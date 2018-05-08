«Испанцы боятся приезжать в Россию на ЧМ-2018»

Президент Ассоциации любительского футбола Испании Эстебан Нанфро прибыл в Москву в качестве почетного представителя команды «Баски Каунтри» из Бильбао. В настоящее время коллектив выступает в Континентальной футбольной лиге — чемпионате мира среди клубов, который принимает столица нашей страны.

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В интервью «Газета.Ru» сеньор Нанфро поделился мнением о грядущем чемпионате мира — 2018 в России и местных фанатах, а также рассказал, что останавливает иностранных болельщиков от путешествия в РФ.

— Вы приехали в Россию с командой за два месяца до ЧМ-2018. Хотите заранее познакомиться с Москвой перед мундиалем?

— Я, к сожалению, все еще не достал билеты на чемпионат мира — с этим есть проблемы. Неизвестно, кто получит билеты, а кто нет (для приобретения заветных проходных документов необходимо было подать заявку на сайте ФИФА, и только после жеребьевки счастливчикам приходило одобрение на покупку, поскольку желающих было больше, чем билетов. — прим. «Газета.Ru»). Я пытался заказать их, но удача мне не улыбнулась.

Вообще, нам, испанцам, сложно попасть в Россию. Особенно нас напрягают трудности с оформлением визы — нужно делать это сильно заранее, это прямо целый процесс. А в Испании люди не привыкли иметь дело с визами, мы ведь можем перемещаться свободно по всему Европейскому Союзу.

Так что необходимость делать визу нам сложно даже осознать. Испания — это очень гостеприимная страна для всех, мы позволяем многим въезжать к нам без специальных разрешений, поэтому подобный вопрос ставит нас в тупик и изрядно затрудняет поездки в Россию. А очень жаль, ведь сборная Испании, по моему мнению, станет чемпионом мира.

— А Россия?

— А вы доберетесь до полуфинала — это как минимум (смеется)!

— Что в Испании думают о российских футбольных фанатах? Кажется, что в последнее время их образ порядком демонизировали в европейских СМИ.

— Ну, в Бильбао у российских фанатов действительно очень дурная слава (в феврале 2018 года после столкновения фанатов московского «Спартака» и местного «Атлетика» перед матчем Лиги Европы скончался полицейский. — «Газета.Ru»). Мы, испанцы, воспринимаем футбол как праздник.

В нашей стране никогда или почти никогда не бывает проблем с беспорядками между болельщиками. Мы хотим наслаждаться матчем вместе с фанатами соперника, можем выпить с ними что-то перед встречей, обсудить футбол. Нам нравится путешествовать в другие города на игры своей команды и знакомиться там с болельщиками других клубов.

Мы не понимаем, почему обязательно нужно ехать куда-то, чтобы подраться с чужими фанатами и влипнуть в какие-то неприятности. Люди боятся Россию и по этой причине в том числе. Боятся приезжать сюда даже на матчи чемпионата мира.

— Все настолько серьезно?

— Кругом идет информация о том, что местные фанатские группировки специально тренируются для того, чтобы драться с приезжими. Все это, очевидно, не делает более привлекательным образ России. Я понимаю, что большинство жителей вашей страны вовсе не такие — вы вполне себе мирные люди. Но, чтобы убедиться в этом, иностранцы должны приехать к вам.

Тот образ России, который транслируется повсюду в последнее время — что якобы местные болельщики ходят на футбол с единственной целью подраться, — это проблема для всей вашей страны и вашего футбола, а также для любителей этой замечательной игры по всему миру.

Для испанцев, например, очень важно, чтобы вся семья могла пойти на футбольный стадион и посмотреть матч вместе. И маленькие дети, и матери, и бабушки — все. Мы не понимаем, как эти люди могут отсутствовать на играх.

Клубы испанского чемпионата предпринимают очень серьезные меры против фанатов, которые нарушают порядок. Например, в 2014 году во время матча между «Вильярреалом» и «Барселоной» один парень кинул банан в защитника каталонцев Дани Алвеса — пытался оскорбить его таким образом, намекнув, что бразилец похож на обезьяну.

Фрукт не задел и никак не травмировал игрока, однако этому фанату на всю жизнь запретили посещать любые футбольные стадионы Испании.

У нас просто не существует такого понятия, как насилие между болельщиками.

— А что, кроме новостей о страшных фанатах, в Испании знают о российском футболе?

— На самом деле мы очень мало знаем о Российской премьер-лиге, где играют «Спартак», «Зенит» и другие ваши сильные клубы. Начинаем узнавать что-то об этих командах, только когда они становятся соперниками испанских коллективов в Лиге Европы или Лиге чемпионов.

— Кстати, о еврокубках. В каждом из финалов этого сезона оказалась испанская команда: мадридский «Реал» сыграет в ЛЧ с английским «Ливерпулем», а «Атлетико» из того же Мадрида встретится с французским Марселем. Как вам это удается?

— Я думаю, что Лига чемпионов — это продукт для маркетинга Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). И они делают все, чтобы реклама продолжалась. Думаю, по этой причине «Реалу» благоволят в этом турнире, чтобы он проходил до высоких стадий. Это ведь очень популярный клуб.

Что касается «Атлетико», то здесь подобного сказать нельзя. В Англии во время первой встречи с лондонским «Арсеналом» им очень хотели помешать (арбитр удалил защитника «матрасников» Шиме Врсалько на десятой минуте. — «Газета.Ru»), однако команда играет так хорошо, что все равно вышла в финал Лиги Европы.

Я уверен, что «Атлетико» победит «Марсель» в решающем матче. Впрочем, как и «Реал» расправится с «Ливерпулем».

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