что набравший очередное очко Кузнецов продлил свою результативную серию в этом плей-офф до девяти матчей. На счету российского форварда 14 (6+8) баллов в них. По продолжительности эта серия повторяет клубный рекорд в плей-офф, установленный Бэкстремом в 2009 году.

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