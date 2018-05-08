Рядом только русская жена: экс-игрок «Зенита» лишился речи

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Фернандо Риксен лишился возможности говорить. Экс-футболист с 2013 года страдает боковым амиотрофическим склерозом, и за четыре года болезнь настолько спрогрессировала, что мужчина теперь не может издать ни звука.

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Еще в январе 2018 года голландец мог двигать пальцем правой руки, набирать сообщения на виртуальной клавиатуре и самостоятельно читать новости в интернете. Также игрок еще владел способностью говорить, правда, понимала его только русская супруга Вероника.

Теперь же, по словам близкого друга футболиста и его биографа Винсента де Вриса, Риксен лишился и той крохи возможностей, которой еще владело его тело.

«Фернандо больше не может говорить. Он вообще больше не говорит. Единственный способ коммуникации с ним — это его моргающие глаза.

Болезнь сильно повлияла на работу его органов речи. Давно ушла сила из рук и ног. Неизвестно, как долго Фернандо еще сможет это выдерживать», — приводит слова де Вриса газета De Telegraaf.

Риксен считался жестким полузащитником, который никогда не играл на чистых мячах и ради победы готов был порвать соперника на поле. На груди у него даже выбита татуировка «Я воин, сильный духом», а в 2013 году он выпустил написанную совместно с женой Вероникой автобиографию «Борьба».

Правда, буйным он был не только на футбольном поле, но и в жизни. В «Зените» у футболиста произошла драка с Владиславом Радимовым, а в шотландском «Глазго Рейнджерс» — с Андреем Канчельскисом.

В автобиографии голландец рассказывал о проблемах с алкоголем и кокаином. Скорее всего, по этой причине в 2009 году сине-бело-голубые расторгли с ним контракт.

«Зенит» благодарит Риксена за его вклад в достижения команды и те эмоции, которые он дарил болельщикам, но будет всегда требовать от своих игроков профессионального отношения к делу», — говорилось в официальном заявлении питерского клуба.

Футболист ушел из команды, ни с кем не попрощавшись. В СМИ писали об его конфликте с исполняющим обязанности главного тренера «Зенита» Анатолием Давыдовым. Позже голландец рассказал, что сам желал покинуть команду из-за неприятных закулисных игр.

«Я был сыт по горло всеми этими закулисными вещами, вот и все. Особенно поразило, как в «Зените» расстались с Диком Адвокатом (тренером, который пригласил Риксена в клуб. — «Газета.Ru»).

Группа людей постоянно доносила на Адвоката и делала все, чтобы в команде его не было. Не буду называть имен. В какой-то момент я перестал получать кайф от футбола. Тяжело, когда работа доставляет тебе одно раздражение. Я собрал чемодан и уехал домой», — цитировал Риксена «Советский спорт».

За три года в «Зените» полузащитник выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Впоследствии игрок очень тепло отзывался об этом периоде своей карьеры, несмотря на не очень красивое прощание с клубом.

«О России у меня остались самые лучшие воспоминания. Я никогда прежде не думал, что русские — такой дружелюбный народ, — говорил Риксен.

— Еще мне нравилось работать в таком хорошо организованном клубе, как «Зенит». И ребята у нас собрались отличные — причем и иностранцы, и русские. Часто собирались вместе с Александром Анюковым и Игорем Денисовым.

В этих случаях Ивица Крижанац играл роль переводчика, ведь он единственный, кто владел английским и русским. Если оценивать в целом, я провел в России прекрасное время. Правда!»

Из России Риксен увез и свою большую любовь Веронику, которую повстречал в клубе во время празднования зенитовских побед.

По словам футболиста, на момент знакомства у него уже начались серьезные проблемы в отношениях с женой и он собирался подать на развод.

Однако супруга сделала этот шаг первой и сняла с общего счета, куда переводилась зарплата Риксена, все имевшиеся там деньги.

Впоследствии суд постановил, что бывшая спутница футболиста должна вернуть ему £370 тыс., однако женщина до сих пор отказывается это делать, несмотря на тяжелое положение экс-супруга.

Родители и родственники голландца также отвернулись от него после развода с первой женой. Их отношение к экс-игроку не изменила даже страшная болезнь.

«Меня не приняли, потому что я русская, прежде всего. Теперь они общаться с нами не хотят, — приводит «Матч ТВ» слова нынешней супруги Риксена Вероники. — Ни дочку не видели, ни помощи не предлагали.

Вот так и вышло, что все на мне 24 часа в сутки: и Фернандо, и ребенок, и дом, и уборка, и готовка, и все остальное. Никакой домработницы у нас нет. А на сиделок он пока не соглашается».

Футбольные фанаты бывшей команды Риксена «Фортуна» оказались более понимающими, чем его родственники.

Рядом со стадионом голландской команды, за которую полузащитник выступал девять лет, установили его статую. Экс-игрок присутствовал на церемонии в инвалидной коляске и не смог сдержать слез.

Памятник Фернандо Риксену в Голландском Ситтарде и реакция футболиста @FortunaSittard pic.twitter.com/dUFwEg2VBS — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 13 января 2018 г.

В настоящее время Риксен проживает с семьей в Валенсии и ездит отмечать свой день рождения в другой испанский город Бенидорм, где располагается фанатский бар шотландского клуба «Глазго Рейнджерс», цвета которого он защищал шесть лет. В эту дату в заведении собирается множество людей, желающих выразить поддержку голландцу, а хозяева бара отдают семье Риксена всю выручку за этот день.

По словам Вероники, супруги живут на остатки футбольной пенсии — отчислений в пенсионный фонд, которые футболист делал, когда играл. Других доходов у семьи нет.

Сам голландец говорил, что намерен дожить до 76 лет, как страдавший той же болезнью знаменитый ученый Стивен Хокинг. На данный момент Риксен уже прожил дольше, чем предсказывали врачи, — пять лет вместо полутора.

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