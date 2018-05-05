Дорога к мечте: каким был золотой сезон «Локомотива»

Юрий Семин вернулся в «Локомотив» в конце лета 2016-го, и уже в следующем мае «железнодорожники» впервые за долгое время выиграли трофей — команде покорился Кубок России.

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При этом в число явных претендентов на победу в РФПЛ в преддверии сезона-2017/18 красно-зеленые отнюдь не входили: куда больше болельщики верили в «Зенит», устроивший масштабную закупку футболистов под нового именитого тренера, «Спартак», под руководством Массимо Карреры наконец-таки взявший золото внутренного первенства, и ЦСКА, исконно входящий в группу соискателей трофея, несмотря на явные кадровые трудности.

«Локомотиву» же куда активнее прочили тяжелую борьбу с «Краснодаром» за четвертое место, дающее право на участие в Лиге Европы (как и пятое, впрочем).

На старте чемпионата все взоры были обращены на действующих чемпионов и подопечных Роберто Манчини: первые безуспешно справлялись с постпобедным сезоном (в какой-то момент красно-белые даже приблизились к зоне вылета), тогда как вторые крушили на своем пути вообще всех визави, заставляя каждого из экспертов без доли сомнения говорить о скором переезде золота в Санкт-Петербург.

«Железнодорожники» же, ограничившиеся в межсезонье не самыми громкими, но очень качественными усилениями, пользуясь созданной сине-бело-голубыми пеленой, потихоньку набирали очки, как бы и не претендуя на что-то сверхгромкое.

Впрочем, с позициями красно-зеленых считаться все-таки приходилось — к концу лета коллектив потерял в восьми матчах лишь пять очков, разойдясь миром с «Рубином» Курбана Бердыева и во многом сенсационно уступив дома «Тосно».

На этом же промежутке «Локо» выиграл у двух претендентов на золото — ЦСКА (3:1) и «Спартака» (4:3).

Особо яркой получилась гостевая встреча с красно-белыми: абсолютно по делу уступив в первом тайме 0:2, подопечные Семина грамотно воспользовались глупым удалением экс-«железнодорожника» Александра Самедова, одержав сверхволевую викторию, окончательно испортившую старт сезона команде Карреры.

В первом круге «Локомотив» вообще выступал в роли этакого Робин Гуда, стабильно отбирая очки у фаворитов и частенько отдавая их середнякам с аутсайдерами — так, за первые 15 игр первенства москвичи потеряли баллы в матчах с уже упомянутыми «Рубином» и «Тосно», а также «Ахматом» (1:1), «Амкаром» (0:1) и «Уфой» (0:1).

Ключевой поединок стартового круга для «железнодорожников» состоялся в Санкт-Петербурге, где местный «Зенит», уже начинавший буксовать, однако еще все равно называвшийся будущим чемпионом, готовился указать столичному «выскочке» на его место.

На деле же получилось совсем иначе — выдающаяся контратакующая игра от «Локо», приведшая к сенсационному разгрому 3:0, не только возродила золотую гонку, но и обнажила неоднозначное поведение Манчини, ставшего жаловаться на недостаток игроков и недостаточное восстановление (и это с учетом самой широкой обоймы в чемпионате).

Пожалуй, именно победа над питерцами и стала отправной точкой для «железнодорожников» к долгожданному трофею — уже в следующем туре команда отстояла тяжелую ничью против ЦСКА (2:2), после чего завершила календарный год РФПЛ четырьмя кряду викториями.

В результате на зимний перерыв москвичи уходили лидерами турнира, имея к тому же внушительное преимущество над преследователями («Зенитом» и «Спартаком») в восемь очков.

Параллельно с восхождением «Локо» по турнирной таблице коллектив сложил с себя полномочия обладателя Кубка России, уступив в 1/16 финала самарским «Крыльям Советов» (2:3 ДВ), а также пробился в плей-офф Лиги Европы, выиграв группу с датским «Копенгагеном», молдавским «Шерифом» и чешским «Фаставом».

Справедливости ради, в еврокубках в осенне-зимний период красно-зеленые не показали совсем уж убедительного футбола, провалив двухматчевое противостояние с «шерифами» — 1:1 в гостях; 1:2 дома.

