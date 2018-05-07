Геркус, Семин и немец: кто построил чемпионский «Локомотив»

В настоящее время уже совершенно очевидно, что история современного «Локомотива» делится на «до» и «после». Этим переходным рубежом стал август 2016 года. Тогда в течение одного месяца произошло сразу три события, которые впоследствии не только выведут клуб из затяжного пике, но и сделают его чемпионом.

Во-первых, на пост президента «Локомотива» был назначен уже тогда успешный менеджер Илья Геркус. Во-вторых, тот самый Геркус поставил главным тренером команды легендарного для клуба человека Юрия Семина.

В-третьих, первым трансфером нового руководства стал будущий капитан команды Игорь Денисов, вокруг которого и будет построена чемпионская игра.

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Второй пункт из трех является определяющим в вопросе понимания взаимоотношений между президентом и тренером клуба, о которых в последнее время так много говорят. В августе 2016 года новоиспеченный президент «Локо» Илья Геркус был волен назначить наставника. Выбор был большой, и потому решение давалось сложно.

И все-таки Геркус пригласил на этот пост именно Семина. Во многом это была ставка на магию успеха этого исторического тандема «Локомотив» — Семин. Сейчас уже можно признать, что ставка сработала. Но без чудес здесь не обошлось. По ходу первого сезона игра у «Локо» не складывалась.

Восьмое место — это приговор для любого тренера, каким бы легендарным он ни был. Но сетка Кубка России, по которой «железнодорожники» играли с командами ФНЛ и нижней части таблицы РФПЛ, позволила «Локо» прорубить окно в Европу.

После прошлогоднего итогового восьмого места в списке фаворитов предстоящего сезона «Локомотив» не значился. Исходя из этого, руководство клуба поставило перед командой одну из самых скромных задач за последние 20 лет — место в пятерке.

Но необратимый процесс создания чемпионской команды к тому моменту уже был запущен. Был возвращен из аренды Антон Миранчук, по тому же арендному соглашению пришли Ари и Соломон Кверквелия, который в последствии был выкуплен.

Кроме того, спортивным директором клуба был назначен Эрик Штоффельсхаус, имеющий опыт работы в успешном «Шальке-04». Немецкий специалист первым делом привез в Москву своего давнего знакомого по клубу из Гельзенкирхена — Джефферсона Фарфана. На тот момент еще никто не знал, что эта бомба замедленного действия начнет детонировать со старта следующего сезона.

Летом «Локомотив» приобрел Мацея Рыбуся, который по ходу сезона выиграл конкуренцию за место на левом фланге сразу у двух футболистов — Виталия Денисова и Михаила Лысова.

Уже в сентябре в аренду приехал действующий чемпион Европы в составе сборной Португалии Эдер. Тогда все три трансфера Штоффельсхауса (Эдер, Фарфан и Рыбусь) идеальными не выглядели. %

Тему деятельности спортивного директора активно поднимал Юрий Семин, да и отдельные представители медийного пространства не стеснялись в высказываниях. Что было дальше — известно.

Фарфан по осени стал главным героем чемпионата России и попутно впервые за 36 лет вывел сборную Перу на чемпионат России. Рыбусь по весне стал незаменимым игроком основного состава, сыграв без замен в восьми встречах при одной пропущенной из-за дисквалификации. А Эдер всего-навсего стал автором гола, который спустя 14 лет сделал «Локомотив» чемпионом страны. Это мистика, но факт.

Два года назад в финале чемпионата Европы в матче против Франции Эдер вышел на замену на 79-й минуте матча и забил победный мяч, сделав сборную Португалии чемпионом континента. В субботнем матче с «Зенитом» Эдер появился на поле на той же самой 79-й минуте!

И вновь на его счету решающий гол, и вновь вся команда бежит поздравлять статного победоносного форварда. На счету Эдера, который в «Локо» уже по ходу сезона пришел бесплатно в аренду, в этом чемпионате уже четыре гола. Для примера: зенитовцы Себастьян Дриусси и Леандро Паредес, за которых были отданы десятки миллионов евро, также забили по четыре гола в 29 турах чемпионата.

Этот чемпионский коллектив «Локомотива» зрел два года. В решающем матче с «Зенитом» приняли участие сразу шесть футболистов, пришедших в «Локо» после августа 2016-го: Кверквелия, Денисов, Рыбусь, Антон Миранчук, Фарфан и Эдер. Похоже, что Денисов, согласившийся стать первым трансфером Геркуса, знал куда шел.

Впоследствии он стал не только капитаном чемпионского коллектива, но и системообразующим футболистом, вокруг которого была построена игра команды. Плачущий после финального свистка Денисов скажет: «Геркус и Палыч вернули меня в футбол. Спасибо им!»

Нельзя не упомянуть и про Мануэля Фернандеша. Списанный со всех счетов Ольгой Смородской, после смены власти в клубе Фернандеш наконец-то получил возможность творить. И Ману творил. Да так, что его заметили в далекой России и спустя пять лет вновь вызвали в сборную Португалии, где последний матч они сыграли бок о бок с Криштиану Роналду.

Рядом с таким Фернандешем лучший сезон в карьере провели Алексей и Антон Миранчуки. А ведь еще год назад Алексей собирался уходить из «Локо». Но прислушавшись к мнению руководства, заручившись необходимой поддержкой, не просто остался в клубе, но и во многом поспособствовал завоеванию исторического чемпионского звания.

У чемпионства «Локомотива» нет одной-единственной причины. Это совокупность огромного количества факторов. Выделить из них решающий — это все равно что ткнуть пальцем в небо.

Но одно можно сказать точно — этот чемпионский «Локомотив» был зарожден в августе 2016 года. И сейчас «железнодорожникам» никак нельзя сворачивать с выбранного два года назад пути.

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