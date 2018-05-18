Курсы валют$ 62.66 (+0.496) 73.60 (+0.381)
Москва: +20°C
Кто вошел в новое правительство
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Переходные матчи
15:00
ЕнисейАнжи
3:0
закончен
17:30
АмкарТамбов
2:0
закончен
ЧМ / 2018
17:15
РоссияКанада
4:5 (ОТ)
закончен
17:15
СШАЧехия
3:2
закончен
21:15
ШвецияЛатвия
3:2
закончен
21:15
ФинляндияШвейцария
2:3
закончен
НХЛ / плей-офф
03:00
Вашингтон КэпиталзТампа-Бэй Лайтнинг
2:4
закончен
03:00
Вашингтон КэпиталзТампа-Бэй Лайтнинг
2:4
закончен
Теннис / Турнир WTA в Риме. 1/8 финала
18:26
Мария Шарапова (Россия) — Дарья Гаврилова (Австралия)
6:3, 6:4
закончен
НХЛ / плей-офф
03:00
Вегас Голден НайтсВиннипег Джетс
не начался
Евролига
19:00
Фенербахче Жальгирис
не начался
22:00
ЦСКА Реал Мадрид
не начался
Теннис / Турнир WTA в Риме. 1/4 финала
15:49
Мария Шарапова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия)
6:5
online
Испания / Примера
14:00
СельтаЛеванте
не начался
17:15
ЛеганесБетис
не начался
19:30
СевильяАлавес
не начался
19:30
МалагаХетафе
не начался
19:30
Лас-ПальмасЖирона
не начался
21:45
ВильярреалРеал Мадрид
не начался
Италия / Серия А
16:00
ЮвентусВерона
не начался
Украина / Премьер-лига
17:00
ЧерноморецЗирка
не начался
17:00
КарпатыСталь К
не начался
17:00
АлександрияОлимпик Д
не начался
19:30
Динамо КШахтёр Д
не начался
Франция / Лига 1
22:00
КанПСЖ
не начался
22:00
ДижонАнже
не начался
22:00
ЛионНицца
не начался
22:00
МарсельАмьен
не начался
22:00
МетцБордо
не начался
22:00
НантСтрасбург
не начался
22:00
РеннМонпелье
не начался
22:00
Сент-ЭтьенЛилль
не начался
22:00
ТулузаГенгам
не начался
22:00
ТруаМонако
не начался
ЧМ / 2018
16:15
ШвецияСША
не начался
20:15
КанадаШвейцария
не начался
НХЛ / плей-офф
02:15
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
не начался
Второй срок: Колобков продолжит карьеру в спорте

Владимир Путин утвердил состав правительства России‍

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства России‍. Павел Колобков был повторно назначен на пост министра спорта страны.

Павел Колобков сохранил пост министра спорта Российской Федерации. Об этом стало известно на встрече премьер-министра страны Дмитрия Медведева с вновь избранным президентом Владимиром Путиным, в ходе которой стороны обсудили структуру правительства.

Напомним, 7 мая кабинет министров сложил свои полномочия перед новоиспеченным главой государства в соответствии со статьей 116 российской Конституции. Таким образом, появилась возможность внести кадровые изменения в состав правительства.

15 мая Путин утвердил структуру кабмина, а 18 мая обсудил с Медведевым кандидатуры на главные посты в государстве. Вскоре все предложенные варианты были одобрены.

Так, Колобков сохранил свой пост министра спорта, который занял довольно неожиданно в октябре 2016 года.

Тогда Медведев предложил главе государства провести реструктуризацию правительства и создать новую должность — вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. Самым подходящим кандидатом на место своего девятого по счету заместителя премьер-министр видел Виталия Мутко, который на тот момент занимал пост министра спорта.

Путин одобрил кандидатуру Мутко, и тот пошел на повышение, а Колобков, трудившийся его заместителем с 2010 года, унаследовал кресло главы спортивного ведомства России.

До этого назначения бывший фехтовальщик на шпагах шесть лет курировал олимпийские виды спорта и имел самое прямое отношение к подготовке национальных команд России к летним Играм-2012 в Лондоне и зимним в Сочи-2014.

