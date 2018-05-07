«Вариантов не было»: Медведева подтвердила уход от Тутберидзе

Известная российская фигуристка Евгения Медведева официально подтвердила информацию об уходе от тренера Этери Тутберидзе. Двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане разместила длинное трогательное обращение на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), которое начиналось словами благодарности бывшему наставнику.

«Прежде всего, хочу поблагодарить Этери Тутберидзе и весь тренерский штаб за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу.

За огромное терпение, которое они проявляли по отношению ко мне и невероятную тренерскую, профессиональную выдержку.

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Эти люди дали мне жизнь в фигурном катании и привели к таким высоким результатам, которыми я по праву могу гордиться», — заявила спортсменка.

Только после этих слов Медведева приступила к вопросам, которые за последние несколько дней поставили на уши весь российский спорт, и рассказала о дальнейшем развитии своей спортивной карьеры.

«Хочу прояснить ситуацию.

Я буду продолжать выступать за Россию, оставаясь в школе «Самбо-70», тренируясь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера.

Делаю я это для того, чтобы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне», — заверила фигуристка.

После, пожалуй, самой сложной части обращения, Медведева неожиданно заговорила о беспокоящей ее травме.

«Как вы знаете, после Олимпиады 8 марта я летала в Германию для медицинского обследования. Мне было настоятельно рекомендовано воздержаться от нагрузок, и я была вынуждена пропустить два месяца полноценных тренировок», — напомнила спортсменка.

Этот абзац так и повис в воздухе, поскольку далее Медведева вдруг неожиданно начала желать «дальнейшего развития и процветания группе Этери Георгиевны».

Для чего двукратная чемпионка мира и Европы упомянула свою травму, от которой она до сих пор восстанавливается, так и останется загадкой. Возможно, это был намек на то, что скорого и триумфального возвращения 18-летней королевы льда можно не ждать — мол, потребуется еще много времени для восстановления былых кондиций.

Напомним, за три месяца до Олимпиады врачи обнаружили у Медведевой трещину в плюсневой кости правой стопы.

«За несколько дней до московского этапа Гран-при я почувствовала боль в правой ноге. Мы обратились к врачам, которые диагностировали трещину в кости.

В Москве я каталась на обезболивающих, после чего сразу поехала в Германию, где диагноз подтвердился», — рассказывала тогда спортсменка.

Медведевой наложили гипс, и ей пришлось пропустить из-за травмы финал Гран-при, а также чемпионат России. Евгения форсировала подготовку к Олимпиаде, как могла, и выступила на южнокорейском льду великолепно — без ошибок и с невероятной чувственностью. Неискушенные по части техники зрители были уверены, что это чемпионское катание, однако более юная Алина Загитова обошла Медведеву по сложности прыжков и завоевала олимпийское золото.

Должно быть, именно этот момент стал переломным в отношениях Евгении и Тутберидзе.

«Прямо на выходе с олимпийского льда прозвучала совершенно детская такая фраза: «Неужели вы не могли удержать Загитову еще один год в юниорах?» —

рассказывала позже Тутберидзе «Первому каналу». — Я сказала: «Женя, ты что? Мы обязаны всем давать одинаковые шансы. Мы не имеем права так удерживать человека».

После Олимпиады Медведева занималась многими вещами — вела на телевидении ледовое шоу с участием детей, участвовала в показательных выступлениях в Японии, восстанавливалась от травмы, но не приступала к серьезным занятиям с наставницей.

Врачи запретили ей в течение нескольких недель исполнять прыжки и даже вращения, чтобы не беспокоить травмированную стопу. Судя по всему, в этот период относительного покоя Евгения много размышляла и пришла к выводу, что для выхода из кризиса ей необходим глоток свежего воздуха.

Спортсменка перестала отвечать Тутберидзе, и та узнала об уходе своей подопечной из новостей.

«Конечно, слухи уже нагнетались, я уже к этому моменту писала Жене — ни ответов на смс, ни ответов на мои звонки. Поэтому, посмотрев новости, я поняла, что Женя от нас ушла.

Должна присутствовать просто вера в тренера, ежедневная вера в результат, а не какие-то условия. Расставание с Женей, если она выдвигает какие-то условия или не отвечает на смс и звонки, наверное, неизбежно. Это спортсмен проявляет нежелание», — подчеркнула Тутберидзе.

Также специалист высказала мнение, что будущий наставник Медведевой Орсер бросил ей вызов в одном из своих последних интервью. Канадец заявил, что 13-летняя подопечная Тутберидзе Александра Трусова, которая с двумя четверными прыжками выиграла юниорский чемпионат мира, — это лишь временное явление.

«Какой-то вызов для меня есть, скорее, от Орсера, потому что он недавно дал интервью о том, что Трусова — это краткосрочный феномен.

Ну, какой бы это ни был феномен, она сделала историю. Она откаталась, она пошла и прыгнула, сделала два четверных чисто. Ну признай, признай, скажи: «Молодец, девчонка!». Поэтому у меня есть ощущение, что Орсер сделал мне вызов», — призналась Тутберидзе.

Медведева же пока не говорит ни о каких вызовах, сведении счетов и соперничестве. Должно быть, спортсменка полностью погружена в подготовку к новому этапу своей жизни и работе в группе Орсера, который воспитал двукратного олимпийского чемпиона Юдзюру Ханю.

«Хочу пожелать дальнейшего развития и процветания группе Этери Георгиевны и еще раз сказать спасибо за столь ценные 11 лет моей жизни.

Помню, как я пришла совсем маленькой. Да, порой было тяжело, но меня тренировали, воспитывали, поддерживали, когда надо — подгоняли.

Я выросла на глазах у Этери Георгиевны. Она внесла неоценимый вклад в развитие меня не только как спортсмена, но и как личности. От нее я получила много жизненных уроков.

Я буду помнить их всю жизнь. На катке «Хрустальный» прошло мое детство, я буду с благодарностью вспоминать время тяжелой, но плодотворной работы», — пообещала спортсменка.

В своей последней фразе Медведева словно подвела черту под прошлым:

«Надеюсь, что пройдет время и все поймут, что это был единственный возможный вариант для нас обеих, — продолжить честно работать».

Большинство фанатов действительно высказываются в поддержку фигуристки: в последнее время в соцсетях Медведевой появлялись сотни теплых комментариев.

«Женя, знайте, что, несмотря на то, какое решение вы примете, мы всегда его поддержим!» — написал один из пользователей под фотографией фигуристки в инстаграме.

Однако были и такие болельщики, которые оказались до глубины души возмущены решением кумира уйти от Тутберидзе.

«Слабачка! Изменщица! Вали из России. И возьми свою маразматичку Тарасову», — написал один из интернет-пользователей под тем же самым фото Медведевой.

В настоящий момент фигуристка закрыла комментарии под своими фотографиями и хранит молчание в социальных сетях.

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