«Вариантов не было»: Медведева подтвердила уход от Тутберидзе

Курсы валют$ 62.65 (+0.128) 74.66 (-0.149)
Москва: +20°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
13:00
МалагаАлавес
0:3
закончен
17:15
Атлетико МЭспаньол
0:2
закончен
19:30
Лас-ПальмасХетафе
0:1
закончен
21:45
БарселонаРеал Мадрид
2:2
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
УралАмкар
0:2
закончен
19:00
ЦСКААрсенал
6:0
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
Манчестер СитиХаддерсфилд Таун
0:0
закончен
18:30
АрсеналБёрнли
5:0
закончен
18:30
ЧелсиЛиверпуль
1:0
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
11:00
ТюменьСпартак-2
2:1
закончен
12:00
СибирьТамбов
0:1
закончен
14:00
ТомьРотор-Волгоград
1:0
закончен
14:00
Динамо СПбБалтика
3:1
закончен
15:00
ОлимпиецЛуч-Энергия
1:0
закончен
15:00
ХимкиФакел
1:3
закончен
15:00
ШинникЕнисей
2:2
закончен
16:00
Крылья СоветовКубань
1:0
закончен
16:00
ВолгарьЗенит-2
3:2
закончен
Италия / Серия А
13:30
УдинезеИнтер М
0:4
закончен
16:00
ЛациоАталанта
1:1
закончен
16:00
СПАЛБеневенто
2:0
закончен
16:00
КьевоКротоне
2:1
закончен
16:00
ДженоаФиорентина
2:3
закончен
16:00
НаполиТорино
2:2
закончен
19:00
СассуолоСампдория
1:0
закончен
21:45
КальяриРома
0:1
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
Олимпик ДСталь К
0:2
закончен
19:30
АлександрияЗирка
1:0
закончен
Франция / Лига 1
16:00
Сент-ЭтьенБордо
1:3
закончен
17:30
ЛионТруа
3:0
закончен
18:00
КанМонако
1:2
закончен
18:00
ДижонГенгам
3:1
закончен
18:00
МетцАнже
1:2
закончен
18:00
НантМонпелье
0:2
закончен
18:00
РеннСтрасбург
2:1
закончен
18:00
ТулузаЛилль
2:3
закончен
22:05
МарсельНицца
2:1
закончен
ЧМ / 2018
13:15
АвстрияРоссия
0:7
закончен
13:15
Южная КореяКанада
0:10
закончен
17:15
ШвецияЧехия
3:2
закончен
17:15
ГерманияНорвегия
4:5 (Б)
закончен
21:15
СловакияШвейцария
0:2
закончен
21:15
ЛатвияФинляндия
1:8
закончен
НХЛ / плей-офф
22:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
3:1
закончен
02:30
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
0:3
закончен
22:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
3:1
закончен
02:30
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
0:3
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
АнжиАхмат
не начался
19:30
РубинУфа
не начался
Испания / Примера
22:00
ЛеганесЛеванте
не начался
ЧМ / 2018
17:15
БеларусьРоссия
0:3
2 период
17:15
СШАГермания
1:0
2 период
21:15
ШвецияФранция
не начался
21:15
КанадаДания
не начался
НХЛ / плей-офф
00:00
Бостон БрюинзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:00
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
не начался
04:30
Виннипег ДжетсНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
не начался
Англия / Премьер-лига
21:45
Суонси СитиСаутгемптон
не начался
ЧМ / 2018
17:15
АвстрияСловакия
не начался
17:15
Южная КореяЛатвия
не начался
21:15
ЧехияШвейцария
не начался
21:15
ФинляндияНорвегия
не начался
НХЛ / плей-офф
00:00
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
не начался
00:00
Нэшвилл ПредаторзВиннипег Джетс
не начался
Единая лига ВТБ
19:00
Нижний Новгород Автодор
не начался

«Вариантов не было»: Медведева подтвердила уход от Тутберидзе

Почему Медведева ушла от Тутберидзе, но продолжит выступать за Россию

Евгения Медведева (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на... РИА Новости
Евгения Медведева (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве. Владимир Песня / РИА Новости
Серебряный призер Олимпиады-2018 по фигурному катанию Евгения Медведева подтвердила свое расставание с тренером Этери Тутберидзе после 11 лет сотрудничества. Спортсменка заявила, что теперь ее будет тренировать канадец Брайан Орсер, при этом Медведева сохранит гражданство России. Часть фанатов назвала спортсменку предательницей, однако большинство выразило ей свою поддержку.

Известная российская фигуристка Евгения Медведева официально подтвердила информацию об уходе от тренера Этери Тутберидзе. Двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане разместила длинное трогательное обращение на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), которое начиналось словами благодарности бывшему наставнику.

«Прежде всего, хочу поблагодарить Этери Тутберидзе и весь тренерский штаб за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу.

За огромное терпение, которое они проявляли по отношению ко мне и невероятную тренерскую, профессиональную выдержку.

Реклама

Эти люди дали мне жизнь в фигурном катании и привели к таким высоким результатам, которыми я по праву могу гордиться», — заявила спортсменка.

Только после этих слов Медведева приступила к вопросам, которые за последние несколько дней поставили на уши весь российский спорт, и рассказала о дальнейшем развитии своей спортивной карьеры.

«Хочу прояснить ситуацию.

Я буду продолжать выступать за Россию, оставаясь в школе «Самбо-70», тренируясь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера.

Делаю я это для того, чтобы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне», — заверила фигуристка.

После, пожалуй, самой сложной части обращения, Медведева неожиданно заговорила о беспокоящей ее травме.

