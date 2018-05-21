Допинг в футболе: о сборной России сняли фильм

Автор ряда фильмов о допинге немецкий журналист Хайо Зеппельт выпустил очередную киноленту об использовании запрещенных препаратах в российском спорте. На этот раз пострадала отечественная сборная по футболу.

«У нас есть информация, что в 2014 году игроки сборной России, которые сейчас находятся в составе команды и готовятся к чемпионату мира — 2018, сдали положительные допинг-тесты.

ФИФА утверждает, что проводила собственные тестирования. Но они не стали отвечать на вопрос о том, перепроверили ли они допинг-пробы на запрещенные препараты», — сказал Зеппельт в интервью Deutsche Welle Sports.

Фильм Зеппельта был показан 20 мая на немецком телеканале ARD. В качестве основного источника информации журналист использует информатора WADA Григория Родченкова.

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Вместе с бывшим директором московской антидопинговой лаборатории, который предстал в привычном образе последних месяцев — маске и очках, Зеппельт обсудил применение запрещенных препаратов российскими футболистами.

«Я получил приказ от Виталия Мутко о том, что нам не нужны положительные допинг-пробы в футболе. «Не трогай футбол, хорошо?» Он был моим начальником, и я следовал его приказам», — сказал Родченков в фильме.

Также немецкий журналист сообщил, что ФИФА получила данные на 155 допинг-проб, которые необходимо было перепроверить, но так и не сделала этого.

У себя в фильме Зеппельт говорит, что «грязные» пробы российских футболистов, взятые в 2014 году, подверглись манипуляциям и были заменены на «чистые» в московской лаборатории.

Официальная позиция ФИФА заключается в том, что все допинг-пробы футболистов сборной России с трех последних международных турниров оказались чистыми.

В апреле 2018 года организация закрыла дело в отношении защитника казанского «Рубина» Руслана Камболова. Игрок попал в список футболистов, которые якобы применяли допинг летом 2016 года, но 19 апреля ФИФА объявила о том, что дело будет закрыто в связи с отсутствием доказательств по применению игроком допинга.

«WADA провело рейд в Московской антидопинговой лаборатории, и тогда были конфискованы более трех тысяч проб представителей разных видов спорта, среди них были и пробы футболистов. У нас есть данные, что тогда, в 2014 году, там были и пробы игроков, которые сейчас находятся в заявке сборной России на ЧМ-2018. То есть речь идет о неоднозначных пробах 2014 года футболистов, которые сейчас в команде.

В этом и заключается вопрос. ФИФА заявила, что провела какие-то тесты. На прошлой неделе мы задали им вопрос, провели ли они повторное тестирование на все запрещенные вещества и методы, но не получили ответа»,

— сказал автор фильма.

Из тех, кто выступал за сборную России в 2014 году, сейчас под руководством Станислава Черчесова тренируются голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, защитник армейского клуба Сергей Игнашевич, а также полузащитники «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Юрий Жирков, Александр Самедов и Алан Дзагоев. Кроме того, из участников того мундиаля шансы выступить на ЧМ-2018 сохраняют спартаковцы Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров, включенные в список запасных.

Также Зеппельт объяснил, зачем в футболе нужен допинг.

«В футболе нужна сила, ее можно увеличить с помощью анаболиков. Также в этом необходимы комбинация силы и выносливости. Для выносливости может помочь эритропоэтин. И если вы посмотрите на историю расследований случаев допинга в футболе, то увидите, что и эритропоэтин, и анаболики были объектами этих расследований. То есть нет сомнений, что в применении допинга в футболе есть смысл. Уровень использования запрещенных препаратов здесь, возможно, не тот же, что, к примеру, в тяжелой или легкой атлетике, но говорить, что допинг не играет никакой роли в футболе, — это вздор», — заявил Зеппельт.

В декабре 2014 года на ARD вышел первый документальный фильм Зеппельта о допинге в России, где журналист рассказал о махинациях, которые, по его мнению, существовали в отечественной сборной по легкой атлетике. С тех пор немец выпустил еще несколько работ о различных допинговых махинациях. В частности, была затронута тема Олимпиады в Сочи, где, согласно данным журналиста, около половины золотых медалей россиян были выиграны нечестным путем.

Совсем недавно Зеппельту было отказано во въезде в Россию на время чемпионата мира по футболу. Журналист попал в «черный список» нежелательных персон для посещения страны. Однако в конечном итоге немец все же обзавелся заветной наклейкой в паспорте.

«Пока не ясно отправляюсь ли я в Россию на чемпионат. Теперь у меня есть виза, но решение будет принято позднее. Есть ряд вопросов, которые вызывают беспокойство.

Как вы можете представить, некоторым в России совсем не нравится то, что мы расследовали, и нам предстоит понять, действительно ли это того стоит, или риск слишком велик — мы не знаем.

Мы обсудим это внутри медиакомпании ARD и примем решение», — заявил немец.

Известный российский радиоведущий и писатель Армен Гаспарян усомнился в правдивости нового расследования Зеппельта.

«Дело даже не в том, что этот упырь собирается приехать на чемпионат мира. Он вообще видел игры нашей сборной? Там не допинг, а тормозная жидкость зачастую»,

— иронично написал Гаспарян в твиттере.

Автоп фильма о допинге в России Хайо Зеппельт: пробы российских футболистов недостаточно изучены и могут вызывать подозрения



Дело даже не в том, что этот упырь собирается приехать на чемпионат мира. Он вообще видел игры нашей сборной? Там не допинг, а тормозная жидкость зачастую — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 21 мая 2018 г.

Чемпионат мира по футболу начнется 14 июля. Сборная России встретится с национальными командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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