И все же полугодие по понятным причинам было признано и руководством, и болельщиками сверхуспешным.

Основными творцами этого промежуточного триумфа — помимо Семина и селекционного отдела, конечно — были заслуженно названы Игорь Денисов, от матча к матчу заставлявший со все большим непониманием относиться к Станиславу Черчесову, игнорирующему опорника в контексте сборной страны, а также убийственный атакующий квартет из братьев Миранчуков, Мануэла Фернандеша и Джефферсона Фарфана, который доставлял неразрешимые проблемы практически каждой обороне чемпионата.

2018 год «Локомотив» начал с успешного преодоления 1/16 финала второго по значимости турнира Старого Света, причем прошли москвичи не самого простого соперника — «Ниццу», ведомую знаменитым Марио Балотелли.

Что примечательно, россияне добились еще и волевого успеха: «горя» 0:2 на экваторе дебютного тайма противостояния, подопечные Семина каким-то чудом сумели перевернуть ход гостевого поединка и увезти с Лазурного берега победу имени Фернандеша, оформившего хет-трик.

При таких вводных дальнейшее было уже делом техники, и «Локомотив» своих болельщиков не подвел, цинично обыграв представителей Лиги 1 в морозной Москве с минимальным счетом.

Пройти еще дальше, впрочем, обитателям Черкизово не удалось — уже на следующей стадии жребий предоставил им в оппоненты грозный мадридский «Атлетико», и привело все это к минорным 1:8 по сумме двух игр.

Однако печалиться у поклонников времени не было: вылет «железнодорожников» из Лиги Европы происходил одновременно с укреплением чемпионских позиций клуба во внутреннем первенстве.

Конечно, дела у красно-зеленых весной шли не так гладко, как до перерыва, но свои очки команда брала — в том числе и в важнейшем поединке со «Спартаком», который сумела свести к нулевой ничьей, оставив главного преследователя на приличном от себя расстоянии.

Чуть подкосила «Локомотив» история с ответной игрой против «Амкара», которая благодаря расторопности менеджеров москвичей и сговорчивости пермяков превратилась из гостевой в домашнюю — о договорном характере матча тогда не говорил лишь ленивый.

В реальности же случился худший сценарий для будущих чемпионов: красно-черные не только получили от столичной организации теплый прием и оплаченные издержки, но еще и во второй раз за сезон уехали с «Локомотива» с тремя очками, победив 2:1.

К чести подопечных Семина, уступив аутсайдеру при странных внешних факторах, они отнюдь не впали в уныние, выиграв в двух следующих турах у достаточно крепких «Ростова» и «Динамо» с общим счетом 5:0.

Таким образом, в финальных пяти встречах «железнодорожникам» оставалось набрать совсем уж скромные семь очков (и это с учетом идеального финиша от «Спартака», которого не ожидалось).

Однако «Локомотив» неожиданно забуксовал, причем забуксовал серьезно, почему-то напрочь разучившись забивать — не смогли огорчить красно-зеленые ни «Ахмат» (0:0), ни «Уфу» (0:0), ни «Краснодар» (0:2).

Команде при этом очень повезло, что и конкуренты под конец чемпионата стали терять много очков — что красно-белые, что ЦСКА не сумели провести идеальный апрель, недобрав в общей сложности 13 баллов.

Однако даже с такими вводными к 29 туру «Локо» подходил в смешанных чувствах: с одной стороны, для узаконивания чемпионства коллектива было достаточно разжиться всего лишь двумя пунктами, с другой — серьезными выглядели и заключительные визави москвичей («Зенит» и «Арсенал» Артема Дзюбы).

И все-таки своего красно-зеленые добились.

Проведя крайне тусклый первый тайм «золотого» поединка с питерцами, «железнодорожники» после перерыва заперли соперников в их штрафной, подобравшись максимально близко к победному голу.

На 79-й минуте Семин бросил в бой Антонио Эдера, автора чемпионского мяча в финале Евро-2016, весь сезон игравшего в Москве, мягко говоря, так себе.

Что было дальше — все и так прекрасно знают.

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