«Атлетико» взял Европу: Гризманн расколол «Марсель»

«Марсель» (Франция) – «Атлетико» (Испания) – 0:1

Мадридский «Атлетико» был явным фаворитом финала Лиги Европы. Ни дисквалификация вынужденного смотреть за игрой с трибун наставника команды Диего Симеоне, ни тот факт, что «Марсель» играл во Франции, пусть и не на родном «Велодроме», а на стадионе в Лионе, никак не влияли на расклад сил.

«Атлетико» в эпоху Симеоне стал настоящим грандом европейского футбола, с которым невозможно не считаться. Его статус выше марсельского, а состав – сильнее.

Да, у французского клуба подбор футболистов тоже хороший, а лидер и капитан команды Димитри Пайет мог бы играть в мадридском клубе, но все же он не является звездой такого же масштаба, как его партнер по сборной Франции Антуан Гризманн или Диего Коста.

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Да и голкипер Стив Манданда, при всем его мастерстве, уступает визави из «Атлетико» Яну Облаку, превратившегося в столице Испании в одного из лучших вратарей планеты.

А еще у Симеоне в распоряжении есть Коке, Диего Годин, Сауль и много кто еще. И эти ребята привыкли добиваться в еврокубках успеха. За последние девять сезонов «матрасники» выходили в финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы пять раз.

И если в главном еврокубке испанская команда была бита дважды, то в турнире, за который она спорила 16 мая с «Марселем», ее результат два из двух.

Впрочем, начало игры оказалось обескураживающим. Очевидно, Руди Гарсия очень тщательно готовил план, как противостоять такому матерому кубковому бойцу, как команда Симеоне.

Марсельцы, едва разыграв мяч в центре поля, запустили его в аут на чужую половину поля, чтобы сразу же рвануть в отчаянный прессинг, пусть соперник из-под него и вышел. Впрочем, одним только нетривиальным стартовым розыгрышем мяча план Гарсии не ограничивался.

Уже на пятой минуте его команда обязана была выходить вперед в счете, когда Валер Жермен выскочил один на один с Облаком. Правда, форвард, год назад ставший чемпионом Франции в составе «Монако», запустил мяч выше створа, загубив шикарную возможность.

Загубленный Жерменом момент никак не повлиял на французов, которые неслись вперед на всех парах и смогли заставить «Атлетико» действовать так, словно это финал Лиги чемпионов с «Реалом».

После 20-ти минут игры испанская команда владела мячом жалкие 39% времени и ничего не могла сделать.

На помощь пришли сами футболисты «Марселя». Разыгрывая мяч на своей половине поля, они увлеклись. Сначала защитники, чтобы не выносить вперед безадресно, отдали мяч назад голкиперу.

Манданда тоже выносить не стал, а сделал пас вперед, находившемуся около штрафной Андре-Фреду Ангиссе. Опорный полузащитник сам просил передачу, но в итоге обработал ее просто ужасно:

Гризманн перехватил отскочивший от ноги Ангиссы мяч, выбежал один на один с Манданда и показал, как нужно реализовывать такие моменты, исполнив после этого свой фирменный победный танец.

Пропущенный мяч несколько выбил французскую команду из колеи, и до перерыва у ворот Облака было спокойно, а мяч постепенно перешел под контроль «Атлетико».

К тому же незадолго до окончания первого тайма травму получил и вынужден был покинуть поле в слезах до сих пор не выигравший ни одного трофея за 15 лет карьеры Пайет.

В перерыве Симеоне от греха подальше убрал с поля Шиме Врсалько, получившего и желтую карточку, и суровый удар по ноге. Именно раннее удаление Врсалько в первом полуфинале против «Арсенала» в Лондоне в итоге спровоцировала и закончившуюся дисквалификацией вспышку главного тренера «Атлетико».

Ну а сами «матрасники» начали вторую половину просто шикарно. И это давление очень быстро привело ко второму голу.

Испанцы смогли перехватить мяч на чужой половине поля, выбежали четыре в четыре, Коке исполнил шикарную разрезающую передачу, а Гризманн вновь исполнил приговор.

Шансов спасти этот матч у «Марселя» почти не осталось, и поэтому замена гиперактивного Лукаса Окампоса, состоявшаяся на 56-й минуте, не укладывалась в голове. Пусть вместо полузащитника и вышел форвард Клинтон Н'Жи.

Игра «Марселя» окончательно разладилась. «Атлетико» контролировал все, при этом не особенно форсируя события у чужих ворот. Манданда еще пару раз мог доставать мяч из сетки, но больше испанцы не попадали.

Перелом в матче мог случиться на 81-й минуте, когда только появившийся на поле Костас Митроглу выпрыгнул и пробил головой после навеса с правого фланга. Облак не дотянулся до пущенного от земли мяча, но тот ударился в штангу и отскочил за спиной вратаря не в ворота, а в поле.

Французы по инерции еще старались идти вперед и провели пару перспективных атак, но ничего больше не добились. Вместо этого на 89-й минуте Коке очередным пасом нашел партнера в чужой штрафной.

Этим партнером оказался капитан команды Габи, который выдержал паузу, а затем воткнул мяч низом точно в дальний угол – 3:0.

«Атлетико» вновь выиграл Лигу Европы под руководством Симеоне в, возможно, последнем матче Антуана Гризманна, на которого облизывается «Барселона», за клуб.

И точно этот матч стал последним за клуб для Фернандо Торреса. Он вышел под гром мадридских болельщиков на поле на две добавленные минуты как раз вместо Гризманна сразу после третьего гола испанской команды.

Этот трофей стал для легендарного нападающего первым в карьере в составе своего родного клуба. До сих пор Торрес выигрывал титулы только в английских клубах и сборной Испании.

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