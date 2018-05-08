«В финале Кубка хотел сыграть со «Спартаком»

Курский «Авангард» добился исторического достижения. Маленькая провинциальная команда вышла в финал Кубка России, обыграв на пути к решающему матчу московский ЦСКА и пермский «Амкар».

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Один из главных творцов курской сказки играет в клубе всего лишь полгода. Голкипер Александр Кобзев оставил свои ворота в неприкосновенности в четвертьфинале и полуфинале турнира. За день до решающего матча «Газета.Ru» поговорила с вратарем «Авангарда».

— Как ощущения в роли финалиста Кубка России? Могли ли еще год назад представить себе что-то подобное?

— Конечно, не мог. Еще осенью я вместе с волгоградским «Ротором» ковырялся на последнем месте в турнирной таблице ФНЛ. В том клубе не получилось. Сказали, что я не нужен команде. Появился вариант с Курском. Честно говоря, на тот момент я даже не знал, что они продолжают борьбу в Кубке России.

А потом были игры с «Амкаром» в четвертьфинале и «Шинником» в полуфинале. В общем, удачно все сложилось.

Финалистом Кубка России себя еще не ощущаю. Наверное, просто не до конца понимаю, как далеко забралась наша команда.

— В Курске вы играете всего лишь полгода. Почему выбрали эту команду?

— Других вариантов у меня и не было. Основной вратарь «Авангарда» Александр Саутин получил серьезную травму, и мне предложили закрыть позицию. Времени думать особо не было, согласился сразу. Кроме того, здесь много было много знакомых по предыдущим командам.

— Чувствуете ли повышенное внимание со стороны болельщиков и журналистов?

— Конечно, наш выход в финал привлек внимание. Даже когда едешь до стадиона на игру или тренировку на такси. Раньше не все знали, что в городе есть футбол, есть команда. А сейчас узнают, спрашивают «Кто ты такой?», «На какой позиции играешь?» А журналисты, само собой, интересуются — много снимают, звонят.

— «Авангард» не пропустил в этом сезоне Кубка России еще ни одного мяча. С чем, по-вашему, связано это уникальное достижение?

— Все бьются, все стараются защитить ворота. Мы всегда придерживаемся такого правила, что надо хорошо сыграть в защите, а впереди момент обязательно будет.

— Сразу после вашей победы над «Шинником» из розыгрыша Кубка России вылетел «Спартак». Расстроены, что не сыграете с красно-белыми или рады, что соперник в финале будет слабее?

— Возникли смешанные чувства. Да, конечно хотелось сыграть со «Спартаком». Это очень именитый клуб с большим числом трофеев, выступающий в еврокубках.

Но команда «Тосно» обыграла красно-белых. Клуб из Ленинградской области грамотно оборонялся и воспользовался своим моментом в атаке. «Спартак» упустил много шансов впереди, а серии пенальти лучше был соперник.

Теперь у нас финал с «Тосно». С этой командой можно играть. Шансов против них будет конечно больше, чем могло бы быть против «Спартака».

— Все же «Тосно» по-прежнему клуб РФПЛ, и большинство экспертов считают его фаворитом финала. Согласны с этим?

— В кубковых матчах фаворит больше на бумаге. И не важно, как думают эксперты или букмекеры. Ведь мы прошли ЦСКА, обыграли «Амкар» на выезде, хотя фаворитами были соперники.

Тот же «Тосно» преподнес сюрприз со «Спартаком». Поэтому преимущество команды из Ленинградской области формально. Все покажет игра.

— Недавно вышел фильм «Тренер» режиссера Данилы Козловского. В этой картине команда ФНЛ из небольшого города творит историю в Кубке России. Видели кино?

— Нет, к сожалению. Поэтому не могу ничего сказать.

— А в команде не обсуждали картину?

— В последние недели у «Авангарда» очень напряженный график (смеется). Наверное, мало человек из команды успели посмотреть. Игры через два дня на третий и свободного времени нет вообще.

— В последнее время ходит много разговоров о том, что победителя Кубка России не допустят до Лиги Европы. По-вашему, Курск готов к еврокубкам?

— Сложно ответить на этот вопрос. У нас стоит задача — выиграть Кубок России. А дальше уже посмотрим, что будет. Это уже должно руководство заниматься своими вопросами, чтобы при удачном раскладе привезти в провинцию такой праздник.

— С каким европейским клубом вам хотелось бы встретиться в Лиге Европы в случае выхода?

— В последнее время в Лиге Европы играют много европейских грандов, у которых не совсем удачно сложился внутренний чемпионат.

Однако для меня нет особого значения, с кем именно играть. Сам по себе выход в еврокубки — большое достижение.

А кто нам попадется, если мы там окажемся, уже не будет иметь принципиального значения.

Финальный матч Кубка России по футболу «Тосно» — «Авангард» пройдет 9 мая в Волгограде на построенном к чемпионату мира — 2018 стадионе. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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