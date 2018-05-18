Кресло для депутата: Драчева избрали президентом биатлона

Двукратный олимпийский призер и четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев избран пятым президентом Союза биатлонистов России (СБР). 52-летнему депутату Госдумы VII созыва отдали предпочтение делегаты отчетно-выборной конференции, состоявшейся в помещениях спорткомплекса «Жемчужина Сибири» близ Тюмени.

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Драчеву оппонировали его 49-летний экс-партнер по сборной России (оба также выступали за команду Белоруссии), дважды медалист ОИ и трехкратный победитель ЧМ, ныне вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров и 69-летний член правления СБР Дмитрий Алексашин, в середине 2000-х годов занимавший посты вице-президента СБР и главного тренера сборной.

Победа пришла к Драчеву лишь в третьем туре. По итогам первого круга голосования отсеялся Алексашин, которого поддержали лишь четыре делегата (Драчев получил 31 голос, Майгуров — 23). Победитель не был выявлен и во втором туре, поскольку для завершения процедуры одному из кандидатов требовалось заручиться поддержкой 2/3 участников конференции (голосовали 56 делегатов, еще двое сдали мандаты). Счет — 36:22 в пользу Драчева при необходимом для триумфа минимуме в 37 голосов.

Наконец, в третьем туре часть поддержавших ранее Майгурова участников «переметнулась» на сторону Драчева – 40:16.

Любопытно, что после выхода из борьбы Алексашина два оставшихся конкурента удалились для конфиденциального разговора. После возвращения Драчев и Майгуров объявили о достигнутой договоренности о взаимодействии.

«Майгуров будет работать членом правления и отвечать за международные отношения, — приводит слова нового президента СБР ТАСС. — Это очень сложный вопрос, не от нас все будет зависеть. Исполком IBU состоится уже совсем скоро, от него будет зависеть судьба нашей сборной, будем мы выступать или нет.

Надеюсь, что все будет хорошо, что мы будем выступать на Кубках мира и Кубках IBU, поедем вместе с Виктором на исполком, это необходимо».

По словам Драчева, вскоре будет создан попечительский совет СБР: его может возглавить новый министр строительства и ЖКХ, действующий губернатор Тюменской области Владимир Якушев, который известен как большой любитель спорта и, в частности, биатлона, входя в состав правления СБР.

65-летний Кравцов вернется к деятельности на посту директора Центра спортивной подготовки сборных команд России. В начале работы конференции он выступил перед делегатами с докладом, в котором подвел итоги деятельности СБР в завершившемся олимпийском цикле. Напомним, из-за допингового скандала к участию в Играх-2018 были допущены лишь четверо российских спортсменов: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова. Довольно ожидаемо они остались вдалеке от призовых мест.

В целом Кравцов положительно оценил собственную работу.

«Я очень надеюсь, что моя деятельность на посту №1 в биатлоне облегчила ношу моему сменщику, — заявил он. — У нашего биатлона огромный потенциал, многие, еще нераскрытые, ресурсы и ни с кем в мире не сравнимая массовость.

Я верю в его светлый завтрашний день и остаюсь членом нашей замечательной биатлонной семьи – в любом качестве, в каком смогу пригодиться».

Помимо того функционер не преминул напомнить, что предыдущий случай положительной допинг-пробы у российского биатлониста датирован январем 2014 года.

«То есть олимпийский цикл 2014–2018, как бы ни казался обывателю пропитанным допинговыми скандалами, был со стороны сборной России безупречно чистым, — добавил Кравцов. — Более того, мы регулярно во взаимодействии с РУСАДА проводили информационные семинары со спортсменами и специалистами. Усилен контроль на региональных соревнованиях. У меня на столе уже лежат документы о результатах этого контроля, и документам этим в самом ближайшем будущем будет дан законный ход.

Поверьте, это будет хорошим сигналом тем, кто еще не верит в то, что СБР умеет эффективно бороться с нарушением антидопинговых прав».

В самом конце 2016 года Кравцов стал фигурантом резонансного медийного скандала. В разговоре с «Р-Спорт» чиновник обвинил отечественные СМИ в недостаточной поддержке и неправильном отношении к некоторым атлетам. В частности, он пообещал добиться закрытия популярной авторской передачи Дмитрия Губерниева. Причем в разговоре с корреспондентом Кравцов активно использовал нецензурные выражения.

Позднее функционер дал еще одно интервью, в котором отказался от ранее сказанного и заверил в своем хорошем отношении к комментатору.

По всей видимости, закончил карьеру в СБР и другой яркий в высказываниях и даже более эпатажный экс-президент организации, а в последние годы – член правления Александр Тихонов. Как пояснил сам четырехкратный олимпийский чемпион, он отклонил все предложения о продолжении деятельности в СБР и готов остаться только советником Драчева, не занимая официальных должностей. Кроме того, Тихонов намекнул на желание сократить контакты с прессой.

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