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«Поспали три часа и победили Россию»

В сборной России объяснили проигрыш Чехии на чемпионате мира по хоккею

Сборная России проиграла чехам на чемпионате мира по хоккею, причем все голы соперника были созданы двумя нападающими из НХЛ Давидом Пастрняком и Давидом Крейчи, которые прибыли на турнир утром в день игры. Капитан «Красной машины» Павел Дацюк объяснил их удачное выступление эмоциями из-за недавнего приезда, а наставник команды Илья Воробьев заявил, что его подопечные проявили «слишком много уважения к сопернику».

Сборная России по хоккею потерпела свое первое поражение на чемпионате мира — 2018, уступив чехам в овертайме (3:4). До встречи с этой командой «Красная машина» не то что не проигрывала — даже ни разу не пропускала на турнире.

Вдвойне обидно, что все голы чехов были организованы первым звеном, в котором два игрока — Давид Крейчи и Давид Пастрняк — прибыли на мировое первенство только утром в день игры.

До этого нападающие участвовали в розыгрыше Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз», но после вылета команды тут же приняли решение отправиться из-за океана в Данию, где в эти дни проходит мировой форум.

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В итоге Крейчи забросил одну шайбу и записал на свой счет три голевых передачи, а Пастрняк сделал дубль и один раз ассистировал партнеру — семь очков на двоих. Эти нападающие почти на пару растерзали оборону сборной России.

«В день игры тренерский штаб ждал решения от самих хоккеистов — выпускать их на матч или нет, — рассказывал после встречи главный тренер чехов Йозеф Яндач.

— Пастрняк и Крейчи приземлились в Копенгагене только утром, потом поспали около трех часов и сказали, что готовы быть полезными нашей команде. Так что сыграть против сборной России было их решением.

Это лучшие хоккеисты Чехии, и благодаря их звену мы одержали сегодня победу».

У «Красной машины» тоже есть сильный игрок нападения, который прибыл в Копенгаген по ходу турнира — форвард петербургского СКА Никита Гусев. Именно этот парень взял на себя игру в финале Олимпиады-2018 и сравнял счет в матче против Германии на последней минуте основного времени (после этого россияне дожали деморализованных немцев в овертайме).

Однако тренерский штаб решил пока поберечь игрока, который совсем недавно восстановился от болезни, и в игре с чехами он на льду не появился.

«Включение Гусева в состав? Будем решать, будем думать, —

цитирует официальный сайт Федерации хоккея России исполняющего обязанности главного тренера Илью Воробьева. — В этом матче мы создали много моментов, но необходимо их завершать.

Мы предупреждали ребят, но поначалу они показали слишком много уважения к сопернику. Второй и третий периоды, на мой взгляд, были неплохими».

Также наставник сборной прокомментировал слабую игру первого звена, которое до этого отличалось высокой результативностью.

%«Перевод Кирилла Капризова в третью тройку? У их звена не очень хорошо получался первый период — нужно было дать импульс, поэтому перевели.

Мы начали лучше играть командой. Рецепт нашего успеха на этом чемпионате — команда, вся вместе, а не отдельные звенья и игроки», — подчеркнул специалист.

Капитан сборной России Павел Дацюк также не избежал вопросов об изменении первого звена.

«Перестановки в звеньях благоприятно повлияли на действия нашей тройки? У нас не было задачи улучшить какое-то звено — была цель сделать так, чтобы вся команда заиграла на нужный результат, — заявил нападающий.

— Что касается удачного выступления Крейчи и Пастрняка, то они действительно очень хорошо вписались в игру — эти игроки пока взбудоражены тем, что только что приехали».

После встречи журналисты добились ответов и от одного из убийственной пары чешского нападения — Пастрняка, который забросил победную шайбу в ворота «Красной машины».

Правда, пресс-атташе сборной не подпустил игрока к российской прессе (ранее подобное уже происходило на утренней раскатке), видимо, опасаясь попыток «шпионажа» и коварных вопросов про тактику. Так что ответы пришлось затем брать у коллег из Чехии.

«На мой взгляд, в первые 20 минут мы выглядели лучше соперника. Команде удалось быстро прийти в себя после пропущенной шайбы (Никита Нестеров забил чехам уже на 71 секунде игры. — «Газета.Ru»).

Во втором периоде Россия заставила нас помучиться, но мы нашли в себе силы наладить игру и заслуженно победили, — отметил Пастрняк в комментарии изданию Hokej.cz.

— Я не ожидал, что приму участие в этой встрече — наверное, отчасти поэтому у меня получилось так здорово сыграть, как и у Крейчи. Удивительно, но я показал хорошее движение на льду, хотя до этого не тренировался четыре дня».

Также нападающий рассказал о том, как ему удалось забить в овертайме:

«Мои силы в это время уже были на исходе, и я не мог обхитрить вратаря, но увидел, что защитник находится на линии ворот, и решил отправить шайбу в сетку рикошетом от его ноги. Все получилось».

Нападающий сборной России Павел Бучневич после матча подчеркнул, что Чехия стала первым серьезным соперником команды на турнире:

до этого «Красная машина» с общим счетом 20:0 разделалась с тремя аутсайдерами группы — Францией (7:0), Австрией (7:0) и Белоруссией (6:0).

«Этот матч отличался от предыдущих. Первая серьезная проверка была для нас. Проиграли. Дальше будем смотреть видео, разбирать. Тренеры нам подскажут, как лучше играть и будем готовиться к следующим играм.

У нас молодая команда, для многих это первый чемпионат мира.

Крейчи и Пастрняк выше уровнем тех игроков, с кем до этого играли на турнире? Наверное. Я видел этих ребят раньше. Просто так сложилась игра, что они забили практически все, что было. Поэтому они и мастера».

После поражения от чехов сборная России набрала десять очков (один балл команда получает за то, что не уступила в основное время) и опустилась на вторую строчку в группе А. На первом месте располагается Швеция с 12 очками.

Если «Красной машине» не удастся вернуть себе лидерство, то в первом же раунде плей-офф отечественной дружине придется столкнуться с США, Канадой или Финляндией — а это будет даже посерьезнее чехов.

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