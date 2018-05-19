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Сборная под контролем: россиян проверили на допинг

Почему Дзагоев и Дзюба не принимали участия в тренировке сборной России‍

Артем Дзюба в форме сборной России РИА Новости
Артем Дзюба в форме сборной России
Допинг-офицеры прибыли в расположение сборной России с целью забрать пробы у восьми игроков. С этим возникли проблемы, поскольку трое футболистов официально не значатся в списках участников сбора в Новогорске. По-прежнему вместе со всеми не работает Артем Дзюба, у которого по официальной версии поднялась температура на фоне простудного заболевания.

Игроки сборной России по футболу провели вторую тренировку на стартовавшем в пятницу подготовительном сборе к чемпионату мира. В группе занимающихся на поле в Новогорске вновь отсутствовал нападающий Артем Дзюба. Накануне он пропустил работу из-за простуды, однако, по словам представителей команды, должен был оперативно вернуться в строй.

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Получив незапланированное свободное время, одна из надежд России в атаке рассказал о своем нынешнем состоянии. Если верить Дзюбе, после окончания сезона он пребывает в хорошей физической форме.

«Хочу подготовиться, заложить фундамент и попасть в окончательный список на чемпионат, — приводит слова форварда официальный сайт Российского футбольного союза. — Чемпионат мира – это такой событие, которое впервые проводится в нашей стране.

Это будет праздник для всей страны и хочется быть частью этой команды, частью единого целого и выполнить задачи, поставленные тренерским штабом».

По словам Дзюбы, первым партнером, с которым ему удалось пообщаться по приезде на базу, стал вратарь «Зенита» Андрей Лунев. Ассистент главного тренера Мирослав Ромащенко, в свою очередь, сразу же подшутил над футболистом, предложив постелить ему красную дорожку.

«Очень приятно всех видеть, столько знакомых лиц, — заверил спортсмен, долго не вызывавшийся в сборную из-за, как считали многие, разногласий с наставником Станиславом Черчесовым. — Парни сказали, что меня не хватало, поэтому постараюсь оправдать надежды. Мысли бы были разные, меня год не было, наверно. Очень волнительно. Состояние до конца еще даже не могу осознать.

Я злой, мотивированный и постараюсь всячески помочь. Потому что давно не был в сборной и очень сильно соскучился по всем ощущениям, по футболке. Поэтому очень жду этого всего».

Еще один потенциальный лидер команды Алан Дзагоев из-за проблем со здоровьем тренировался по индивидуальной программе в тренажерном зале. Туда же вскоре подтянулись и остальные, но для начала позанимались на свежем воздухе. Как сформулировал твиттер РФС, спортсменам был предложен субмаксимальный беговой тест, на основании которого тренерский штаб судит о функциональном состоянии и физической работоспособности футболистов, а также оценивает динамику по сравнению с предыдущими тестами.

О нюансах занятия поведал Роман Зобнин.

«Все хорошо, потренировались и поиграли в квадраты, потренировались в зале, сегодня сдали тест на функциональную подготовку, — цитирует полузащитника ТАСС. — У меня уже давно ощущение, что готовимся к домашнему турниру, сразу, как только наступил 2018 год, думаю много об этом, это главное событие в мире. Все ребята это понимают, Черчесову лишних слов об этом говорить не надо, сейчас нет мотивирующих фраз в команде. Волнение есть, для многих это первый чемпионат мира».

Примерно за два часа до начала тренировки в расположение команды нагрянули сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Допинг-офицеры, о дружбе с которыми шутил сутками ранее Черчесов, намеревались забрать анализы крови и мочи у восьми игроков.

Процедура всерьез осложнилась, поскольку трое интересующих службу исполнителей – Роман Нойштедтер, Денис Черышев и Владимир Габулов — не значатся в официальных списках участников сбора, хотя и тренируются наравне со всеми.

С остальными атлетами необходимые мероприятия были произведены в установленном порядке. По причине недостатка времени кто-то сдал пробу уже после занятия, за ходом которого допинг-специалисты наблюдали самым внимательным образом.

Напомним в этой связи, что РУСАДА до сих пор не восстановлено под эгидой Всемирного антидопингового агентства (WADA): соответствующий вопрос отложен до сентября. Такое решение было принято по итогам заседания исполкома и совета учредителей WADA в Монреале 18 мая, объявил генеральный директор агентства Оливье Ниггли.

В воскресенье сборная России проведет в Новогорске заключительную майскую тренировку, а через несколько часов вылетит в Инсбрук.

В хорошо знакомой Черчесову Австрии команда разобьет лагерь в местечке Нойштифт, где пробудет до 31 мая. Днем ранее на стадионе «Тиволи Нойт» состоится контрольный матч со сборной Австрии.

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