На Олимпиаде в Великобритании отечественные спортсмены завоевали 20 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых наград (в сумме — 65), заняв четвертое место в общекомандном зачете после англичан, китайцев и американцев. Такой результат был признан довольно высоким, и

Колобков получил Почетную грамоту президента России за «успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских играх в Лондоне».

Правда, после допинговых перепроверок шестеро атлетов лишились своих медалей, но это не сильно отразилось на общей картине.

На домашней Олимпиаде в Сочи российские спортсмены выступили еще успешнее, занеся себе в копилку 13 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых наград — в сумме 33. Да, не так много, как в Лондоне, но зимних дисциплин в целом гораздо меньше, чем летних, так что 33 медалей с лихвой хватило для того, чтобы с отрывом занять первое место в общекомандном зачете.

Однако вспыхнувший затем допинговый скандал (с информатором Григорием Родченковым, докладом Ричарда Макларена и комиссией Дениса Освальда) лишил нашу страну двух золотых и двух серебряных медалей.

В итоге отечественная сборная с трудом удержалась на первом месте общего зачета, сравнявшись по количеству золота с норвежцами, но обойдя их по количеству серебряных наград.

Причем изначально санкции были еще более суровыми: Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вместе с Международным олимпийским комитетом (МОК) признало виновными в употреблении сразу 43 российских атлетов. Все они были пожизненно отстранены от Олимпийских игр и лишены своих результатов в Сочи-2014.

Среди попавших под санкции спортсменов оказались обладатели четырех золотых, четырех серебряных медалей и одной бронзы. В итоге Россия опустилась на третье место в зачете.

Министерство спорта, уже возглавляемое на тот момент Колобковым, оказало посильную поддержку отстраненным атлетам.

«Мы сотрудничаем и находимся в тесном контакте с министерством, готовим апелляционные дела, — цитировал ТАСС адвоката российских спортсменов Филиппа Берча. — Главное обвинение Григория Родченкова заключается в том, что была создана организованная система поддержки допинга на государственном уровне».

При поддержке министерства спорта 39 атлетов из 43 подали в суд на решение МОК и WADA, обоснованное по большей части лишь словами Родченкова.

Спортивный арбитражный суд (CAS) оказался более требовательным к доказательной базе и удовлетворил апелляции 28 спортсменов, оправдав их по всем статьям.

Однако 11 атлетов все-таки были признаны виновными в индивидуальном употреблении запрещенных веществ (о государственной системе речи не шло), и впечатление от Олимпиады оказалось подпорченным.

В 2016 году разразился также серьезный скандал в легкой атлетике. Фильм немецкого режиссера Хайо Зеппельта (который, кстати, скоро приедет в Россию освещать чемпионат мира по футболу) о допинге среди российских бегунов привел к тому, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена официального статуса, как и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Обе организации уже более двух лет не могут добиться восстановления в правах, причем

отстранение РУСАДА препятствует проведению международных соревнований на территории нашей страны, начиная со следующего спортивного сезона.

В частности, из-за многочисленных допинговых скандалов сборная России была допущена на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане — 2018 только под нейтральным флагом, а легкоатлеты до сих пор вынуждены запрашивать разрешение на выступление в нейтральном статусе из-за отстранения ВФЛА.

Остается надеяться, что после своего повторного назначения на пост министра спорта Колобков сможет повлиять на эту ситуацию.

Тем более что он сам являлся профессиональным фехтовальщиком и понимает чувства спортсменов, многие из которых оказались в довольно затруднительном положении.

Колобков участвовал в пяти Олимпиадах и ни разу не возвращался домой без медали, а в Сиднее-2000 он даже сумел стать олимпийским чемпионом в личном первенстве. Также министр является шестикратным чемпионом мира и двукратным — Европы. Стоит отметить, что

Колобков стал лишь вторым спортсменом высочайшего уровня среди 25 чиновников, когда-либо занимавших должность министра спорта.

До него таким главой ведомства являлся только легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».