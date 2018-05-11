«Мы давно не выходили из группы»: России поставили задачу

11 мая тренерский штаб сборной России по футболу определился с заявкой игроков, которые будут проходить подготовку к предстоящему чемпионату мира. В списке имеются интересные фамилии, которые вызвали немало вопросов. То же самое касается и отсутствия в нем некоторых лиц, кого еще месяц назад ждали в составе национальной команды на мундиале.

Сам список имеет весьма необычный характер: в расширенную заявку сборной попали 28 футболистов, которые отправятся на тренировочные сборы в Новогорск и Австрию.

И выглядит он следующим образом:

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Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Сослан Джанаев («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»);

Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все — «Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА);

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Юрий Жирков (все — «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба — «Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Александр Ташаев («Динамо»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания);

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).

Также в дополнительный список были включены еще семь игроков, из которых четверо были вызваны на контрольные матчи в марте с Бразилией и Францией. Для этой группы футболистов подготовлена индивидуальная программа.

Они на тренировочные сборы не поедут, однако останутся на связи с тренерским штабом национальной команды и при необходимости будут вызваны в состав сборной.

В данный список вошли следующие футболисты:

Вратарь: Маринато Гилерме («Локомотив»);

Защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров («Спартак»);

Полузащитники: Денис Глушаков («Спартак»), Антон Швец («Ахмат»);

Нападающие: Антон Заболотный, Дмитрий Полоз (оба — «Зенит»).

По каждой позиции состава игроков, вызванных на тренировочные сборы перед ЧМ-2018, возникают вопросы.

Во-первых, с самого утра из штаба московского «Спартака» пришла плохая новость: тяжелую травму получил вратарь Александр Селихов. На утренней тренировке перед заключительным матчем чемпионата России с «Динамо» голкипер получил повреждение ноги. По итогам медицинского обследования стало известно, что у 24-летнего россиянина обнаружен полный разрыв ахиллова сухожилия.

Таким образом, Селихов точно пропустит остаток сезона и на чемпионат мира не поедет.

По информации пресс-службы красно-белых, 14 мая вратарю будет сделана операция. Приблизительный срок восстановления составит до шести месяцев.

Впрочем, Селихов изначально не рассматривался на позицию первого номера в сборной России. За собой это место застолбил Игорь Акинфеев, который, кстати, будет капитаном российской команды на мундиале. Несмотря на то, что у Черчесова и без того оставалось три вратаря в заявке, главный тренер решил продолжить свою традицию включать в список четырех голкиперов. Вместо спартаковского футболиста был вызван вратарь казанского «Рубина» Сослан Джанаев.

Данный выбор Черчесов объяснил так:

«Джанаев уже полностью восстановился от травмы. Мы прекрасно знаем о его качествах. И, что главное, он отлично чувствует себя в национальной команде. Это важный нюанс. Например, тот же Селихов, когда впервые приехал в состав сборной, ощущал себя крайне некомфортно. Такие моменты необходимо учитывать», — сказал наставник национальной команды на пресс-конференции.

Во-вторых, больше всего российские болельщики беспокоятся за линию обороны. «Кто будет сдерживать Мохамеда Салаха?» — спрашивает себя каждый второй.

И здесь действительно стоит, как говорится, «почесать репу», ведь сборная за полгода потеряла двух основных защитников, вокруг которых наигрывалась вся оборонительная схема (Георгий Джикия и Виктор Васин получили повреждения крестообразных связок колена, из-за чего пропустят домашний чемпионат мира).

Вероятнее всего, Черчесов продолжит играть в трех центральных защитников, которыми станут Гранат, Кудряшов, а также Нойштедтер, который будет выполнять роль главного центрального защитника. Кутепов, Камболов и Семенов же будут готовы их заменить при необходимости.

По флангам обороны с большой долей вероятности расположатся натурализованные иностранцы Фернандес и Рауш.

Крайние защитники давно являются головной болью сборной России, и в этот раз Черчесов не смог избавиться от мигрени.

В заявке имеется еще один правый фланговый защитник Игорь Смольников, а также Юрий Жирков, способный закрыть весь левый фланг. И на этом все.

Дмитрию Комбарову, по мнению Черчесова, попросту не нашлось места в этом списке. Оправданно ли это? Покажет только результат.

В-третьих, полузащита. Здесь бы не возникло бы никаких вопросов, если бы в заявке присутствовал капитан «Спартака» Денис Глушаков. Но он попал только в «дополнительную семерку». По словам Черчесова, невызов главного специалиста по похоронам сезона-2016/17 связан исключительно по спортивному принципу.

