«Сражайтесь, Босс»: Фергюсон перенес операцию на мозге

Легендарный футбольный тренер Алекс Фергюсон перенес срочную операцию по поводу кровоизлияния в мозг. Судя по всему, у него случился инсульт. Как уточняется на официальном сайте английского «Манчестер Юнайтед», с которым шотландский специалист много лет успешно работал в качестве наставника, хирургическое вмешательство прошло успешно, однако пациенту «потребуется период интенсивного ухода для улучшения состояния». В ближайшее время он пройдет процесс восстановления.

76-летний Фергюсон был экстренно госпитализирован утром в субботу в результате плохого самочувствия, причем сэр Алекс жаловался на недомогание еще с четверга.

Известно, что его сын, главный тренер «Донкастер Роверс» Даррен Фергюсон, пропустил очередной матч своего клуба по «семейным обстоятельствам».

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Фергюсон-старший руководил «МЮ» в 1986-2013 годах, выиграв 13 титулов чемпиона Премьер-лиги, пять Кубков и десять Суперкубков Англии, четыре Кубка лиги, два трофея Лиги чемпионов, по одному Кубку обладателей Кубков, Суперкубку УЕФА, Межконтинентальному кубку, а также клубный чемпионат мира.

В 1999 году он был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II, а в 2002-м включен в Зал славы английского футбола.

Бывшие подопечные Фергюсона по «МЮ» тем временем шлют экс-наставнику слова поддержки. Одним из первых на известие о проблемах тренера со здоровьем отреагировал Дэвид Бекхэм, который очень уважает шотландца, даже несмотря на то, что тот однажды запульнул в него бутсой в раздевалке.

«Продолжайте сражаться, Босс, — написал Бекс, сопроводив пост их совместной фотографией, сделанной в момент подписания игроком контракта с командой в начале 1990-х. – Направляю молитвы Кэти (супруга Фергюсона. – «Газета.Ru») и всей семье «Манчестер Юнайтед».

Бекхэм играл у Фергюсона в 1993-2003 годах.

Другой не менее известный экс-подопечный сэра Алекса нападающий Уэйн Руни (период сотрудничества – 2004-2013) высказался на данную тему в твиттере.

«Поправляйтесь скорее, Босс. Мои мысли в эти тяжелые времена с вашими близкими», — написал форвард «Эвертона».

В похожем ключе сформулировал свое обращение Криштиану Роналду (2003-2009).

«Мои мысли и молитвы о тебе, мой дорогой друг. Будь сильным, Босс», — португалец тоже снабдил послание раритетным фото.

My thoughts and prayers are with you, my dear friend. Be strong, Boss! pic.twitter.com/kmih28Xpsq — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 5 мая 2018 г.

Не остались в стороне и представители футбольного мира, никогда не работавшие с Фергюсоном. Посчитал нужным выступить со словами поддержки наставник российского «Зенита» Роберто Манчини, который соперничал с шотландцем в бытность главным тренером «Манчестер Сити» (2009-2013).

Желаю сэру Фергюсону скорейшего выздоровления. Будь сильным, Алекс»,

— напечатал итальянец через несколько часов после поражения от «Локомотива» в чемпионате России.

Совсем недавно, 29 апреля, Фергюсон внешне не давал поводов для беспокойства о состоянии своего здоровья. Перед матчем 36-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и лондонским «Арсеналом» сэр Алекс тепло приветствовал наставника «канониров» Арсена Венгера, покидающего свой пост 22 года спустя.

От имени Фергюсона и действующего главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью французскому специалисту был презентоваy в подарок на добрую память специальный кубок.

«Подарок Арсену Венгеру от кавалера ордена Британской империи сэра Алекса Фергюсона и Жозе Моуринью от имени «Манчестер Юнайтед» в знак признания его заслуг и достижений в «Арсенале» с 1996 по 2018 год», — гласит надпись, выгравированная на трофее.

«Я испытываю огромное уважение к Арсену и той работе, которую он проделал в «Арсенале»,

— высказался Фергюсон о своем многолетнем конкуренте, с которым у них случались и конфликты. – Это один из величайших тренеров Премьер-лиги, вне всяких сомнений. Я горжусь, что был соперником, коллегой и другом такого человека».

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