«Как вы знаете, после Олимпиады 8 марта я летала в Германию для медицинского обследования. Мне было настоятельно рекомендовано воздержаться от нагрузок, и я была вынуждена пропустить два месяца полноценных тренировок», — напомнила спортсменка.

Этот абзац так и повис в воздухе, поскольку далее Медведева вдруг неожиданно начала желать «дальнейшего развития и процветания группе Этери Георгиевны».

Для чего двукратная чемпионка мира и Европы упомянула свою травму, от которой она до сих пор восстанавливается, так и останется загадкой. Возможно, это был намек на то, что скорого и триумфального возвращения 18-летней королевы льда можно не ждать — мол, потребуется еще много времени для восстановления былых кондиций.

Напомним, за три месяца до Олимпиады врачи обнаружили у Медведевой трещину в плюсневой кости правой стопы.

«За несколько дней до московского этапа Гран-при я почувствовала боль в правой ноге. Мы обратились к врачам, которые диагностировали трещину в кости.

В Москве я каталась на обезболивающих, после чего сразу поехала в Германию, где диагноз подтвердился», — рассказывала тогда спортсменка.

Медведевой наложили гипс, и ей пришлось пропустить из-за травмы финал Гран-при, а также чемпионат России. Евгения форсировала подготовку к Олимпиаде, как могла, и выступила на южнокорейском льду великолепно — без ошибок и с невероятной чувственностью. Неискушенные по части техники зрители были уверены, что это чемпионское катание, однако более юная Алина Загитова обошла Медведеву по сложности прыжков и завоевала олимпийское золото.

Должно быть, именно этот момент стал переломным в отношениях Евгении и Тутберидзе.

«Прямо на выходе с олимпийского льда прозвучала совершенно детская такая фраза: «Неужели вы не могли удержать Загитову еще один год в юниорах?» —
рассказывала позже Тутберидзе «Первому каналу». — Я сказала: «Женя, ты что? Мы обязаны всем давать одинаковые шансы. Мы не имеем права так удерживать человека».

После Олимпиады Медведева занималась многими вещами — вела на телевидении ледовое шоу с участием детей, участвовала в показательных выступлениях в Японии, восстанавливалась от травмы, но не приступала к серьезным занятиям с наставницей.

Врачи запретили ей в течение нескольких недель исполнять прыжки и даже вращения, чтобы не беспокоить травмированную стопу. Судя по всему, в этот период относительного покоя Евгения много размышляла и пришла к выводу, что для выхода из кризиса ей необходим глоток свежего воздуха.

Спортсменка перестала отвечать Тутберидзе, и та узнала об уходе своей подопечной из новостей.

«Конечно, слухи уже нагнетались, я уже к этому моменту писала Жене — ни ответов на смс, ни ответов на мои звонки. Поэтому, посмотрев новости, я поняла, что Женя от нас ушла.

Должна присутствовать просто вера в тренера, ежедневная вера в результат, а не какие-то условия. Расставание с Женей, если она выдвигает какие-то условия или не отвечает на смс и звонки, наверное, неизбежно. Это спортсмен проявляет нежелание», — подчеркнула Тутберидзе.

Также специалист высказала мнение, что будущий наставник Медведевой Орсер бросил ей вызов в одном из своих последних интервью. Канадец заявил, что 13-летняя подопечная Тутберидзе Александра Трусова, которая с двумя четверными прыжками выиграла юниорский чемпионат мира, — это лишь временное явление.

«Какой-то вызов для меня есть, скорее, от Орсера, потому что он недавно дал интервью о том, что Трусова — это краткосрочный феномен.

Ну, какой бы это ни был феномен, она сделала историю. Она откаталась, она пошла и прыгнула, сделала два четверных чисто. Ну признай, признай, скажи: «Молодец, девчонка!». Поэтому у меня есть ощущение, что Орсер сделал мне вызов», — призналась Тутберидзе.

Медведева же пока не говорит ни о каких вызовах, сведении счетов и соперничестве. Должно быть, спортсменка полностью погружена в подготовку к новому этапу своей жизни и работе в группе Орсера, который воспитал двукратного олимпийского чемпиона Юдзюру Ханю.

«Хочу пожелать дальнейшего развития и процветания группе Этери Георгиевны и еще раз сказать спасибо за столь ценные 11 лет моей жизни.

Помню, как я пришла совсем маленькой. Да, порой было тяжело, но меня тренировали, воспитывали, поддерживали, когда надо — подгоняли.

Я выросла на глазах у Этери Георгиевны. Она внесла неоценимый вклад в развитие меня не только как спортсмена, но и как личности. От нее я получила много жизненных уроков.

Я буду помнить их всю жизнь. На катке «Хрустальный» прошло мое детство, я буду с благодарностью вспоминать время тяжелой, но плодотворной работы», — пообещала спортсменка.

В своей последней фразе Медведева словно подвела черту под прошлым:

«Надеюсь, что пройдет время и все поймут, что это был единственный возможный вариант для нас обеих, — продолжить честно работать».

Большинство фанатов действительно высказываются в поддержку фигуристки: в последнее время в соцсетях Медведевой появлялись сотни теплых комментариев.

«Женя, знайте, что, несмотря на то, какое решение вы примете, мы всегда его поддержим!» — написал один из пользователей под фотографией фигуристки в инстаграме.

Однако были и такие болельщики, которые оказались до глубины души возмущены решением кумира уйти от Тутберидзе.

«Слабачка! Изменщица! Вали из России. И возьми свою маразматичку Тарасову», — написал один из интернет-пользователей под тем же самым фото Медведевой.

В настоящий момент фигуристка закрыла комментарии под своими фотографиями и хранит молчание в социальных сетях.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».