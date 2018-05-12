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В сборную России на чемпионат мира — 2018 попали семь игроков «Зенита»
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Крестовый поход Воробьева: очередное испытание России

Россия сыграет против Швейцарии на ЧМ-2018

В субботу, 12 мая, сборная России по хоккею проведет очередной матч группового этапа чемпионата мира в Дании, в котором попытается исправиться за обидное поражение от чехов в овертайме. Соперниками «Красной машины» на этот раз станут швейцарцы. «Газета.Ru» рассказывает о предстоящей встрече.

Хоккейная сборная России продолжает свой путь по чемпионату миру — 2018, который проходит в датских Копенгагене и Хернинге: в субботу подопечные Ильи Воробьева сыграют свой уже пятый матч на турнире, выйдя на лед против швейцарцев.

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На данный момент впечатления от видоизмененной «Красной машины», подвергшейся ощутимому «ребилдингу» после завоевания долгожданного олимпийского золота, можно прекрасно охарактеризовать одним словом — «неоднозначные».

Более-менее привыкнув к требованиям и наработкам нового тренера, а также к относительно экспериментальному составу, отечественная команда, мягко говоря, с той ноги «встала» на мировом первенстве.

Старт россиян на турнире получился и правда ярким: в первых трех матчах с общим счетом 20:0 были разгромлены французы, австрийцы и белорусы.

При этом даже больше радовал болельщиков и экспертов не сам результат, а игра сборной, в которой невооруженным глазом можно было узреть некую позитивную энергию, коей столь не хватало в последнее время при Олеге Знарке.

Другое дело, что особо серьезно к такому красивому началу никто не относился: плюс-минус все понимали, что оппоненты у России были не самые грозные, а значит, каких-то масштабных выводов делать было рано.

К счастью, понимали это и сами члены сборной, раз за разом демонстративно подчеркивающие, что настоящий чемпионат мира для них еще не стартовал.

Все это создавало в целом позитивную атмосферу перед матчем с первым действительно серьезным визави — Чехией, подходившей ко встрече с олимпийскими чемпионами с одним поражением и двумя победами в овертайме и по буллитам в активе.

Правда, всех этих результатов «народная команда» добилась без двух звездных представителей «Бостона» Давида Пастрняка и Давида Крейчи, прибывших в Данию прямиком в день поединка с обидчиками по полуфиналу Пхенчхана.

Пресс-служба чешского коллектива тут же оградила форвардов (в первую очередь — Пастрняка) невидимым щитом от «вражеских» журналистов, запретив российской прессе общаться с ними до игры — и, надо сказать, свою польза такая тактика действительно принесла.

Шутка ли, но на двоих в отчетном матче Давиды набрали аж семь (3+4) очков, едва ли не в одиночку добыв чехам очередную викторию в дополнительное время.

«Красная машина» же в свою очередь выдала крайне неоднородный поединок, продемонстрировав в оном фанатам странный коктейль из очень убедительных и максимально скомканных отрезков.

И теперь на горизонте у России маячат соперники из Швейцарии, которые с девятью очками идут на две позиции ниже подопечных Воробьева, занимая четвертое место в группе A.

В Дании «крестоносцы» пока что выступают скорее удачно, чем нет — сейчас на личном балансе сборной числятся две победы в основное время (над белорусами и словаками), одна виктория в овертайме (над Австрией) и поражение от чехов по буллитам.

На предыдущих мировых форумах швейцарцы отчасти приучили зрителей к строгому оборонительному хоккею со считанным числом моментов, из-за которого порой хочется невольно зевнуть.

Однако на ЧМ-2018 команда под руководством Патрика Фишера показывает кардинально иную игру — какую угодно, но уж точно не скучную.

При этом ею едва ли остается доволен тренерский штаб коллектива — конечно, с атакой у Швейцарии внезапно стало все почти что здорово, однако вот оборона внезапно по-настоящему просела.

Чего уж говорить, если даже австрийцы с белорусами, явные аутсайдеры этого турнира, сумели на двоих аж четырежды огорчить рвущихся в плей-офф визави, воспользовавшись проблемами у тех в разрушении.

В преддверии матча с Россией открытым остается важнейший вопрос возможного приезда в Копенгаген двух звездных представителей НХЛ (ничего не напоминает?), от участия или неучастия во встрече которых во многом и зависят шансы андердогов.

Речь здесь идет, естественно, о напарниках по «Нэшвиллу» Романе Йоси и Кевине Фиале, в ночь на пятницу уступивших в седьмом поединке «Виннипегу» и прекративших тем самым поход за Кубком Стэнли.

Уже точно известно, что оба хоккеиста сыграют на чемпионате мира (об этом сообщила пресс-служба их клуба), однако пока что нет точной информации, в какой из дней они на первенстве дебютируют.

Для швейцарцев пополнение состава двумя талантливыми нхловцами станет даже большим усилением, чем приезд Давидов для чехов — их действительно очень ждут, и они действительно должны оказаться пресловутыми «геймченджерами» для абсолютно средней по мировым меркам сборной.

И будет хорошо, если это произойдет уже после встречи с россиянами.

Отличительной чертой швейцарцев на ЧМ-2018 является качественная игра в неравных составах — спецбригады коллектива в первых матчах турнира отрабатывали на твердую «пятерку».

Примечательно, что усиление в субботу будет и у самих россиян, причем здесь уже нет никаких «если» — за сборную на этом чемпионате дебютирует Никита Гусев, полностью восстановившийся после проблем со здоровьем. Накануне форвард СКА тренировался в одном звене с Павлом Дацюком и Кириллом Капризовым.

Добавим, что в последний раз на мировых первенствах Россия встречалась со Швейцарией в 2016 году (что примечательно, тоже в рамках группы A и тоже в пятом туре), легко победив со счетом 5:1.

Матч подопечных Воробьева с «крестоносцами» начнется в 21:15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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