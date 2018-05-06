«Сражайтесь, Босс»: Фергюсон перенес операцию на мозге

Курсы валют$ 62.54 (+0.094) 74.84 (-0.147)
Москва: +14°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
11:00
СКА-ХабаровскКраснодар
0:1
закончен
14:00
ТосноДинамо М
1:2
закончен
16:30
Локомотив МЗенит
1:0
закончен
19:00
Спартак МРостов
2:0
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
ВересВорскла
0:0
закончен
17:00
ЧерноморецКарпаты
1:1
закончен
19:30
Шахтёр ДЗаря
2:1
закончен
Испания / Примера
14:00
ЖиронаЭйбар
1:4
закончен
17:15
Атлетик ББетис
2:0
закончен
19:30
СельтаДепортиво
1:1
закончен
21:45
ВильярреалВаленсия
1:0
закончен
Англия / Премьер-лига
14:30
Сток СитиКристал Пэлас
1:2
закончен
17:00
БорнмутСуонси Сити
1:0
закончен
17:00
Лестер СитиВест Хэм Юнайтед
0:2
закончен
17:00
УотфордНьюкасл Юнайтед
2:1
закончен
17:00
Вест Бромвич АльбионТоттенхэм Хотспур
1:0
закончен
19:30
ЭвертонСаутгемптон
1:1
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
16:00
Авангард КОренбург
0:2
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
Боруссия ДМайнц
1:2
закончен
16:30
РБ ЛейпцигВольфсбург
4:1
закончен
16:30
КёльнБавария
1:3
закончен
16:30
ВердерБайер
0:0
закончен
16:30
Боруссия МФрайбург
3:1
закончен
16:30
Айнтрахт ФГамбург
3:0
закончен
16:30
АугсбургШальке-04
1:2
закончен
16:30
Ганновер-96Герта
3:1
закончен
16:30
ШтутгартХоффенхайм
2:0
закончен
Италия / Серия А
19:00
МиланВерона
4:1
закончен
21:45
ЮвентусБолонья
3:1
закончен
ЧМ / 2018
13:15
ШвейцарияАвстрия
3:2 (ОТ)
закончен
13:15
НорвегияЛатвия
2:3 (ОТ)
закончен
17:15
ФранцияБеларусь
6:2
закончен
17:15
ФинляндияЮжная Корея
8:1
закончен
21:15
ЧехияСловакия
3:2 (ОТ)
закончен
21:15
ДанияСША
0:4
закончен
НХЛ / плей-офф
02:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
6:3
закончен
04:30
Нэшвилл ПредаторзВиннипег Джетс
2:6
закончен
02:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
6:3
закончен
Единая лига ВТБ
15:00
Локомотив-Кубань Енисей
106:57
закончен
16:00
Автодор Химки
104:92
закончен
17:00
ЦСКА Зенит
100:84
закончен
18:00
Цмоки-Минск ВЭФ
84:77
закончен
Испания / Примера
13:00
МалагаАлавес
не начался
17:15
Атлетико МЭспаньол
не начался
19:30
Лас-ПальмасХетафе
не начался
21:45
БарселонаРеал Мадрид
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
УралАмкар
не начался
19:00
ЦСКААрсенал
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
Манчестер СитиХаддерсфилд Таун
не начался
18:30
АрсеналБёрнли
не начался
18:30
ЧелсиЛиверпуль
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
11:00
ТюменьСпартак-2
1:1
2 тайм
12:00
СибирьТамбов
0:1
1 тайм
14:00
ТомьРотор-Волгоград
не начался
14:00
Динамо СПбБалтика
не начался
15:00
ОлимпиецЛуч-Энергия
не начался
15:00
ХимкиФакел
не начался
15:00
ШинникЕнисей
не начался
16:00
Крылья СоветовКубань
не начался
16:00
ВолгарьЗенит-2
не начался
Италия / Серия А
13:30
УдинезеИнтер М
не начался
16:00
ЛациоАталанта
не начался
16:00
СПАЛБеневенто
не начался
16:00
КьевоКротоне
не начался
16:00
ДженоаФиорентина
не начался
16:00
НаполиТорино
не начался
19:00
СассуолоСампдория
не начался
21:45
КальяриРома
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
Олимпик ДСталь К
не начался
19:30
АлександрияЗирка
не начался
Франция / Лига 1
16:00
Сент-ЭтьенБордо
не начался
17:30
ЛионТруа
не начался
18:00
КанМонако
не начался
18:00
ДижонГенгам
не начался
18:00
МетцАнже
не начался
18:00
НантМонпелье
не начался
18:00
РеннСтрасбург
не начался
18:00
ТулузаЛилль
не начался
22:05
МарсельНицца
не начался
ЧМ / 2018
13:15
АвстрияРоссия
не начался
13:15
Южная КореяКанада
не начался
17:15
ШвецияЧехия
не начался
17:15
ГерманияНорвегия
не начался
21:15
СловакияШвейцария
не начался
21:15
ЛатвияФинляндия
не начался
НХЛ / плей-офф
22:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
не начался
02:30
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
не начался
22:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
не начался
02:30
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
не начался
Россия / Премьер-Лига
19:30
АнжиАхмат
не начался
19:30
РубинУфа
не начался
Испания / Примера
22:00
ЛеганесЛеванте
не начался
ЧМ / 2018
17:15
БеларусьРоссия
не начался
17:15
СШАГермания
не начался
21:15
ШвецияФранция
не начался
21:15
КанадаДания
не начался
НХЛ / плей-офф
00:00
Бостон БрюинзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:00
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
не начался
04:30
Виннипег ДжетсНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция

«Сражайтесь, Босс»: Фергюсон перенес операцию на мозге

Руни пожелал Фергюсону скорейшего выздоровления после операции

Многолетний наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон подвергся хирургическому вмешательству после кровоизлияния в мозг. Его бывшие подопечные, а также соперники шлют тренеру слова поддержки в соцсетях.

Легендарный футбольный тренер Алекс Фергюсон перенес срочную операцию по поводу кровоизлияния в мозг. Судя по всему, у него случился инсульт. Как уточняется на официальном сайте английского «Манчестер Юнайтед», с которым шотландский специалист много лет успешно работал в качестве наставника, хирургическое вмешательство прошло успешно, однако пациенту «потребуется период интенсивного ухода для улучшения состояния». В ближайшее время он пройдет процесс восстановления.

76-летний Фергюсон был экстренно госпитализирован утром в субботу в результате плохого самочувствия, причем сэр Алекс жаловался на недомогание еще с четверга.

Известно, что его сын, главный тренер «Донкастер Роверс» Даррен Фергюсон, пропустил очередной матч своего клуба по «семейным обстоятельствам».

Реклама

Фергюсон-старший руководил «МЮ» в 1986-2013 годах, выиграв 13 титулов чемпиона Премьер-лиги, пять Кубков и десять Суперкубков Англии, четыре Кубка лиги, два трофея Лиги чемпионов, по одному Кубку обладателей Кубков, Суперкубку УЕФА, Межконтинентальному кубку, а также клубный чемпионат мира.

В 1999 году он был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II, а в 2002-м включен в Зал славы английского футбола.

Бывшие подопечные Фергюсона по «МЮ» тем временем шлют экс-наставнику слова поддержки. Одним из первых на известие о проблемах тренера со здоровьем отреагировал Дэвид Бекхэм, который очень уважает шотландца, даже несмотря на то, что тот однажды запульнул в него бутсой в раздевалке.

«Продолжайте сражаться, Босс, — написал Бекс, сопроводив пост их совместной фотографией, сделанной в момент подписания игроком контракта с командой в начале 1990-х. – Направляю молитвы Кэти (супруга Фергюсона. – «Газета.Ru») и всей семье «Манчестер Юнайтед».

Бекхэм играл у Фергюсона в 1993-2003 годах.

Другой не менее известный экс-подопечный сэра Алекса нападающий Уэйн Руни (период сотрудничества – 2004-2013) высказался на данную тему в твиттере.

«Поправляйтесь скорее, Босс. Мои мысли в эти тяжелые времена с вашими близкими», — написал форвард «Эвертона».

В похожем ключе сформулировал свое обращение Криштиану Роналду (2003-2009).

«Мои мысли и молитвы о тебе, мой дорогой друг. Будь сильным, Босс», — португалец тоже снабдил послание раритетным фото.

Не остались в стороне и представители футбольного мира, никогда не работавшие с Фергюсоном. Посчитал нужным выступить со словами поддержки наставник российского «Зенита» Роберто Манчини, который соперничал с шотландцем в бытность главным тренером «Манчестер Сити» (2009-2013).

Желаю сэру Фергюсону скорейшего выздоровления. Будь сильным, Алекс»,

— напечатал итальянец через несколько часов после поражения от «Локомотива» в чемпионате России.

Совсем недавно, 29 апреля, Фергюсон внешне не давал поводов для беспокойства о состоянии своего здоровья. Перед матчем 36-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и лондонским «Арсеналом» сэр Алекс тепло приветствовал наставника «канониров» Арсена Венгера, покидающего свой пост 22 года спустя.

От имени Фергюсона и действующего главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью французскому специалисту был презентоваy в подарок на добрую память специальный кубок.

«Подарок Арсену Венгеру от кавалера ордена Британской империи сэра Алекса Фергюсона и Жозе Моуринью от имени «Манчестер Юнайтед» в знак признания его заслуг и достижений в «Арсенале» с 1996 по 2018 год», — гласит надпись, выгравированная на трофее.

«Я испытываю огромное уважение к Арсену и той работе, которую он проделал в «Арсенале»,

— высказался Фергюсон о своем многолетнем конкуренте, с которым у них случались и конфликты. – Это один из величайших тренеров Премьер-лиги, вне всяких сомнений. Я горжусь, что был соперником, коллегой и другом такого человека».

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице чемпионата Англии, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».