«Глушаков — заслуженный футболист. Но решение не вызвать его на сборы мы приняли, исходя из определенных соображений. Конфликт?

Никакого конфликта между нами нет, мы в хороших отношениях. Просто есть спортивный принцип»,

— сказал 54-летний специалист.

Впрочем, основных игроков центра поля Черчесов очертил сразу (и это было видно по последним контрольным матчам).

Практически со 100%-ной вероятностью можно утверждать, что тройку центральных полузащитников составят Кузяев, Головин и Зобнин.

Учитывая стабильную и надежную игру всех трех футболистов в текущем сезоне, за среднюю линию переживать особо не приходится.

И, наконец, нападение. Главным вопросом этой весны являлось потенциальное возвращение в сборную Артема Дзюбы, который первую половину сезона просидел в «Зените» на лавке. В январе 29-летний форвард понял, что его шансы сыграть на домашнем чемпионате мира равны нулю и ушел в аренду в тульский «Арсенал». И это было абсолютно правильным решением.

В текущем сезоне РФПЛ Дзюба в составе туляков провел девять матчей, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи. По системе гол+пас это на семь результативных действий больше, чем у Антона Заболотного, заменившего Дзюбу в «Зените». Потому выбор в пользу Артема выглядит наиболее рациональным.

Кстати, Черчесов развеял все сомнения о том, был ли у него с 29-летним форвардом конфликт.

»'Не знаю, кто решил, что у нас конфликт. Он сам объективно понимает, что его не вызывали из-за отсутствия игровой практики. Дзюба — взрослый человек и рассуждает разумно. Он не мог проявить себя в «Зените». Сейчас мы обратили на него внимание, это радует. Единственное, что мне не нравится — он называет себя с запасным. Это неправильно», — подчеркнул Черчесов.

Удивление вызвало решение вызвать в сборную на сборы для подготовки к мировому первенству молодых Федора Чалова и Александра Ташаева (второй номинально является атакующим полузащитником).

Ждать их в основе, наверное, не стоит. Все-таки вытеснить из состава явных лидеров Алексея Миранчука и Федора Смолова так сразу не удастся. Однако при них потеря Александра Кокорина — форвард получил повреждение крестообразных связок колена — будет практически незаметна.

Черчесов прокомментировал вызов молодых игроков.

«Вызов Чалова никак не связан с его результативностью в матче с «Арсеналом» (в игре против тульской команды форвард оформил хет-трик. — «Газета.Ru»). Мы пригласили его неслучайно. Наш штаб внимательно смотрел, как игрок проявлял себя на зимних сборах, как выступал в официальных матчах. И Чалов показал себя отличным игроком, успешно провел сезон. Никаких поспешных умозаключений и выводов о его вызове в сборную мы не делали.

То же касается и Ташаева. Хотя, признаюсь, у меня есть небольшое опасение по поводу того, как они вольются в состав в плане психологии. Нет, мы не брали их в качестве запасных игроков. У нас сейчас нет на это времени, ведь мы готовимся к чемпионату мира.

Ни о каких авансах не может идти и речи», — заявил главный тренер сборной России.

Вообще, вызов в национальную команду сразу ряд молодых игроков не может не радовать. Данное решение поможет соотнести опыт, талант и юношеский задор в команде. Это же подметил и Черчесов.

«Безусловно, сборной России нужны опытные игроки. Но нельзя забывать и про баланс. В команде должна играть и молодежь. Уверен, что мы выбрали правильное направление. Опытные футболисты должны взять на себя ответственность и вести молодых игроков за собой. Будем их к этому готовить», — сказал он.

Первые сборы российской дружины пройдут в Новогорске с 18 по 20 мая. Затем команда Станислава Черчесова отправится в Австрию, где пробудет с 20 по 31 мая. Там же россияне проведут контрольную встречу со местной сборной.

Перед самим же чемпионатом мира у российской команды будет лишь один товарищеский матч — 5 июня с Турцией. После этого — чемпионат мира. О перспективах выступления своей команды Черчесов говорил максимально сдержанно.

«Какой результат будет приемлемым? На этот вопрос невозможно ответить. Вот представьте, есть бег с препятствиями. Если бегун думает о последнем барьере, то он споткнется на первом. Мы уже давно не проходили стадию группового этапа. Однако это не значит, что наша цель — плей-офф. Наша цель — идти шаг за шагом, преодолевая барьеры.

Настоящими барьерами сейчас являются Уругвай, Египет и Саудовская Аравия»,

— заключил Черчесов.

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