Жена футболиста и фанат Макгрегора: «Евровидение» и спорт

Для россиян главным итогом «Евровидения — 2018» стало неожиданное отсутствие Юлии Самойловой в финале конкурса. Прикованная к инвалидному креслу певица выступила на лиссабонской «Алтис Арене» во втором полуфинале с музыкальным номером «I Won't Break» (Я не сломаюсь).

Россиянке не хватило баллов для того, чтобы пройти в финал. Отечественный музыкант проиграл в предварительном раунде впервые в истории.

Система деления на полуфиналы была введена в 2004 году. С тех пор россияне неизменно оказывались в финале конкурса — кроме прошлогоднего турнира, когда Самойловой было отказано во въезде на Украину. Тогда Россия вообще не стала участвовать в «Евровидении». Поражение в предварительном раунде отечественный исполнитель пережил в первый раз.

Реклама

Вместе с Самойловой неудачниками второго полуфинала стали представители Польши, Румынии, Черногории, Латвии, Мальты, Грузии и Сан-Марино. В решающий раунд пробились Сербия, Нидерланды, Молдавия, Венгрия, Украина, Австралия, Норвегия, Дания, Швеция и Словения.

Однако Самойлова не единственная участница «Евровидения», которая связана с Россией. Хорватию на конкурсе представила жена 32-летнего защитника и капитана московского «Локомотива» Ведрана Чорлуки Франка Бателич.

25-летняя супруга спортсмена исполнила композицию «Crazy». Представительница Хорватии выступила в первом полуфинале, однако, как и Самойловой, в решающий раунд ей пройти не удалось.

В комментариях под видеозаписью выступления Франки зрители «Евровидения» отметили, что хорватка заслужила прохода в решающую стадию.

«Ее просто ограбили», — гласит самый популярный комментарий на YouTube.

«Она была такой потрясающей! Не могу поверить, что ее не будет в финале… Мой любимый исполнитель в этом году! С любовью из Сербии», — написал другой пользователь.

Чорлука, ставший несколько дней назад чемпионом России по футболу, поддержал свою супругу в день выступления.

«Сегодня большой день для моей девушки, желаю тебе удачи, детка», — написал спортсмен.

Оборонец выступает за «Локомотив» с 2012 года. За это время хорват провел 138 матчей и отметился шестью голами за московский клуб. Начиная с сезона 2015/16 Ведран стал капитаном команды.

По информации СМИ, Чорлука является вторым в списке самых высокооплачеваемых игроков чемпионата России по футболу. Его гарантированный годовой доход (зарплата и подписной бонус) составляет €4,5 млн. Больше — только у аргентинца Леандро Паредеса из «Зенита» (€5 млн).

Кроме Чорлуки Франку поддержал другой футболист «Локомотива» — экс-супруг Ольги Бузовой россиянин Дмитрий Тарасов. Призыв голосовать за хорватку полузащитник опубликовал у себя в инстаграме, однако вскоре удалил сообщение из «сторис».

«Я наслаждалась каждой минутой этого безумного опыта. На «Евровидении» я оставила часть себя. Спасибо за каждое сообщение, каждый звонок, каждое плечо, чтобы плакать. Конечно, мне грустно, я разочарована, но я сделала все возможное и надеюсь, что заставила вас гордиться собой.

Завтра новый день, новая глава, новое приключение. Дорогое прошлое, спасибо за уроки. Дорогое будущее — я готова. Люблю вас всех!», — написала Франка после выступления у себя в инстаграме.

Также в социальных сетях певицы можно найти пост, посвященный победе «Локомотива» в чемпионате России по футболу.

Жена Чорлуки — не единственный участник «Евровидения-2018», связанный со спортом. Так, 25-летний ирландский певец Райан О'Шонесси является большим поклонником своего земляка Конора Макгрегора.

Возможно, именно вдохновение от таланта легендарного бойца помогло О'Шонесси добиться значимого успеха. Ирландия пробилась в финал песенного конкурса впервые с 2013 года.

«Макгрегор меня многому научил. Он показывает, как нужно сражаться за свою страну. Да, в последние несколько месяцев пресса пишет о нем негативно, однако я хотел бы внести свой небольшой позитивный вклад в новости о нем», — цитирует О'Шонесси Irish Mirror.

Ирландец выступил на сцене конкурса с композицией Together. Номер Райана сопровождали два танцора, которые демонстрировали однополую любовь. Китайская телекомпания решила оградить зрителей от творчества О'Шонесси и вырезала номер из эфира.

Сравнивал себя с известным спортсменом и действующий чемпион «Евровидения» португалец Сальвадор Собрал. После победы он признался, что не считает себя национальным героем.

«Я — национальный герой? Нет! Криштиану Роналду — национальный герой, он им и останется.

Я просто хочу продолжать вести спокойную жизнь. Здорово, что пришел некоторый успех, но это пройдет», — приводит слова Собрала SongFestival.

Финал «Евровидения-2018» пройдет в Лиссабоне 12 мая в 23:00 по московскому времени.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».