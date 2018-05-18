Второй срок: Колобков продолжит карьеру в спорте

Павел Колобков сохранил пост министра спорта Российской Федерации. Об этом стало известно на встрече премьер-министра страны Дмитрия Медведева с вновь избранным президентом Владимиром Путиным, в ходе которой стороны обсудили структуру правительства.

Напомним, 7 мая кабинет министров сложил свои полномочия перед новоиспеченным главой государства в соответствии со статьей 116 российской Конституции. Таким образом, появилась возможность внести кадровые изменения в состав правительства.

15 мая Путин утвердил структуру кабмина, а 18 мая обсудил с Медведевым кандидатуры на главные посты в государстве. Вскоре все предложенные варианты были одобрены.

Так, Колобков сохранил свой пост министра спорта, который занял довольно неожиданно в октябре 2016 года.

Тогда Медведев предложил главе государства провести реструктуризацию правительства и создать новую должность — вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. Самым подходящим кандидатом на место своего девятого по счету заместителя премьер-министр видел Виталия Мутко, который на тот момент занимал пост министра спорта.

Путин одобрил кандидатуру Мутко, и тот пошел на повышение, а Колобков, трудившийся его заместителем с 2010 года, унаследовал кресло главы спортивного ведомства России.

До этого назначения бывший фехтовальщик на шпагах шесть лет курировал олимпийские виды спорта и имел самое прямое отношение к подготовке национальных команд России к летним Играм-2012 в Лондоне и зимним в Сочи-2014.

На Олимпиаде в Великобритании отечественные спортсмены завоевали 20 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых наград (в сумме — 65), заняв четвертое место в общекомандном зачете после англичан, китайцев и американцев. Такой результат был признан довольно высоким, и

Колобков получил Почетную грамоту президента России за «успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских играх в Лондоне».

Правда, после допинговых перепроверок шестеро атлетов лишились своих медалей, но это не сильно отразилось на общей картине.

На домашней Олимпиаде в Сочи российские спортсмены выступили еще успешнее, занеся себе в копилку 13 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых наград — в сумме 33. Да, не так много, как в Лондоне, но зимних дисциплин в целом гораздо меньше, чем летних, так что 33 медалей с лихвой хватило для того, чтобы с отрывом занять первое место в общекомандном зачете.

Однако вспыхнувший затем допинговый скандал (с информатором Григорием Родченковым, докладом Ричарда Макларена и комиссией Дениса Освальда) лишил нашу страну двух золотых и двух серебряных медалей.

В итоге отечественная сборная с трудом удержалась на первом месте общего зачета, сравнявшись по количеству золота с норвежцами, но обойдя их по количеству серебряных наград.

Причем изначально санкции были еще более суровыми: Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вместе с Международным олимпийским комитетом (МОК) признало виновными в употреблении сразу 43 российских атлетов. Все они были пожизненно отстранены от Олимпийских игр и лишены своих результатов в Сочи-2014.

Среди попавших под санкции спортсменов оказались обладатели четырех золотых, четырех серебряных медалей и одной бронзы. В итоге Россия опустилась на третье место в зачете.

Министерство спорта, уже возглавляемое на тот момент Колобковым, оказало посильную поддержку отстраненным атлетам.

«Мы сотрудничаем и находимся в тесном контакте с министерством, готовим апелляционные дела, — цитировал ТАСС адвоката российских спортсменов Филиппа Берча. — Главное обвинение Григория Родченкова заключается в том, что была создана организованная система поддержки допинга на государственном уровне».

При поддержке министерства спорта 39 атлетов из 43 подали в суд на решение МОК и WADA, обоснованное по большей части лишь словами Родченкова.

Спортивный арбитражный суд (CAS) оказался более требовательным к доказательной базе и удовлетворил апелляции 28 спортсменов, оправдав их по всем статьям.

Однако 11 атлетов все-таки были признаны виновными в индивидуальном употреблении запрещенных веществ (о государственной системе речи не шло), и впечатление от Олимпиады оказалось подпорченным.

В 2016 году разразился также серьезный скандал в легкой атлетике. Фильм немецкого режиссера Хайо Зеппельта (который, кстати, скоро приедет в Россию освещать чемпионат мира по футболу) о допинге среди российских бегунов привел к тому, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена официального статуса, как и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Обе организации уже более двух лет не могут добиться восстановления в правах, причем

отстранение РУСАДА препятствует проведению международных соревнований на территории нашей страны, начиная со следующего спортивного сезона.

В частности, из-за многочисленных допинговых скандалов сборная России была допущена на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане — 2018 только под нейтральным флагом, а легкоатлеты до сих пор вынуждены запрашивать разрешение на выступление в нейтральном статусе из-за отстранения ВФЛА.

Остается надеяться, что после своего повторного назначения на пост министра спорта Колобков сможет повлиять на эту ситуацию.

Тем более что он сам являлся профессиональным фехтовальщиком и понимает чувства спортсменов, многие из которых оказались в довольно затруднительном положении.

Колобков участвовал в пяти Олимпиадах и ни разу не возвращался домой без медали, а в Сиднее-2000 он даже сумел стать олимпийским чемпионом в личном первенстве. Также министр является шестикратным чемпионом мира и двукратным — Европы. Стоит отметить, что

Колобков стал лишь вторым спортсменом высочайшего уровня среди 25 чиновников, когда-либо занимавших должность министра спорта.

До него таким главой ведомства являлся только легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов.

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