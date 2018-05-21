«Попробовать многое»: зачем сборная улетела в Австрию

20 мая сборная России прилетела в Австрию, где продолжила подготовку к чемпионату мира по футболу — 2018.

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Утром национальная команда провела тренировку на базе в Новогорске и после восстановительных процедур отправилась в аэропорт.

Перед домашним чемпионатом мира — 2018 дружине Станислава Черчесова предстоят 10-дневные тренировки в европейской стране. Сборная расположилась в коммуне Нойштифт-им-Штубайталь, где будет проводить занятия перед мундиалем.

Готовиться к домашнему турниру в Австрии для сборной России невпервой. В этом же месте команда год назад тренировалась перед Кубком конфедераций.

В отеле партнеров из российских клубов ждали защитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер и полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев, которые пропустили российское начало сбора, так как продолжали выступать за свои команды. Что касается вратаря бельгийского «Брюгге» Владимира Габулова, то он прибудет в расположение национальной команды 22 мая.

На встрече с журналистами Черчесов рассказал, почему выбрана именно база в Австрии.

«Адаптация везде нужна. Москва — одно, Нойштифт — другое. Хотя погода сейчас примерно одна и та же.

Перед чемпионатом мира мы посчитали правильным отъехать чуть-чуть подальше, чтобы спокойно работать — и создать группу, которая будет работать достойно.

Наша задача — попробовать многое, потому что не всегда получалось из-за отсутствия людей. Пока что успели провести три тренировки — что-то получается, что-то нет. Сейчас вот летели, анализировали сегодняшнюю тренировку», — отметил главный тренер сборной России.

Кроме того, Черчесов рассказал о том, когда станет известна окончательная заявка сборной России на чемпионат мира, в которую будут включены 23 игрока. Сейчас в расширенном списке команды числятся 35 футболистов.

«Мы должны назвать окончательную заявку 4 июня. Как раз после Австрии и до Турции. Конкретный день и время не столь важны.

Главное, чтобы все были здоровы, готовы и доставили мне лишние головные боли. Приятные! Помните, в тот раз мы потеряли двух человек из-за травм. Надеюсь, теперь все будет иначе», — сказал наставник.

21 мая сборная России провела первую тренировку в Австрии. Занятие пропустил нападающий «Зенита» Артем Дзюба, хавбек ЦСКА Алан Дзагоев занимался по индивидуальной программе. О состоянии футболистов рассказал врач команды Эдуард Безуглов.

«Понятие здоровья у футболиста — всегда относительное. Сбор идет, мелкие болячки появляются.

На данный момент есть две проблемы – по Дзагоеву и Дзюбе. У Алана небольшое воспаление в области мышцы голени.

Пока занимался индивидуально. Надеемся, что завтра он вернется в общую группу.

У Дзюбы фолликулярная ангина. С ней он уже приехал в сборную. Пока что у Дзюбы сохраняется температура. Сегодня контрольное исследование.

Посмотрим кровь и другие показатели. Проводим курс полноценной терапии с первого же дня. Ждем, что будет лучше-лучше-лучше. Надеемся…

Но, как известно, если хочешь насмешить бога — расскажи ему о своих планах. Да, сегодня солнечно, что очень хорошо, тогда как в Москве было дождливо. Да и субъективно Артем чувствует себя хорошо.

Но если для обычного человека такое состояние, как у него, не критично, то у спортсмена другая ситуация. Когда есть температура, то тренировочного эффекта не будет. Больше того, можно усугубить ситуацию. Поэтому пока придерживаем Артема. Ждем улучшений каждый день», — заявил Безуглов.

В 2008 году сборная России добилась невероятного успеха на чемпионате Европы, выиграв бронзовые награды под руководством голландского специалиста Гуса Хиддинка. Тот успех пришел во многом благодаря отличной физической подготовке. Нынешний врач команды пообещал, что команда наберет схожую форму.

«Убежден, что наш тренерский штаб сработает не хуже, чем перед Евро-2008. На Кубке конфедераций-2017 по всем фитнес-тестам футболисты сборной России выглядели хорошо, да еще и прибавляли от матча к матчу, делали больше скоростной работы, чем соперники. Вот и сейчас никто не ропщет», — сказал Безуглов.

Место, где занимается сборная России, находится на высоте примерно 1000 метров над уровнем моря. Врач команды отметил, что занятия здесь помогут команде набрать форму.

«Среднегорье? Мы приехали в Нойштифт в том числе поэтому. Тренерский штаб рассчитывает на эффект, который может дать высота. Тут главное — не переборщить. В 2017-м мы увидели результат, когда спустились с высоты. Надеюсь, так будет и сейчас», — сказал Безуглов, который также отметил, что, несмотря на вышедший на немецком телевидении фильм о допинге в сборной России, команда готова к любым тестированиям.

«Если бы допинг офицеры нас извещали о приезде, это было бы жесточайшим нарушением правил. Так что в курс нас никто ставить не будет, конечно же. Но по опыту прошлых лет, как минимум раз перед крупным турниром точно приезжают инспекторы по допингу из ФИФА и проверяют всю команду.

Возможно, они появятся здесь, возможно, в Москве — хотя логичнее приехать в Австрию, ведь это в Европе.

Так что, ожидаем приезда. Нам скрывать нечего. Мы ничего не боимся. Спокойно к этому относимся»,

— заключил врач главного футбольного коллектива страны.

В австрийских тренировках национальной команды принимают участие два футболиста, которые еще не провели ни одного матча за сборную — полузащитник «Динамо» Александр Ташаев и нападающий ЦСКА Федор Чалов. Хавбек бело-голубых после тренировки рассказал о своей адаптации в стане национальной команды.

«Здесь всегда так красиво, но от тренировок ничего не отвлекает, потому что созданы все условия.

Почему не тренируемся в России? Тут очень хорошие условия, хороший воздух, я считаю, что все правильно сделали.

С адаптацией в сборной России проблем нет. Первые два-три дня прошли нормально, много знакомых лиц. Общаюсь со всеми по чуть-чуть, но больше, наверное, с Константином Раушем и Романом Зобниным, потому что вместе играли», — заявил Ташаев.

Сбор в Нойштифт-им-Штубайтале завершится матчем против национальной команды Австрии на арене «Тиволи Ной» 30 мая в 21:45 по московскому времени. Именно на этом стадионе сборная России провела два матча на групповом этапе Евро-2008 — проиграла Испании (1:4) и обыграла Швецию (2:0).

31 мая команда Черчесова вернется в Россию, где продолжит подготовку в Новогорске. 5 июня сборную ждет еще один товарищеский матч — против Турции. Эта встреча пройдет на столичном стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат мира начнется поединком Россия — Саудовская Аравия, который пройдет 14 июня в «Лужниках». 19 числа национальная команда страны сыграет с Египтом в Санкт-Петербурге, а 25-го — против Уругвая в Самаре.

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