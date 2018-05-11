«Поспали три часа и победили Россию»

Сборная России по хоккею потерпела свое первое поражение на чемпионате мира — 2018, уступив чехам в овертайме (3:4). До встречи с этой командой «Красная машина» не то что не проигрывала — даже ни разу не пропускала на турнире.

Вдвойне обидно, что все голы чехов были организованы первым звеном, в котором два игрока — Давид Крейчи и Давид Пастрняк — прибыли на мировое первенство только утром в день игры.

До этого нападающие участвовали в розыгрыше Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз», но после вылета команды тут же приняли решение отправиться из-за океана в Данию, где в эти дни проходит мировой форум.

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В итоге Крейчи забросил одну шайбу и записал на свой счет три голевых передачи, а Пастрняк сделал дубль и один раз ассистировал партнеру — семь очков на двоих. Эти нападающие почти на пару растерзали оборону сборной России.

«В день игры тренерский штаб ждал решения от самих хоккеистов — выпускать их на матч или нет, — рассказывал после встречи главный тренер чехов Йозеф Яндач.

— Пастрняк и Крейчи приземлились в Копенгагене только утром, потом поспали около трех часов и сказали, что готовы быть полезными нашей команде. Так что сыграть против сборной России было их решением.

Это лучшие хоккеисты Чехии, и благодаря их звену мы одержали сегодня победу».

У «Красной машины» тоже есть сильный игрок нападения, который прибыл в Копенгаген по ходу турнира — форвард петербургского СКА Никита Гусев. Именно этот парень взял на себя игру в финале Олимпиады-2018 и сравнял счет в матче против Германии на последней минуте основного времени (после этого россияне дожали деморализованных немцев в овертайме).

Однако тренерский штаб решил пока поберечь игрока, который совсем недавно восстановился от болезни, и в игре с чехами он на льду не появился.

«Включение Гусева в состав? Будем решать, будем думать, —

цитирует официальный сайт Федерации хоккея России исполняющего обязанности главного тренера Илью Воробьева. — В этом матче мы создали много моментов, но необходимо их завершать.

Мы предупреждали ребят, но поначалу они показали слишком много уважения к сопернику. Второй и третий периоды, на мой взгляд, были неплохими».

Также наставник сборной прокомментировал слабую игру первого звена, которое до этого отличалось высокой результативностью.

%«Перевод Кирилла Капризова в третью тройку? У их звена не очень хорошо получался первый период — нужно было дать импульс, поэтому перевели.

Мы начали лучше играть командой. Рецепт нашего успеха на этом чемпионате — команда, вся вместе, а не отдельные звенья и игроки», — подчеркнул специалист.

Капитан сборной России Павел Дацюк также не избежал вопросов об изменении первого звена.

«Перестановки в звеньях благоприятно повлияли на действия нашей тройки? У нас не было задачи улучшить какое-то звено — была цель сделать так, чтобы вся команда заиграла на нужный результат, — заявил нападающий.

— Что касается удачного выступления Крейчи и Пастрняка, то они действительно очень хорошо вписались в игру — эти игроки пока взбудоражены тем, что только что приехали».

После встречи журналисты добились ответов и от одного из убийственной пары чешского нападения — Пастрняка, который забросил победную шайбу в ворота «Красной машины».

Правда, пресс-атташе сборной не подпустил игрока к российской прессе (ранее подобное уже происходило на утренней раскатке), видимо, опасаясь попыток «шпионажа» и коварных вопросов про тактику. Так что ответы пришлось затем брать у коллег из Чехии.

«На мой взгляд, в первые 20 минут мы выглядели лучше соперника. Команде удалось быстро прийти в себя после пропущенной шайбы (Никита Нестеров забил чехам уже на 71 секунде игры. — «Газета.Ru»).

Во втором периоде Россия заставила нас помучиться, но мы нашли в себе силы наладить игру и заслуженно победили, — отметил Пастрняк в комментарии изданию Hokej.cz.

— Я не ожидал, что приму участие в этой встрече — наверное, отчасти поэтому у меня получилось так здорово сыграть, как и у Крейчи. Удивительно, но я показал хорошее движение на льду, хотя до этого не тренировался четыре дня».

Также нападающий рассказал о том, как ему удалось забить в овертайме:

«Мои силы в это время уже были на исходе, и я не мог обхитрить вратаря, но увидел, что защитник находится на линии ворот, и решил отправить шайбу в сетку рикошетом от его ноги. Все получилось».

Нападающий сборной России Павел Бучневич после матча подчеркнул, что Чехия стала первым серьезным соперником команды на турнире:

до этого «Красная машина» с общим счетом 20:0 разделалась с тремя аутсайдерами группы — Францией (7:0), Австрией (7:0) и Белоруссией (6:0).

«Этот матч отличался от предыдущих. Первая серьезная проверка была для нас. Проиграли. Дальше будем смотреть видео, разбирать. Тренеры нам подскажут, как лучше играть и будем готовиться к следующим играм.

У нас молодая команда, для многих это первый чемпионат мира.

Крейчи и Пастрняк выше уровнем тех игроков, с кем до этого играли на турнире? Наверное. Я видел этих ребят раньше. Просто так сложилась игра, что они забили практически все, что было. Поэтому они и мастера».

После поражения от чехов сборная России набрала десять очков (один балл команда получает за то, что не уступила в основное время) и опустилась на вторую строчку в группе А. На первом месте располагается Швеция с 12 очками.

Турнирная таблица группы А предварительного этапа чемпионата мира.

Завтра играют и pic.twitter.com/k0rBhWuZ5w — Хоккей России (@russiahockey) 10 мая 2018 г.

Если «Красной машине» не удастся вернуть себе лидерство, то в первом же раунде плей-офф отечественной дружине придется столкнуться с США, Канадой или Финляндией — а это будет даже посерьезнее чехов.

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