Овечкин разделил славу с Кузнецовым

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина одержал вторую победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в гостях и добилась комфортного преимущества (2-0) в финале Восточной конференции.

Следующие две встречи пройдут на льду «Кэпс», так что вероятность первого в истории выхода «столичных» в финал всего плей-офф НХЛ изрядно возрастает.

Тем более что в двух прошедших матчах подопечные Барри Тротца не просто одержали победу, а сделали это более чем уверенно — и это без одного из своих ключевых нападающих Никласа Бекстрема, который продолжает восстанавливаться от травмы.

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В первом матче «Вашингтон» победил со счетом 4:2 (причем какое-то время вел 4:0), а во втором преимущество команды Овечкина получилось еще более внушительным — 6:2.

При этом нельзя сказать, что «Тампа» попала в психологическую яму и на вторую игру вышла, уже заранее смирившись с поражением.

Напротив, «молнии» оказали гостям ожесточенное сопротивление и сумели даже повести в счете в первом периоде, несмотря на обескураживающую шайбу, которую Андрей Василевский пропустил от Тома Уилсона уже на 28 секунде встречи.

В голевой комбинации, кстати, поучаствовал Евгений Кузнецов, чье имя было внесено в список ассистентов наряду с Мэттом Нисканеном, чей дальний бросок Уилсон преобразовал в гол, подправив снаряд на «пятачке».

После этого «молнии» дважды за три минуты реализовали большинство и, казалось, перевернули ход встречи. Сначала за фол на Василевском удалился автор первого гола Уилсон, и Брейден Пойнт сравнял счет (1:1), подкараулив удачный отскок шайбы после броска партнера…

…а затем двухминутный штраф схлопотал Ти Джей Оши — и вот тут «Вашингтон» по-настоящему завелся.

Удаление вышло довольно спорным: нападающий высоко поднял клюшку, чтобы перехватить шайбу в воздухе — и это получилось, но снаряд по чистой случайности отскочил в лицо защитнику «Тампы» Виктору Хедману.

Арбитрам, видимо, показалось, что Ти Джей задел именно игрока, и «столичные» остались в меньшинстве второй раз за две минуты.

Victor Hedman has a way of drawing non-existent high sticking penalties pic.twitter.com/vitVq2JWz5 — Jeremy Perrigo (@jeremyperrigo) 14 мая 2018 г.

Капитан «Вашингтона» Овечкин продемонстрировал явное недовольство решением судьи, удостоив того язвительными аплодисментами, но это не помогло. Вскоре Стивен Стэмкос реализовал большинство «Тампы» — причем сделал это в стиле Ови, получив снаряд на левом фланге и в касание отправив его в ворота (2:1).

Во втором периоде обозленные «Кэпс», чувствующие несправедливость предыдущего удаления, кинулись отыгрываться. Деванте Смит-Пелли сравнял счет уже на третьей минуте, завершив быструю контратаку гостей.

Затем пыл гостей несколько поубавился, и «Тампа» уже готовилась уходить на перерыв при ничейном счете (2:2), однако «Вашингтон» внезапно включился и оглушил соперника двумя шайбами в исполнении Ларса Эллера…

…и российского нападающего Кузнецова.

Любопытно, что Евгений отличился в большинстве, заработанном после удаления вратаря «молний» Василевского.

Голкипер сфолил на Андре Бураковски, поставив тому подножку. Меньше чем за минуту счет стал 4:2 в пользу «Кэпиталз». Впереди оставался еще третий период, но этот психологический удар «Тампа» уже не перенесла, так что в заключительной 20-минутке забивали только гости.

Свою десятую шайбу в этом розыгрыше Кубка Стэнли забросил Овечкин.

Александр Великий вышел на ворота на пару с Кузнецовым, получил пас от соотечественника и в касание расстрелял ближний угол.

Beautiful work from Kuzy to Ovi on the 2-on-1. #ALLCAPS pic.twitter.com/5S6IfIE9AW — Washington Capitals (@Capitals) 14 мая 2018 г.

Точку в матче поставил Бретт Коннолли, который идеально попал в левую «девятку» ворот Василевского. После этого зрители начали стремительно покидать трибуны, хотя до конца оставалось еще семь минут.

После встречи Овечкин на правах капитана «Вашингтона» охотно отвечал на вопросы журналистов.

«Это огромное достижение, но еще ничего не кончено. Теперь мы едем домой и хотим одежать очередную победу.

Уверен, что это будет непросто. У «Тампы» есть невероятные игроки во всех линиях, но нам нужно просто продолжать играть в этом же стиле и не позволять им ничего сделать, — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ. — Я сказал сегодня утром, что каждый из нас прогрессирует.

Мы отдали много сил в этой встрече. Мы действовали умно, и все четыре линии справились со своей задачей. При этом команда не форсировала события, а просто делала свою работу».

Защитник «Тампы» Антон Строльман посетовал на большое количество пропущенных шайб.

«У нашей команды — огромный потенциал, но почему-то мы никак не можем его реализовать. «Вашингтон» — отличный коллектив, который действует очень организованно и успешно навязывает нам свою игру.

У «Тампы» же мало что получается — особенно в обороне. Пропуская по шесть шайб за встречу, в плей-офф невозможно выиграть ни матча — вот и все», — заявил Строльман.

После такой уверенной победы «Вашингтона» над «молниями» тремя лучшими игроками дня в НХЛ были признаны исключительно хоккеисты «Кэпс». Первой звездой стал россиянин Кузнецов, который отличился в матче голом и двумя результативными передачами.

Второй звездой был признан форвард Эллер с такими же показателями, как у россиянина, — гол и два ассиста.

Овечкина назвали третьей звездой дня с одной заброшенной шайбой и одной передачей.

Следующий матч состоится 16 мая в Вашингтоне.

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