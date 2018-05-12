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В сборную России на чемпионат мира — 2018 попали семь игроков «Зенита»
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Денег нет: президент Аргентины не приедет на ЧМ-2018

Президент Аргентины Макри отменил поездку в Россию на чемпионат мира

Президент Аргентины Маурисио Макри не приедет в Россию на чемпионат мира — 2018. РИА Новости
Президент Аргентины Маурисио Макри не приедет в Россию на чемпионат мира — 2018.
Президент Аргентины Маурисио Макри отменил свой визит в Россию на чемпионат мира 2018 года из-за экономического кризиса в стране. Таким образом, количество политических деятелей, отказавшихся от поездки на мундиаль по различным причинам, увеличилось.

Президент Аргентины Маурисио Макри принял решение отменить свою поездку в Россию на чемпионат мира по футболу, который пройдет этим летом. Причиной этому послужило тяжелое финансовое положение в стране. На данный момент Аргентина переживает экономический кризис в связи с падением курса аргентинского песо.

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«Макри точно не поедет в Россию. В данной ситуации это даже не рассматривается.

Нельзя ехать на чемпионат ни в коем случае. Отправиться в Россию в сложившихся обстоятельствах однозначно стало бы поражением, причем с разгромным счетом»,

— приводит издание La Nacion слова источника, близкого к окружению аргентинского президента.

Изначально Макри планировал прибыть в Москву уже 16 июня, чтобы посетить матч национальной команды страны со сборной Исландии. Затем глава государства должен был поприсутствовать на игре сборной Аргентины с командой Хорватии, которая состоится 21 июня в Нижнем Новгороде. Кроме того, Макри раздумывал над тем, чтобы посетить матч с Нигерией 26 июня в Санкт-Петербурге.

Однако финансово-экономическая обстановка в стране, которая в последнее время резко ухудшилась, заставила президента Аргентины пересмотреть свои планы и отменить поездку в Россию.

На данный момент курс аргентинского песо по отношению к доллару США равен 23,73 к 1. Это исторический минимум. Всего за неделю курс национальной валюты Аргентины упал на 6,5% своей стоимости, а с начала 2018 года — на 25%.

В связи с девальвацией валюты правительство страны ведет активные переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении Аргентине кредита на крупную сумму, чтобы предотвратить крах аргентинской экономики. По информации агентства Bloomberg, Макри просит у МВФ около $30 млрд.

Примечательно, что еще в начале года президент Аргентины находился в России: в январе он прибыл на переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых глава российского государства пригласил Макри на домашний мундиаль.

В последние полгода разговоры об отказе визита в Россию на мировое первенство идут с завидной регулярностью после того, как стало известно об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Инцидент произошел 4 марта в Солсбери. По мнению властей Великобритании, Россия виновна в произошедшем.

После этого политические деятели нескольких государств заявили о своем полном отказе приезжать в Россию на чемпионат мира этим летом.

Инициаторами бойкота ЧМ-2018 стали британцы. Так, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что члены британского правительства и королевской семьи откажутся от визита в Россию на чемпионат мира.

«Мы приостановим все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Великобританией и Российской Федерацией. Это включает отзыв приглашения министру иностранных дел Сергею Лаврову посетить Великобританию с ответным визитом.

И я подтверждаю, что на летнем чемпионате мира в России не будут присутствовать ни министры, ни члены королевской семьи»,

— сказала Мэй 14 марта на заседании Палаты общин британского парламента по делу об отравлении семьи Скрипалей.

На отказ от визита в Россию этим летом решился и британский принц Уильям герцог Кембриджский, который по совместительству является президентом Футбольной ассоциации Англии (FA). Примечательно, с главным тренером национальной сборной Гаретом Саутгейтом он будет контактировать с помощью телефонной связи.

Также решение о бойкоте мирового первенства в России принял и президент Польши Анджей Дуда.

Кроме того, о намерении не приезжать в Россию на ЧМ-2018 заявили представители властей Австралии и Исландии, хотя официально информацию о бойкоте мундиаля с их стороны никто не подтвердил.

Например, министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что решение отказаться от визита в Россию может быть принято после присоединения к российской территории Крыма.

«Австралия ввела ряд персональных санкций по отношению к России. Он были пересмотрены и обновлены, у нас есть ряд санкций по отношению к физическим лицам и организациям из России. Бойкот чемпионата мира — это один из вариантов дальнейших действий, который могут быть осуществлены», — цитирует Бишоп Fox Sport Australia.

Министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор Тордарсон же заявил, что представители власти страны могут отменить свою поездку в Россию, чтобы поддержать своих партнеров из Великобритании.

«Когда так много глаз прикованы к нам, очень важно использовать возможность представить Исландию в наилучшем свете. Нам нужно обсудить эту возможность в правительстве и с нашими союзниками. Решение пока не принято. Мы все еще обсуждаем», — сказал Тор Тордарсон.

Впрочем, позже председатель судейского комитета Футбольной ассоциации Исландии Кристинн Якобссон развеял все сомнения по поводу участия главных лиц правительства страны на чемпионате мира — 2018.

«Я уверен, что все исландцы думают только о том, как поддерживать свою команду на чемпионате мира, а также о результатах сборной. Не беспокойтесь, Исландия приедет в Россию», — привел слова Якобссона «Спорт-Экспресс».

Возвращаясь к фигуре Макри, стоит добавить, что на решение президента Аргентины отказаться от поездки в Россию дело Скрипалей никак не повлияло.

По словам посла страны Эрнесто Лагори, данный инцидент никак не скажется на отношениях между Аргентиной и Россией.

«Какое дело Скрипаля? Макри сказал, что приедет на чемпионат в письме Владимиру Путину, когда поздравлял его с победой на выборах. Макри — человек, который держит слово. Аргентина решает вопросы очень независимо, с большим уважением. Уважение нужно заслужить, и это очень ценно», — приводит слова Лагори «РИА Новости».

На чемпионате мира — 2018 сборная Аргентины сыграет в группе D с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.

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