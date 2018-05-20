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Овечкин и Кузнецов забивают, но проигрывают

Овечкин пообещал сравнять счет с «Тампой» в серии плей-офф НХЛ‍

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин на фоне празднующих гол игроков... Reuters
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин на фоне празднующих гол игроков «Тампы»
«Вашингтон» Александра Овечкина потерпел третье поражение подряд в полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» Никиты Кучерова, пропустив первую шайбу уже на 19-й секунде встречи. Следующая неудача выбьет «столичных» из плей-офф и лишит их мечты впервые с 1998 года сыграть в финале.

«Вашингтон Кэпиталз» начал в этом розыгрыше Кубка Стэнли не очень удачно и сразу оказался на грани вылета после двух домашних поражений от «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина. Казалось, что «столичные» по своей печальной традиции рано покинут плей-офф, однако им удалось совершить чудо-камбэк и одержать над «синими мундирами» четыре победы подряд.

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Примерно такое же спасение нужно сейчас подопечным Барри Тротца в полуфинальном противостоянии с «Тампа-Бэй Лайтнинг». После двух викторий на выезде «Кэпс» дважды уступили на своей площадке, что изрядно надломило их боевой дух, а этой ночью потерпели третье поражение подряд, остановившись в одном шаге от вылета.

А ведь до финала Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон» играл в последний раз в 1998 году, осталось всего ничего.

Однако ни голы Александра Овечкина, ни бомбардирские рекорды Евгения Кузнецова пока что не спасают «Кэпиталз».

В пятой встрече с «молниями» команда пропустила уже на 19-й секунде: Райан Кэллахан и Седрик Пакетт на левом фланге прорвались сквозь игроков «Вашингтона», и последний выкатился на рандеву с Брэйденом Холтби, уверенно реализовав свой шанс — 1:0.

Этот гол стал самым быстрым в матчах плей-офф в истории «Тампы».

«Вашингтон» был явно шокирован происходящим и весь оставшийся период потратил на то, чтобы прийти в себя. «Молнии» с удовольствием воспользовались замешательством соперника и на десятой минуте вогнали вторую шайбу в ворота гостей. Стивен Стэмкос отобрал снаряд в средней зоне,

российский форвард «Тампы» Никита Кучеров подхватил его и отпасовал на Ондржея Палата, который умело бросил мимо защитника, а Холтби не спас — 2:0.

«Кэпс» были настолько подавлены, что только под конец стартового периода Ти Джею Оши удалось нанести первый бросок в створ ворот «Тампы». Общей картины это не изменило. Во второй 20-минутке доминирование хозяев льда продолжилось.

Кэллахан, отдавший результативную передачу в случае с первым голом «молний», на этот раз отличился сам, умудрившись найти момент для броска в окружении трех игроков соперника,

среди которых были в том числе и россияне Овечкин и Дмитрий Орлов.

«Вашингтон» стремительно летел в пропасть, и слегка притормозить его последний полет удалось только российскому нападающему Евгению Кузнецову, который в этот день праздновал свой 26-й день рождения.

«Столичные» прессингом отобрали шайбу у хозяев льда, снаряд подхватил Кузнецов и практически от синей линии зарядил прямо в правую «девятку» — 3:1.

Благодаря этой шайбе нападающий возглавил гонку бомбардиров Кубка Стэнли, набрав 22 очка (11 голов + 11 передач). Кроме того, он побил рекорд «Вашингтона» по количеству результативных баллов в одном розыгрыше плей-офф. Предыдущее достижение принадлежало Овечкину — 21 очко.

К слову, Кузнецов забил уже в четвертом матче подряд, сравнявшись с Александром Великим в списке бомбардиров этого плей-офф.

Больше во втором периоде зрители голов не увидели, однако в третьем «Вашингтон» навалился всей своей мощью на проявившего слабость соперника.

«Тампа» отбивалась, уповая на своего российского голкипера Андрея Василевского, который отразил за эту встречу 28 бросков при том, что в первом периоде ему пришлось сделать только один сейв. Забегая вперед, можно сказать, что вратарь был признан второй звездой дня в НХЛ.

Однако оборона «молний» гнулась, но не ломалась. Пробить ее удалось только под самый конец, на 58-й минуте, когда Тротц выпустил шесть полевых игроков.

На этот раз отличным дальним броском отличился Овечкин — шайба пронеслась мимо нескольких соперников и влетела прямо в левую «девятку».

Стоит отметить, что у «Вашингтона» была отличная возможность сравнять счет и перевести игру в овертайм, однако Василевскому удалось потащить бросок Джона Карлсона с пары метров.

В итоге «Вашингтон» уступил сопернику в основное время, и «Тампе» теперь достаточно одержать еще одну победу, чтобы выйти в финал Кубка Стэнли.

Капитан «столичных» Овечкин после третьего поражения подряд выдал вдохновляющее интервью, пытаясь поддержать своих партнеров по команде.

«Наша цель — вернуться в Тампу и сыграть в седьмом матче. Противостояние с «молниями» превратилось в серию до двух побед. Нам просто нужно взять два матча.

В следующей встрече мы будем действовать лучше и вернемся сюда на заключительную игру. Не думаю, что «Тампа» делает что-то особенное.

Я же стараюсь играть по-разному, в том числе по максимуму использую тело, чтобы хитовать соперников. Могу сказать, что это поражение не столь разочаровывает.

Конечно, когда вы проигрываете, то чувствуете себя плохо. Но сегодня у нас просто было плохое начало матча, не больше», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Кузнецов, в отличие от своего соотечественника, подверг команду более массированной критике, посетовав на слабую игру «Вашингтона» в атаке:

«Никакого напряжения перед игрой с «Тампой» не было. Наоборот, приятное волнение, как когда-то ждешь чего-то хорошего. Но мы начали медленно.

Всего два броска за стартовый период — так, конечно, нельзя играть. Это будет для «Вашингтона» хорошим уроком.

Потом мы постарались вернуться в игру, в принципе, получалось многое во втором и третьем периоде. Но опять не удавалось забить».

Именинник даже позволил себе вспомнить нецензурный анекдот:

«Наверное, в этом причина поражения — медленный старт и то, что не реализовали моменты.

Во втором периоде не хватило одного гола. Но, как говорится, если бы у бабушки был…»

Главный тренер «Вашингтона» Тротц был еще более безжалостен.

«Я не могу дать оценку началу матча. Возможно, мы подумали, что матч снова начнется в восемь вечера, а не в 19:15, как сегодня.

В дебюте я не чувствовал, чтобы у нас что-либо получалось. Мы не играли быстро и сами выкопали себе яму.

Я считаю, что во втором и третьем периодах мы играли очень хорошо. Мы начали кататься и играть быстро. У нас была масса моментов. Мы просто не смогли подобраться к ним ближе», — заявил специалист на пресс-конференции.

Следующий матч пройдет в Вашингтоне в ночь на 22 мая.

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