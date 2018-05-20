Овечкин и Кузнецов забивают, но проигрывают

«Вашингтон Кэпиталз» начал в этом розыгрыше Кубка Стэнли не очень удачно и сразу оказался на грани вылета после двух домашних поражений от «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина. Казалось, что «столичные» по своей печальной традиции рано покинут плей-офф, однако им удалось совершить чудо-камбэк и одержать над «синими мундирами» четыре победы подряд.

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Примерно такое же спасение нужно сейчас подопечным Барри Тротца в полуфинальном противостоянии с «Тампа-Бэй Лайтнинг». После двух викторий на выезде «Кэпс» дважды уступили на своей площадке, что изрядно надломило их боевой дух, а этой ночью потерпели третье поражение подряд, остановившись в одном шаге от вылета.

А ведь до финала Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон» играл в последний раз в 1998 году, осталось всего ничего.

Однако ни голы Александра Овечкина, ни бомбардирские рекорды Евгения Кузнецова пока что не спасают «Кэпиталз».

В пятой встрече с «молниями» команда пропустила уже на 19-й секунде: Райан Кэллахан и Седрик Пакетт на левом фланге прорвались сквозь игроков «Вашингтона», и последний выкатился на рандеву с Брэйденом Холтби, уверенно реализовав свой шанс — 1:0.

One-handed pass leading to a goal just 19 seconds in? Yeah, Lightning has struck in Tampa, folks. #StanleyCup pic.twitter.com/vz2sxTEEBb — NHL (@NHL) 19 мая 2018 г.

Этот гол стал самым быстрым в матчах плей-офф в истории «Тампы».

«Вашингтон» был явно шокирован происходящим и весь оставшийся период потратил на то, чтобы прийти в себя. «Молнии» с удовольствием воспользовались замешательством соперника и на десятой минуте вогнали вторую шайбу в ворота гостей. Стивен Стэмкос отобрал снаряд в средней зоне,

российский форвард «Тампы» Никита Кучеров подхватил его и отпасовал на Ондржея Палата, который умело бросил мимо защитника, а Холтби не спас — 2:0.

«Кэпс» были настолько подавлены, что только под конец стартового периода Ти Джею Оши удалось нанести первый бросок в створ ворот «Тампы». Общей картины это не изменило. Во второй 20-минутке доминирование хозяев льда продолжилось.

Кэллахан, отдавший результативную передачу в случае с первым голом «молний», на этот раз отличился сам, умудрившись найти момент для броска в окружении трех игроков соперника,

среди которых были в том числе и россияне Овечкин и Дмитрий Орлов.

«Вашингтон» стремительно летел в пропасть, и слегка притормозить его последний полет удалось только российскому нападающему Евгению Кузнецову, который в этот день праздновал свой 26-й день рождения.

«Столичные» прессингом отобрали шайбу у хозяев льда, снаряд подхватил Кузнецов и практически от синей линии зарядил прямо в правую «девятку» — 3:1.

Благодаря этой шайбе нападающий возглавил гонку бомбардиров Кубка Стэнли, набрав 22 очка (11 голов + 11 передач). Кроме того, он побил рекорд «Вашингтона» по количеству результативных баллов в одном розыгрыше плей-офф. Предыдущее достижение принадлежало Овечкину — 21 очко.

К слову, Кузнецов забил уже в четвертом матче подряд, сравнявшись с Александром Великим в списке бомбардиров этого плей-офф.

Больше во втором периоде зрители голов не увидели, однако в третьем «Вашингтон» навалился всей своей мощью на проявившего слабость соперника.

«Тампа» отбивалась, уповая на своего российского голкипера Андрея Василевского, который отразил за эту встречу 28 бросков при том, что в первом периоде ему пришлось сделать только один сейв. Забегая вперед, можно сказать, что вратарь был признан второй звездой дня в НХЛ.

Однако оборона «молний» гнулась, но не ломалась. Пробить ее удалось только под самый конец, на 58-й минуте, когда Тротц выпустил шесть полевых игроков.

На этот раз отличным дальним броском отличился Овечкин — шайба пронеслась мимо нескольких соперников и влетела прямо в левую «девятку».

Стоит отметить, что у «Вашингтона» была отличная возможность сравнять счет и перевести игру в овертайм, однако Василевскому удалось потащить бросок Джона Карлсона с пары метров.

With the clock ticking down, Andrei Vasilevskiy slides over and makes a huge stop to earn the @GatoradeCanada Cool Under Pressure Play of the Night! #StanleyCup pic.twitter.com/liZ7DxvDOL — NHL (@NHL) 20 мая 2018 г.

В итоге «Вашингтон» уступил сопернику в основное время, и «Тампе» теперь достаточно одержать еще одну победу, чтобы выйти в финал Кубка Стэнли.

Капитан «столичных» Овечкин после третьего поражения подряд выдал вдохновляющее интервью, пытаясь поддержать своих партнеров по команде.

«Наша цель — вернуться в Тампу и сыграть в седьмом матче. Противостояние с «молниями» превратилось в серию до двух побед. Нам просто нужно взять два матча.

В следующей встрече мы будем действовать лучше и вернемся сюда на заключительную игру. Не думаю, что «Тампа» делает что-то особенное.

Я же стараюсь играть по-разному, в том числе по максимуму использую тело, чтобы хитовать соперников. Могу сказать, что это поражение не столь разочаровывает.

Конечно, когда вы проигрываете, то чувствуете себя плохо. Но сегодня у нас просто было плохое начало матча, не больше», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Кузнецов, в отличие от своего соотечественника, подверг команду более массированной критике, посетовав на слабую игру «Вашингтона» в атаке:

«Никакого напряжения перед игрой с «Тампой» не было. Наоборот, приятное волнение, как когда-то ждешь чего-то хорошего. Но мы начали медленно.

Всего два броска за стартовый период — так, конечно, нельзя играть. Это будет для «Вашингтона» хорошим уроком.

Потом мы постарались вернуться в игру, в принципе, получалось многое во втором и третьем периоде. Но опять не удавалось забить».

Именинник даже позволил себе вспомнить нецензурный анекдот:

«Наверное, в этом причина поражения — медленный старт и то, что не реализовали моменты.

Во втором периоде не хватило одного гола. Но, как говорится, если бы у бабушки был…»

Главный тренер «Вашингтона» Тротц был еще более безжалостен.

«Я не могу дать оценку началу матча. Возможно, мы подумали, что матч снова начнется в восемь вечера, а не в 19:15, как сегодня.

В дебюте я не чувствовал, чтобы у нас что-либо получалось. Мы не играли быстро и сами выкопали себе яму.

Я считаю, что во втором и третьем периодах мы играли очень хорошо. Мы начали кататься и играть быстро. У нас была масса моментов. Мы просто не смогли подобраться к ним ближе», — заявил специалист на пресс-конференции.

Следующий матч пройдет в Вашингтоне в ночь на 22 мая.

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