Российский вратарь отсрочил мечту Овечкина

Третий матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» проходил в столице США. Команда Александра Овечкина одержала две победы на выезде и могла оформить выход в финал плей-офф НХЛ не покидая родной город.

Реклама

Ведомый российским нападающим коллектив с самого начала матча принялся осаждать ворота соперника. Однако соотечественник Овечкина голкипер «Тампы» Андрей Василевский раз за разом отводил угрозу. За первые пять минут он отразил четыре опасных броска соперника.

«Молнии» поддержали фееричную игру голкипера. Помогло им в этом удаление в составе «Вашингтона». На 14-й минуте капитан гостей канадец Стивен Стэмкос выскочил на убойную позицию и впечатал шайбу в ворота после передачи шведа Виктора Хедмана.

If there ever is something such as a perfect shot...



Well, this is it. #StanleyCup pic.twitter.com/1uTUhJLUvn — NHL (@NHL) 16 мая 2018 г.

Для того, чтобы сохранить минимальный перевес к перерыву, «Тампе» пришлось постараться. Об этом говорят 14 бросков по воротам Василевского. Однако шайба Стэмкоса осталась в первом периоде единственной.

Второй игровой отрезок начался с удаления в составе столичного коллектива. За умышленную задержку игры отдыхать отправился Ларс Эллер, накрывший шайбу рукой.

Шансом воспользовался российский форвард Никита Кучеров. Хэдман вновь выдал отличный пас, и соотечественнику Овечкина оставалось только не промахнуться по открытому углу ворот — 2:0. «Тампа» реализовала второе большинство из двух.

Не прошло и двух минут, как гости уже в равных составах добили ошеломленный «Вашингтон». На этот раз россиянин и швед поменялись местами. Кучеров очень удобно выкатил шайбу Хэдману, который без помех расстрелял Брэйдена Холтби.

Шокированную столичную публику привел в чувства канадский форвард хозяев Бретт Коннолли, отличившийся после передачи своего соотечественника Чандлера Стивенсона. «Вашингтон» провел свою первую шайбу не без ошибки игроков «Тампы».

Однако «молнии» сумели вернуть преимущество в три гола еще до конца второго периода. Канадец Брейден Пойнт, как оказалось, поставил точку в матче. На перерыв команды ушли при счете 4:1.

Единственное, на что хватило «Вашингтон» в третьем периоде — гол Евгения Кузнецова. Российский нападающий отличился после передачи американца Ти Джея Оши за три минуты до финальной сирены.

Хозяева пытались отыграться штурмом, но больше забить им не удалось. Блестяще играл Василевский. «Тампа» выиграла со счетом 4:2 и сократила отставание в серии — 2-1.

По ходу матча российский голкипер отразил 36 из 38 бросков по своим воротам. За это его признали лучшим игроком дня в НХЛ.

Второй и третьей звездой также стали хоккеисты «Тампы» — Хэдман и Кучеров.

Главный тренер «Вашинтога» Барри Тротц установил клубный рекорд по количеству матчей в Кубке Стэнли. Для канадского специалиста этот поединок в плей-офф стал 54-м в тренерской карьере.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров после финальной сирены заявил, что в таких ответственных матчах необходимо жертвовать собой.

«В плей-офф нужно жертвовать собой и блокировать броски. Мы не хотим оставлять Андрея Василевского на исход судьбы. Надо блокировать броски, так как у них мастеровитые игроки, особенно Овечкин»,

— приводит слова Кучерова пресс-служба НХЛ.

Также российский хоккеист отметил, что «Тампа» смогла победить в третьем матче серии за счет хорошей игры в обороне.

«Просто с другим настроем вышли, не отходили от плана с первой же минуты и действовали по системе. Старались играть просто и ответственно в зоне защиты. Мы знали, в какой ситуации мы находимся, и нам нужен был ответ, я считаю, что мы провели хороший матч», — добавил форвард.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что его команде нужно играть с большим рвением, чтобы победить «Тампу» в финальной серии Восточной конференции.

«Никто не говорил, что будет просто. Они не собираются дарить нам две победы на нашем льду. Нам надо играть еще с большим рвением, при этом действовать более умно», — заявил российский хоккеист.

Следующий матч полуфинальной серии пройдет в Вашингтоне 18 мая. Встреча начнется в 3.00 по московскому времени. «Газета.Ru» будет следить за ходом поединка в текстовой онлайн-трансляции.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Национальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».